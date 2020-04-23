Каз-певица Наzима смущает уят-умы соотечественников мини-шортами и факами из ванной (фото)

13:01 23.04.2020

Наzима в коротких шортах показала неприличный жест



Клара Киясова



Знаменитость устала находиться в изоляции.



Что только не предпринимают звезды шоу-бизнеса на карантине, чтобы хоть как-то развеять себя. Участница лейбла Black Star Int Наzима опубликовала смелое фото, где в коротких шортах в ванной комнате показывает средний палец.



"F*ck coronavirus" - прокомментировала свой снимок певица.



В Москве Наzима оказалась в одиноком заточении, но не унывает и продолжает экспериментировать со стилем. Судя по ее снимкам в соцсетях, артистка передвигается по квартире исключительно на шпильках, а телевизор смотрит в элегантном платье в пол.



Артистка записала в онлайн-режиме каверы с несколькими артистами – Маruv, Славой Слэм и экс-возлюбленным Мишей Марвиным.