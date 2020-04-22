Парад государственной дезорганизации. Выдержала ли "путинская модель" проверку вирусом, - М.Калашников

09:47 23.04.2020

Выдержала ли "путинская модель" проверку нынешними испытаниями?



Парад Победы 9 мая отменили. Но налицо другой парад – государственной дезорганизации. Обычно в ходу иной термин – "государственная организация". Но происходящее сейчас ему совершенно противоположно. Кризис стал экзаменом для "путинской модели".



Если зрить в корень

Что такое "путинская модель"? Если судить не по словам, но по делам? Это отказ от новой индустриализации и принцип "Добываем и продаем сырье – покупаем на выручку все за границей". Даже многие составляющие для местного производства. А всю полноту власти вручаем обрюзгшей пирамидальной бюрократии, "вещи в себе", безответственной и пораженной коррупцией. В сочетании с трескучей пропагандой.

Нынешнее испытание комбинированным кризисом (падение мировых цен на нефть, пандемия коронавируса, глобальная депрессия) показало, что модель недееспособна. Она разваливается на глазах, хотя внешне эпидемическая обстановка в РФ гораздо лучше, чем в США. Крах наступает в самом слабом звене – в экономике. Последствия непродуманной, законами не прописной "самоизоляции" выйдут тяжелейшими.

Видно, что меры принимаются впопыхах, лихорадочно, бессистемно. К возможной эпидемии толком не готовились. Пытались до последнего скряжничать, избегая крупных затрат государства. Но в результате пришлось копировать американские и европейские меры поддержки экономики и бизнеса. Наконец-то Кремль произнес долгожданные слова: беспроцентные кредиты для предприятий на выплату зарплаты, ссуды под низкие проценты на пополнение оборотных средств, безвозмездная помощь предприятиям на то, чтобы содержать сотрудников запертыми по домам. Однако присмотрись и сразу увидишь всю ту же ограниченную скупость и половинчатость.

Кредиты для предприятий под самые низкие проценты? Так они требовались еще задолго до пришествия коронавируса. Причем не для отдельных фирм, а для всех предприятий. Для того, чтобы преодолеть десятилетний застой в экономике РФ, ее черепашьи темпы роста. Причем дешевый кредит должен сочетаться с мерами покровительственной политики (протекционизма), чтобы новые заводы и фабрики поднимались в РФ. Чтобы дешевые деньги не уходили на закупку импорта, чтобы они в стране создавали рабочие места. Но разве это предусматривается нынешней моделью? Нет. Протекционизм проклинается, а дешевые кредиты вводятся лишь на время.

Еще до пандемии государство высосало повышениями налогов все соки из промышленности и граждан, обрекая их на застой и нищету. Вирус лишь ускорил процесс катастрофы в экономике, вызванной не им, а действующей моделью. То же самое можно сказать об "оптимизации" здравоохранения и о многом другом.

Сейчас, как и на Западе, государство готово давать субсидии и льготные кредиты компаниям на содержание работников, распущенных по домам. Но приглядимся: предоставляют их всего на один МРОТ в месяц. То есть чуть более чем на 12 тысяч рубликов. А реальная-то зарплата вдвое-втрое больше. И требует государство сохранять не менее 90 процентов персонала. Значит, по сути от предприятий, лишенных выручки, требуют разориться! Минет полгода "льготного периода" – и за счет чего платить отсроченные налоги и работать? Ведь миллионы людей после вынужденного "недокарантина" окажутся вообще без денег, внутренний рынок съежится. Как жить дальше? Государство "путинской модели" ответа не дает. В отличие от "бездуховного Запада", где с помощью государства компании могут выплачивать не треть, не половину, а по 60–80 процентов от доэпидемических заработков тем, кто оказался в домашнем затворе. Где идет массовая раздача пособий, где власть отчаянно спасает емкость внутреннего рынка.



Проваленный экзамен

То, что творится в экономике (когда противоэпидемические меры обрекают РФ на тяжелейший социально-экономический кризис), дополняется явной умственной недостаточностью "элиты". Надменная, привыкшая к безответственному самодурству, она не в силах просчитать даже элементарных последствий своих указов и повелений. У нее левая рука не ведает, что делает правая. Налицо жуткое рассогласование действий государственной машины.



Фото: yandex.ru

Разве то, что стряслось в Москве 15 апреля, не свидетельство тому? Неужели было непонятно, что введение системы пропусков да при их всеобщей проверке полицией вызовет столпотворение в метрополитене? Массовую скученность, приволье для распространения инфекции? Теперь надо ждать нового всплеска заболеваемости в столичной агломерации, дающей 17 процентов ВВП страны. Последствия стоит перечислять? Рассогласование усилий МВД и мэрии Москвы дало самый плачевный результат. Как, впрочем, и транспортный коллапс на въезде и выезде из Москвы в тот же день, вызванный сплошной проверкой документов. Впрочем, подобия такого и в других регионах встречаются.

Привыкшая к нефтеобильным годам, когда административное самодурство покрывалось потоком нефтедолларов, система растренировалась, нюх потеряла и деградировала. Теперь вот ожиревшая и расхлябанная система на наших глазах сотворяет коллапс в экономике. Помяните наши слова – он еще перейдет в крайне острый политический кризис.



Спору нет, нынешний коронавирусный шок беспрецедентен в новейшей истории. Он всем устроил экзамен, не только РФ. Обычно его сравнивают с войной, но различия кардинальны. Опыт организации военных экономик, что в 1914–1918-м, что в 1939–1945-м, не подходит. Даже опыт Великой депрессии и Нового курса Франклина Рузвельта в тридцатые годы ХХ века. Ведь тогда миллионы людей не запирались по домам. Одни воевали, другие работали на предприятиях и в полях, в учреждениях и лабораториях. Они производили! В пору борьбы с Великой депрессией миллионы людей выводили на массовые общественные работы. В Соединенных Штатах сотни тысяч людей в составе Корпуса гражданской консервации (ССС) строили и чинили дороги, приводили в порядок леса, сооружали школы и дамбы, благоустраивали города. Шло гигантское инфраструктурное строительство. Нечто подобное делал и Трудовой фронт в тогдашней Германии.

А здесь люди просто не могут ничего делать! Они выключаются из производства и процесса созидания. Сидят по домам. Тут опыт недавнего прошлого ничего не подсказывает. Людей надо кормить и снабжать, но сами они ничего при этом не производят. Все с этим столкнулись впервые, все ищут свой ответ на невиданный раньше вызов. Однако насколько системнее действуют наши цивилизационные конкуренты!



Поэтому вывод просится суровый. "Путинская модель" проверку делом не прошла. Коронавирус нанес ей мощнейший удар. Поэтому выбор таков: между сознательной перестройкой управления и экономики РФ и элементарным развалом. Смутой. Ибо продление непонятного режима "самоизоляции" (вместо законных карантина и ЧС) приведет к экономическому коллапсу. За коим последует и политический крах, вполне горбачевский. Спасти положение может лишь решительный переход к новому курсу – на индустриализацию и разумный протекционизм.

Выбор за Кремлем. Жить по-прежнему уже невозможно. И новая холодная война не прекращается.



Максим Калашников

Опубликовано в выпуске № 15 (828) за 21 апреля 2020 года