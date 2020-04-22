Трамп обещает топить иранские корабли на главной нефтяной магистрали, - А.Комраков

09:02 23.04.2020

Инвесторы просят биржи разрешать торговлю при отрицательных ценах барреля

Анатолий Комраков



22 апр. 2020



Президент США Дональд Трамп обещает помощь американским нефтяникам.

Ситуация с ценами на нефть стала напоминать веселый цирк шапито, где некоторые атлеты, однако, могут разбиться насмерть. После того как во вторник цены на техасскую нефть впервые в истории торговались на "отрицательной территории", за минус 37 долл., инвесторы и даже чиновники стали готовиться к жизни в новой реальности. Обещавший поддержку американским нефтяникам Дональд Трамп пригрозил уничтожением иранских кораблей в Персидском заливе, по которому нефть транспортируется на мировые рынки.



Стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе снизилась до 11,6 долл. за баррель, сообщило агентство Argus. Какой ужас, сказали бы аналитики еще недавно, ведь это на 45 долл. меньше, чем было до начала кризиса в начале марта. Какая радость – цена в плюсовой зоне, заявляют они теперь.



Глава Минэнерго РФ Александр Новак призывает не драматизировать ситуацию с отрицательными ценами. "Важно понимать, что это бумажный рынок, то есть торговля производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью", – заявил министр. "Коллапс нефтяных котировок американской марки WTI произошел в связи с распродажей фьючерса с поставкой в мае в момент окончания торгов по бумаге (после 20 апреля майский фьючерс не торгуется на бирже), отсутствием спроса на дополнительные поставки нефти в мае и с вероятностью затоваривания хранилищ. Это вызвало спекулятивное падение финансового инструмента до отрицательных значений", – объясняет Новак.



На долю биржевых фондов приходится, например, больше половины июньских поставочных контрактов, и это создает спекулятивный навес в ситуации, когда реальных покупателей и так немного, говорит аналитик компании "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

По словам Новака, давление на рынок будет сохраняться до начала действия соглашения ОПЕК+ в мае, снижения добычи странами вне соглашения и облегчения ограничительных мер.



Однако инвесторы всерьез готовятся к существованию при отрицательных фьючерсах. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) попросила руководство Московской биржи изменить процедуру проведения торгов и клиринга таким образом, чтобы можно было торговать финансовыми инструментами на нефть, даже если ее цена опустилась до отрицательных значений. По их мнению, вероятность того, что цены на производные финансовые инструменты будут переходить в область отрицательных чисел, сохраняется.

Проблемы на нефтяном рынке нарастают по мере неопределенности с восстановлением мировой экономики после пандемии, заполнения нефтехранилищ и подключения стран вне ОПЕК к сокращению добычи.

В среду цены на нефть возобновили падение, а Brent достигла минимума с 1999 года. Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI снизились до 11,1 долл. за баррель. Эксперты не исключают, что цены могут упасть еще больше по мере заполнения хранилищ.



Мощности для хранения нефти в США близки к исчерпанию, сообщает Bloomberg. По данным агентства, у Западного побережья США от Лонг-Бич до залива Сан-Франциско стоят уже около 30 танкеров с 20 млн барр. нефти на борту, что является историческим максимумом, который когда-либо единовременно фиксировался у Западного побережья. Эти танкеры способны вместить нефть, которая может удовлетворить 20% ежедневного потребления в мире, но спроса на эту нефть нет, а у судов нет пунктов назначения. То есть они просто выполняют роль плавучих хранилищ нефти.

Такая же картина и в Европе. Ранее агентство Reuters сообщало, что вблизи нефтеперерабатывающего и логистического хаба Амстердам–Роттердам–Антверпен и в нескольких районах Средиземноморского региона на якорях находятся около 30 танкеров с 1 млн т авиатоплива, бензина и других нефтепродуктов.



В США и Европе почти полностью зафрахтован весь флот, способный хранить на борту топливо. Целиком выкуплены места в железнодорожных цистернах, неиспользуемых трубопроводах и даже в природных соляных пещерах, пишет Емельянов.

Рынок уже перестал реагировать на заявления президента Дональда Трампа о помощи нефтяному сектору страны. Накануне он заявил в своем Twitter, что дал указания главам Министерства финансов и Министерства энергетики разработать план поддержки американских нефтяных компаний. Но деталей плана помощи пока не раскрыл.

Ранее его основной идеей помощи было приобретение 75 млн барр. нефти для максимального заполнения стратегического резерва страны. Однако о подобных планах Трамп говорил еще в середине марта, но выделение средств для закупки было заблокировано Конгрессом. В среду президент США сообщил, что приказал уничтожать все иранские корабли, которые будут мешать действиям американцев. Остановка транспорта нефти через Персидский залив вполне может решить проблему избытка нефти в мире в условиях слабого спроса на фоне пандемии.

Во вторник глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в своем Twitter призвал страны со стратегическими резервами нефти помочь вывести излишки баррелей с рынка. МЭА также призвало страны ОПЕК+ начать сокращать добычу как можно быстрее, а также рассмотреть углубление этих сокращений.

В тот же день ожидалось решение железнодорожной комиссии Техаса по сокращению добычи нефти. Комиссия является регулятором нефтяной отрасли крупнейшего в США штата по объемам добычи нефти. Однако это решение было перенесено на май, так как техасцы стали опасаться, что такое решение может быть "незаконным". Кроме того, как выяснилось, необходимо посоветоваться с нефтяниками из других штатов Америки, а также с коллегами из Канады и Мексики.



В США, очевидно, хотели бы, чтобы бремя сокращений ОПЕК+ (в первую очередь крупнейшие после США производители нефти – Саудовская Аравия и Россия) взяла на себя быстрее, чем оговоренный ими срок 1 мая. Накануне Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия может начать сокращение добычи нефти в самое ближайшее время, то есть еще до 1 мая. Однако в среду эта информация была опровергнута. Источник ТАСС в ближневосточных делегациях заявил, что ОПЕК+ приступит к сокращению добычи в рамках сделки, то есть не раньше мая. В некоторых странах ОПЕК в ответ раздались заявления, что поторопиться с сокращением должны не они, а США, Канада и Мексика.

"Закупка в госрезерв может помочь лишь временно, хранилища все равно будут заполнены на горизонте нескольких недель, так что эта мера может дать лишь кратковременную передышку, – сказал "НГ" эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович.

По его мнению, более серьезной мерой может быть введение заградительных пошлин на иностранную нефть в США. "Эта мера может быть оспорена потребителями (перерабатывающими заводами), у них будут свои юридические зацепки, но в целом эта мера возможна, – говорит эксперт. – Есть и вариант платить нефтяникам за отказ от добычи нефти, но вряд ли такую меру на долгий срок потянут даже США с их печатным станком. Поэтому масштабное сокращение американской добычи будет неизбежным". Ждать, что все остальные, в первую очередь страны ОПЕК+, будут сокращать добычу, а самим этого не делать у США уже не получится, говорит Митрахович. По его мнению, странам ОПЕК+ имеет смысл задуматься, зачем торопиться сокращать добычу, если компании главного производителя нефти в мире (США) до последнего упираются, считая, что вот именно им снижать добычу не надо и кто-то другой их спасет.