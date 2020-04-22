Тридцатилетнее президентство: Как Назарбаев стал Лидером нации. Ч. 1, - Д.Ашимбаев

11:16 23.04.2020

С приходом к власти, Назарбаев продолжил курс на развитие новых экономических структур.



Данияр Ашимбаев, 22 апреля 2020



В эти дни институт президентской власти отмечает свой 30-летний юбилей - 24 апреля 1990 года Верховный Совет КазССР принял закон об учреждении поста президента и внесении изменений и дополнений в Конституцию, а затем подавляющим большинством избрал на этот пост 49-летнего Нурсултана Назарбаева, менее года назад ставшего первым секретарем ЦК Компартии Казахстана.



Часть 1. Политическое лидерство: начало пути

Говоря об эволюции системы власти в республике, нужно немного пояснить, какая модель предшествовала введению нового поста. Высшим органом власти по Конституции был Верховный Совет, избиравшийся на пять лет и собиравшийся на двухдневные сессии два раза в год. Верховный Совет принимал законы, избирал Совет Министров, Верховный суд и формировал свой президиум, который был постоянно действующим органом - своего рода "коллективным президентом".

Президиум Верховного Совета принимал указы, назначал и смещал членов правительства, решал территориальные вопросы. При этом существовали должности председателя Верховного Совета, который председательствовал на сессиях, и председателя Президиума Верховного Совета, который был своего рода "почти президентом".

Исполнительную власть осуществлял Совет Министров, подотчетный Верховному Совету. Надо напомнить, что в СССР существовали три типа министерств - общесоюзные, союзно-республиканские и республиканские. К первым, в частности, относились, министерства оборонной промышленности, среднего машиностроения, общего машиностроения; ко вторым - МВД, МИД, Госплан; а к третьим - министерства бытового обслуживания, коммунального хозяйства. Союзно-республиканские министерства геологии и цветной металлургии в конце 80-х были преобразованы в общесоюзные, и из под контроля республиканских властей эти сферы были формально выведены. Кроме того, центральным органам подчинялись предприятия оборонной, атомной, судостроительной, электронной промышленности, военная и космическая инфраструктура и многое другое.

Вместе с тем, де-факто и де-юре высшим органом власти был не Верховный Совет и Совет Министров, а структуры Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), руководящая роль которой существовала с периода революции, а в конце 70-х была закреплена в конституциях страны и союзных республик. Высшим органом партийного руководства был съезд, который избирал Центральный комитет (ЦК), собиравшийся на пленумы три-четыре раза в год, а тот, в свою очередь, формировал свои рабочие органы - бюро и секретариат ЦК, работавшие на постоянной основе.

Работой партийного аппарата руководил первый секретарь ЦК, но его власть опиралась на коллективный орган - бюро, в который помимо секретарей ЦК входили главы Президиума Верховного Совета, Совета Министров, Комитета государственной безопасности, Совета профсоюзов и командующий Среднеазиатским военным округом. Аппарат ЦК в партийном порядке контролировал - в определенной степени - работу тех структур, которые республике не подчинялись в советском порядке.

Если на республиканском уровне "разделение властей" сохранялось вплоть до конца перестройки, то в центре руководители страны практиковали совмещение постов: Ленин, Сталин и Хрущев возглавляли правительство, а Брежнев, Черненко и Андропов - Президиум Верховного Совета.

Горбачев первые годы сосредоточился на партийном руководстве, но в конце 1988 года все-таки возглавил Президиум Верховного Совета, а в марте 1990 года инициировал создание должности президента СССР. К тому времени инициированные им процессы перестройки вышли из-под контроля и, будучи изначально не слишком продуманными, привели к кризису власти в стране, росту социально-экономических проблем, межнациональным конфликтам и вели, уже в открытую, к развалу СССР.

Курс перестройки вел к отказу от политического доминирования КПСС и децентрализации экономики, причем, не будучи четко обозначенными, эти процессы вели не к передаче полномочий регионам, а по сути, к хаосу. Партийные комитеты были дестабилизированы, а советы народных депутатов всех уровней, к которым формально переходили новые полномочия, не были органами, способными обеспечить устойчивость принимаемых решений.

Демократизация угрожала перейти в анархию. Этому способствовал и непродуманный закон о государственных предприятиях, принятый в 1988 году. Заводы и фабрики выходили из-под министерского контроля, самостоятельно выбирали своих руководителей, а также определяли ценовую политику. Экономическая жизнь страны оказалась дестабилизирована, даже без учета быстро растущего кооперативного движения, в котором на первые роли стали выдвигаться деятели теневой экономики. В стране быстро росла преступность, как уличная, так и организованная. Под лозунгами национального возрождения начался рост национализма, который быстро привел к межнациональным конфликтам и кровопролитию: Ош, Сумгаит, Нагорный Карабах, Приднестровье, Абхазия…

Одним из самых сложных вопросов для Горбачева был кадровый. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС и президент СССР менял и тасовал кадры, смещал соратников, искал некую удобную себе комбинацию, вследствие чего ближайший же его круг в какой-то момент понял, что наилучшим рецептом решения проблем страны будет смещение самого Горбачева.

