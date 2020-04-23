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Британский суд разблокировал счета КазНацфонда, арестованные в Бельгии по "делу Стати"
11:51 23.04.2020

Дело Стати: английский суд вынес решение в пользу Казахстана
Сегодня, 12:03
Захар Мостовой
22 апреля Высокий суд Англии вынес вердикт по делу с участием Министерства юстиции Казахстана и молдавских бизнесменов Анатоля и Гарбиела Стати, а также Банка Нью-Йорк Меллон (BNYM).

Фото: regnum.ru

Это первый процесс в истории Высокого суда Англии, который прошел дистанционно из-за глобальной пандемии коронавируса при инициативе и усилиях казахстанской стороны, сообщает пресс-служба Нацбанка. Юристы, эксперты и свидетели участвовали в заседаниях, находясь в Великобритании, Казахстане, Бельгии и США.

Судебное разбирательство длилось с мая 2018 года. Для участия в процессе в Высоком суде Англии Национальным банком были привлечены известные юридические фирмы Stewarts и 3 Verulam Buildings. В ходе судебных слушаний Нацбанк доказал безосновательность доводов Стати, и что BNYM, как кастодиан, имеет обязательства в отношении активов Национального Фонда исключительно перед Национальным банком.
"Это решение является важным звеном в цепи продолжительных судебных разбирательств, связанных с попытками Стати привести в исполнение арбитражное решение против Республики Казахстан", - подчеркивается в сообщении.
Ранее английский суд, исходя из имеющихся доказательств, установил признаки мошенничества со стороны Стати при получении арбитражного решения. Несмотря на это, в октябре 2017 года Стати удалось добиться наложения судебного ареста на активы Национального Фонда Республики Казахстан в сумме 22,6 млрд долларов США в Бельгии.

В ходе дальнейших судебных разбирательств с участием Национального Банка арест с большей части активов (за исключением 530 млн долларов, находящихся на кастодиальном хранении BNYM) был снят. Также бельгийский суд перенаправил в суд Англии вопрос о характере взаимоотношений, связанных с кастодиальным хранением активов Национального Фонда.
Решение Высокого суда Англии по сути означает, что активы Национального Фонда не подлежали аресту и, следовательно, Национальный банк вправе добиваться в судах Бельгии окончательного снятия ареста с активов Национального Фонда Республики Казахстан.

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587631860
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