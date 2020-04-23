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13:01 23.04.2020
Наzима в коротких шортах показала неприличный жест
Клара Киясова
Знаменитость устала находиться в изоляции.
Что только не предпринимают звезды шоу-бизнеса на карантине, чтобы хоть как-то развеять себя. Участница лейбла Black Star Int Наzима опубликовала смелое фото, где в коротких шортах в ванной комнате показывает средний палец.
"F*ck coronavirus" - прокомментировала свой снимок певица.
В Москве Наzима оказалась в одиноком заточении, но не унывает и продолжает экспериментировать со стилем. Судя по ее снимкам в соцсетях, артистка передвигается по квартире исключительно на шпильках, а телевизор смотрит в элегантном платье в пол.
Артистка записала в онлайн-режиме каверы с несколькими артистами – Маruv, Славой Слэм и экс-возлюбленным Мишей Марвиным.