Казахский "Tengri Bank" пускает пузыри

09:48 23.04.2020

О текущей ситуации в АО "Tengri Bank"

В связи с временными трудностями с ликвидностью, ограничением своевременного исполнения обязательств перед клиентами, а также оттоком клиентских платежей, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка осуществляет надзор за деятельностью АО "Tengri Bank" в усиленном режиме



22 апреля 2020



В связи с временными трудностями с ликвидностью, ограничением своевременного исполнения обязательств перед клиентами, а также оттоком клиентских платежей, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка осуществляет надзор за деятельностью АО "Tengri Bank" в усиленном режиме.

Агентством начата и проводится внеплановая проверка по вопросам поступающих обращений от клиентов банка.

Согласно банковскому законодательству Казахстана, обязательства по поддержанию финансовой стабильности банков возложены на крупных участников-акционеров банка.

В этой связи, Агентство направило соответствующее требование в адрес крупного акционера банка, которым является Punjab National Bank (PNB), по капитализации Tengri Bank в срок до 30 апреля т.г. Согласно требованию, крупному участнику необходимо обеспечить капитализацию в объемах, достаточных для соблюдения пруденциальных нормативов, бесперебойного исполнения платежей и осуществления переводов денежных средств клиентов. Также проводится работа с другими акционерами банка.

АО "Tengri Bank" является участником системы обязательного гарантирования депозитов. Вклады физических лиц в тенге и иностранной валюте, в том числе деньги на платежных карточках и банковских счетах защищены гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов в рамках утвержденных лимитов.

Для справки: Punjab National Bank (PNB) - крупнейший акционер АО "Tengri Bank" владеющий 41,64% акций банка. Это второй по размеру активов государственный банк в Индии, основанный в 1895 году и обслуживающий более 110 миллионов клиентов через более чем 11 000 филиалов и офисов. Сумма активов составляет порядка 290 млрд долларов США. Доля государства составляет 75,41%.