В Туркмении арестован топ-менеджмент банков ВЭД и "Сенагат"

10:01 23.04.2020

В Туркменистане работников банка подозревают во взяточничестве за снятие наличных денег за границей





В эти дни правоохранительные органы Туркменистана проводят следственные действия в Государственном банке внешнеэкономической деятельности и в акционерном коммерческом банке "Сенагат".

Среди работников есть задержанные по подозрению в незаконных операциях с банковскими картами. Об этом 21 апреля сообщило Радио Азатлык, ссылаясь на двух независимых друг от друга источника из названных банков.

По его сведениям, банковские работники, обвиняемые в незаконных операциях, подозреваются в оказании содействия владельцам международных платежных карт, чтобы обходить ограничения на снятие наличных денег за границей, взамен получения взяток.

"За определенную взятку можно увеличить лимит на снятие наличности с карты за границей или вообще снять ограничение. Эта схема действовала последние несколько месяцев и ею начали активно пользоваться. Кроме того, за взятку можно было открыть заблокированные карты, и владельцы могли снять с них деньги", рассказал наш корреспондент.

За последние несколько лет финансовый сектор Туркменистана поэтапно был переведен на цифровую систему. Но из-за экономических трудностей, возникших в стране, начиная с 2016 года начали вводить ограничения на конвертацию валюты. С тех пор Центральный банк Туркменистана удерживает официальный курс доллара на уровне 3,5 маната, а в стране начал активно действовать черный рынок валюты.

Корреспондент Азатлыка рассказал о том, как задержанные банковские работники за взятку снимали ограничения с платежных карт: "Некоторые карты, срок которых еще не кончился, были аннулированы, а взамен их должны были выдать новые. За взятку можно было разблокировать эти уже аннулированные карты, и с них можно было снять неограниченное количество наличности", рассказал корреспондент.

"Речь конечно идет об обналичивании за границей и безналичном расчете за покупки", добавил он.

Как рассказали корреспонденту Радио Азатлык два банковских сотрудника, правоохранительные органы приводят задержанных работников в отделения банков, чтобы те показали на месте каким образом они совершали незаконные действия.

Корреспондент отметил, что следственные действия ведутся во всех банках, которые выдают международные платежные карты, но активные проверки идут в Государственном банке внешнеэкономической деятельности и в акционерном коммерческом банке "Сенагат".

После того, как в 2016 году в Туркменистане была прекращена свободная конвертация валюты, международные платежные карты Visa и MasterCard оставили возможность для граждан Туркменистана обменивать по официальному курсу манаты иностранную валюту путем снятия наличности за пределами страны.

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