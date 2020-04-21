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Нудная, бездарная, окопная.... Первая мировая антикоронавирусная, - Д.Ольшанский
12:50 23.04.2020

Война с вирусом больше всего похожа на Первую мировую
Дмитрий Ольшанский
публицист
21 апреля 2020,

Нынешняя война с вирусом больше всего похожа на Первую мировую войну.
В ней есть буквально то же самое чувство, когда происходит нечто катастрофическое, но в этой нудной катастрофе, за вычетом первого романтического момента (тогдашние летние добровольцы и нынешние песни с балконов), нет никакого идейного или морального воодушевления, пафоса, катарсиса (все это можно при желании усмотреть, например, в истории Второй мировой), а есть только бессмыслица и опустошенность.
Люди страдают, а зачем страдают – неясно.

Во-вторых, подобно тому, как на Первой мировой огромные человеческие жертвы были принесены во имя мелких движений линии фронта, так и сейчас – огромные экономические жертвы приносятся во имя скромного – с точки зрения холодных циников (но не моей) – количества людей.
Далее, в 1914 году людям казалось, что они имеют дело с чем-то коротким, быстро решаемым, их ждет легкая победа, а оказалось, что они застряли надолго. Это грозит нам и сейчас.

Далее, и тогда, и сейчас базовое состояние человека – это неподвижность.
Тогда – окопная, сейчас – карантинная, что бесконечно лучше, конечно, но многим все равно тяжело.
Далее, как и тогда, намечается тот, кто во всем виноват, и это держава, которая большим рывком шла к мировому господству, догоняя других, только тогда это была Германия, а теперь это Китай.
Далее, маленькая Бельгия что тогда, что сейчас – в эпицентре трагедии. Именно в Бельгии сейчас погибло больше всего людей на миллион человек, а тогда были мощные жертвы и разрушения, несравнимые с ее политическим весом.

Далее, самые цивилизованные и благополучные страны стали главными жертвами Первой мировой – ровно как и теперь.
Далее, именно после Первой мировой войны решительно изменился уклад и стиль жизни, чего не случилось, к примеру, в 1945 году. То же самое может произойти и сейчас.
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Совсем не хочется, чтобы и это последнее сравнение – оправдалось.
Пусть все будет не так.

Источник - взгляд
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