О его кадрово-региональной политике хорошо говорит такая статистика. В 1985-1991 гг. в Армении и Грузии сменились пять партийных лидеров, в Литве - четыре, в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Латвии, Молдавии, Узбекистане, Украине, Эстонии - три, в РСФСР, Таджикистане, Туркменистане - два. При этом только четверо остались во главе республик к моменту распада СССР (считая Муталибова, ушедшего в отставку менее чем через три месяца).

Осенью 1988 года в центре, а через год - в республиках произошли конституционные изменения, направленные на усиление роли председателей Верховных Советов. Прежние посты "спикера" и "почти президента" сливались в единую должность; власть персонифицировалась и, как планировал Горбачев, через совмещение постов председателя Верховного Совета и первого секретаря ЦК должен был произойти переток власти от партийных органов к советам.

Согласно поправкам к Конституции КазССР, принятым в сентябре 1989 года, председатель Верховного Совета "является высшим должностным лицом" республики и представляет ее внутри страны и в международных отношениях. Теперь он представляет Верховному Совету кандидатуры для назначения или избрания на должности председателей Совета Министров, Комитета народного контроля, Верховного суда. Вместе с тем, право издания указов председатель по новым поправкам не получил.

Реформы были половинчатые, тем более что предстояли выборы как в советы, так и в партийные органы, которые предлагалось проводить на альтернативной основе. Необходимо отметить, что в обществе рос "спрос" на демократию, построение "рыночной экономики", национальное и духовное возрождение, социальную справедливость, основанные на очень идеализированных представлениях об этих понятиях.

Такова была общественно-политическая обстановка в стране и республиках в период, когда Казахстан возглавил Нурсултан Назарбаев.

Новый лидер не был новым человеком для республики: выходец из Карметкомбината и Карагандинской партийной организации, он четыре года проработал секретарем ЦК Компартии Казахстана по экономическим вопросам и пять лет возглавлял правительство республики; показал себя не только сильным экономистом-администратором, но и политиком-реформатором.

В республике помимо вышеперечисленных проблем были и свои: в первый период перестройки (1985-1987 гг.) произошло массовое "избиение" руководящих работников, где-то оправданное, но перешедшее в кампанейщину, а во-второй, после декабрьских событий 1986 года в столице, на республику обрушилась массированная кампания по "интернациональному воспитанию трудящихся", быстро перешедшая границы разумного. В июне 1989 года началась забастовка шахтеров в Караганде и произошли беспорядки в Новом Узене. В этих условиях Москва забрала прежнего руководителя Компартии Казахстана Геннадия Колбина в центральные органы власти и выдвинула на его место 49-летнего премьера и народного депутата СССР Нурсултана Назарбаева, который к тому времени воспринимался в республике как наиболее авторитетный политический деятель.

Назарбаеву не нужно было долго входить в курс дела: к роли лидера он был готов. Он быстро выдвинул ряд соратников на ключевые позиции (премьером стал Узакбай Караманов, вторым секретарем ЦК - Владислав Ануфриев, первым вице-премьером - Сергей Терещенко), сыграл активную роль в переговорах с шахтерами, начал своего рода кампанию по примирению элит (жертвы чисток начала перестройки были аккуратно реабилитированы, а наиболее рьяные ее "прорабы" переведены на вторые роли), продолжил кампанию по реабилитации жертв репрессий 30-х годов, инициировал дискуссию по дальнейшим экономическим реформам. Были усилены меры по борьбе с преступностью, принят закон о языках, который провозгласил казахский язык государственным языком, а русский язык – языком межнационального общения.

Был продолжен курс на развитие новых экономических структур. В 1988 году были созданы Казахская республиканская ассоциация межотраслевого делового сотрудничества (КРАМДС), Республиканское хозрасчетное внешнеторговое объединение ("Казахинторг"), в 1989 году - Фонд культурного, социального и научно-технического развития КазССР и ассоциация "Казахстан-Коммерция". Первый коммерческий банк в СССР возник именно в Казахстане - "Союз-банк" (Чимкент), зарегистрированный в августе 1988 года. В октябре был создан Алма-Атинский центральный кооперативный банк (ныне - "ЦентрКредит"), а в декабре - "легендарный" "KRAMDS-Банк".

Созданные тогда структуры заложили основу частного предпринимательства и в будущем сыграли немалую роль, если не в экономике, то в подготовке рыночных кадров. В начале 1990 года Назарбаев инициировал создание Госкомитета по внешнеэкономическим связям и Казахского республиканского банка Внешэкономбанка СССР (будущий "Alembank").