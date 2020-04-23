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Каз-певица Наzима смущает уят-умы соотечественников мини-шортами и факами из ванной (фото)Каз-певица Наzима смущает уят-умы соотечественников мини-шортами и факами из ванной (фото)
13:01 23.04.2020

Наzима в коротких шортах показала неприличный жест

Клара Киясова

Знаменитость устала находиться в изоляции.

Что только не предпринимают звезды шоу-бизнеса на карантине, чтобы хоть как-то развеять себя. Участница лейбла Black Star Int Наzима опубликовала смелое фото, где в коротких шортах в ванной комнате показывает средний палец.

"F*ck coronavirus" - прокомментировала свой снимок певица.

В Москве Наzима оказалась в одиноком заточении, но не унывает и продолжает экспериментировать со стилем. Судя по ее снимкам в соцсетях, артистка передвигается по квартире исключительно на шпильках, а телевизор смотрит в элегантном платье в пол.

Артистка записала в онлайн-режиме каверы с несколькими артистами – Маruv, Славой Слэм и экс-возлюбленным Мишей Марвиным.

Источник - 365info.kz
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