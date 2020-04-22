Глобальная психологическая война за нефть, - Der Spiegel

09:54 23.04.2020

22 апреля 2020 г.

Штефан Шульц | Der Spiegel



"Цена одной из марок нефти впервые упала ниже нуля. Это сенсация - но в первую очередь это проявление недолгой игры трейдеров и нефтяных держав. Настоящий шок только начинается", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Ночью в понедельник цена нефти американской марки WTI опустилась до минус 40 долларов. "Отрицательный рекорд стал в первую очередь следствием спекулятивного пузыря: во вторник истек срок торгов майским фьючерсом. Это момент, когда "бумажная нефть" превращается в настоящую. После окончания срока трейдеры обязаны действительно принять нефть, которую они забронировали на бумаге. Но на фоне всемирного простоя стоят автомобили, самолеты и заводы, то есть нефти требуется гораздо меньше, чем обычно. Ночью в понедельник это привело к тому, что трейдеры пытались в последнюю минуту избавиться от своих нефтяных контрактов. Что в итоге обрушило цену до абсурдно низкой отметки", - поясняет журналист Штефан Шульц.

"Резкое падение цен на ценные бумаги нефтяной отрасли свидетельствует о системном шоке в реальном нефтяном мире, который можно грубо разделить на две фазы. В настоящий момент идет первая фаза, которую можно назвать "мексиканской дуэлью": ситуацией в вестерне, когда несколько ковбоев приставили кольты к головам друг друга. Если на спусковой крючок нажмет один, в конечном итоге умрут, пожалуй, все", - отмечает издание.

"Идет глобальная психологическая война: компании добывают больше нефти, чем было бы целесообразно, в надежде, что конкуренты первыми ограничат производство. Они надеются увеличить свою долю на рынке. Или по крайней мере зарабатывать на добыче нефти дольше, чем конкуренты".

"Наряду с такими наступательными мотивами есть и оборонительные мотивы, побуждающие не закрывать собственный нефтяной кран. "Именно в случае с давними месторождениями поток нефти можно стабилизировать только с большими затратами, - говорит Штеффен Букольд из консалтингового агентства EnergyComment в Гамбурге. - Может даже случиться так, что потом добычу будет невозможно наладить снова, так как контакт с нефтяными залежами разорван и давление в месторождении слишком упало".

"По словам Букольда, месторождения, которые могут иссякнуть, есть во всем мире - например, в Северном море, в России и в Мексике", - передает издание.

Лучше обстоят дела при добыче сланцевой нефти, отмечает автор статьи. Здесь используется метод гидроразрыва пласта, и компании, добывающие нефть таким образом могут легко закрыть, а затем снова открыть нефтяной кран. Теоретически. "Но на практике такие компании зачастую находятся под гнетом больших кредитов. Ведь в этой еще молодой отрасли рост зачастую равнозначен скорости и финансируется кредитами. Многие компании, добывающие сланцевую нефть, быстро окажутся банкротами, если сократят добычу и обрушат свои доходы. Соответственно, они упрямо продолжают добывать нефть - несмотря на огромное перенасыщение мирового рынка", - пишет издание.

"Представители нефтяной промышленности надеются, что спрос снова быстро вырастет, когда все больше государств ослабят свои меры по сдерживанию коронавируса и в результате мировая экономика снова активизируется. Однако эта надежда может оказаться обманчивой", - отмечает автор статьи.

"Ведь, благодаря тому, что многие государства сейчас замерли, вирус хотя и распространяется медленнее, но распределяется все более равномерно во все большем числе регионов. Как только запреты на контакты будут ослаблены, вирус грозит одновременно ударить по большему числу регионов. Могут возникнуть новые, еще более жесткие волны заражения, предостерегает вирусолог Кристиан Дростен. В отношении мировой экономики это значит: как минимум умеренные меры по сдерживанию вируса, вероятно, будут сохраняться еще долго. (...) Соответственно низким будет оставаться и спрос на нефть".

К тому же, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), уже в середине года могут оказаться заполненными все имеющиеся в мире нефтехранилища. В некоторых регионах, а именно в ЮАР, Анголе, Нигерии, Бразилии и странах Карибского бассейна, нефтехранилища до предела заполнятся уже через несколько дней, сообщает The New York Times.

"Постепенно все больше компаний будут вынуждены сокращать свое производство. Затем начнется вторая фаза системного шока. В Канаде она уже началась. Там свое производство сокращают такие компании, как ConocoPhillips. Под ударом пока оказались прежде всего компании, добывающие нефть из битуминозных песков - это крайне трудоемкий и относительно дорогой способ".

"Соглашение ОПЕК+ должно сократить мировое производство нефти примерно на 10%. Это крупнейшее совместно согласованное сокращение добычи в истории отрасли. Однако его в корне недостаточно для сдерживания кризиса на рынке нефти: по прогнозам МЭА, в апреле глобальное потребление нефти будет на 29 млн баррелей в сутки ниже, чем в прошлом году. Это почти в три раза больше того количества нефти, на которое хотят сократить свою добычу ОПЕК и ее союзники", - подчеркивает Der Spiegel.

"Таким образом, реорганизация мирового рынка нефти продолжится. Вероятно, в скором времени все больше компаний будут сокращать свое производство или объявлять себя банкротом. Вероятно, сместятся доли на мировом рынке. Победителем вполне могут стать крупнейшие нефтяные компании. "Крупные нефтяные концерны с резервами наличных и доступом к кредитному и долговому рынку явно находятся в выигрышном положении, - говорит эксперт Букольд. - Они могут по низкой цене купить акции компаний, добывающих сланцевую нефть, и укрепить свою позицию".

"Вероятно, цены на нефть еще долго будут оставаться низкими, - резюмирует Букольд. - Отрасль переживает тяжелый кризис. Высокое предложение сталкивается с очень слабым спросом. Это не сможет измениться в короткие сроки", - передает Der Spiegel.



Источник: Der Spiegel