National Interest: Трампу надо еще жестче давить поток гастарбайтеров в США

13:55 23.04.2020

Принятых президентом США мер по приостановке миграции в США может оказаться недостаточно для обеспечения американских граждан рабочими местами. Нужно идти дальше и закрывать программы по привлечению иностранных рабочих.



АЛЕКСАНДР БЕЛОВ



Введенный президентом США Дональдом Трампом мораторий на въезд в США иностранных граждан, несмотря на поднятую им волну как положительных, так и негативных оценок, не поможет американским властям достигнуть своей основной цели - сохранить рабочие места в стране для американцев, пишет Марк Крикорян в опубликованной 22 апреля статье в The National Interest.



О своем решении Трамп объявил на своей странице в Twitter, отметив, что в связи с тяжелым экономическим положением он временно приостановит миграцию в США. Этот шаг главы Белого дома был встречен очень по-разному. Некоторые указывали на то, что подобный мораторий давно пора было ввести. Другие же открыто сравнивали Трампа с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.



Тем не менее, указывает Крикорян, оптимизм одних и пессимизм других по большей части необоснован: принятая Трампом мера сама по себе мало на что повлияет. Об этом заявил сам глава Белого дома 21 апреля во время своего ежедневного брифинга, где он изложил ряд специфических сторон своего указа.



Президент США объяснил причины введения такого запрета тем, что благодаря ему работу после возобновления работы экономики США прежде всего смогут получить граждане США. По его словам, было бы "неправильно и несправедливо", если на рабочие места американцев, уволенных из-за экономических последствий пандемии, придут мигранты. Трамп обратил внимание, что прежде всего необходимо "позаботиться об американском рабочем".



В соответствии с указом, который будет действовать в течение 60 дней и который впоследствии можно будет продлить, приостанавливается обработка заявлений на получение грин-карты для людей, не являющихся супругами или детьми граждан США. Тем не менее указ не затрагивает различные визовые программы, в рамках которых в страну ежегодно приезжают сотни тысяч иностранных "временных" работников. Поскольку большинство из примерно одного миллиона человек, которые ежегодно получают грин-карты (то есть вид на жительство, которое впоследствии может привести к гражданству), уже живут и работают в США под некоторым иным статусом, получается, что фактическое число людей, которые не будут допущены на рынок труда США в рамках этого указа Трампа, скорее всего, будет относительно небольшим.



Это не означает, что из-за коронавируса миграция в США совсем не замедлилась. Безусловно, количество иностранцев, въезжающих в США, сократилось из-за отмены сообщения с Китаем и странами Европы, закрытия границы с Мексикой и Канадой, приостановки переселения беженцев, а также закрытия большинства консульских учреждений Государственного департамента за рубежом.



С практической точки зрения это означает, что относительно небольшое число таких гастарбайтеров, которые не попадают под действие нового указа, все равно оказались в США. И кто-то из них в США попадет. Так, хотя консульские учреждения закрыты, Государственный департамент пообещал ускорить въезд работников по визе H2. Для этого ведомство отказалось от проведения необходимых личных собеседований.



Иными словами, эти гастарбайтеры будут по-прежнему получать визы без их личного присутствия. Кроме того, некоторые визы H2 выдаются сельскохозяйственным работникам, допуск которых в страну считается "приоритетом национальной безопасности". Коронавирус выявил, насколько опасна эта зависимость от иностранной рабочей силы для сбора сельскохозяйственной продукции, но для устранения этой уязвимости потребуется время. Между тем культуры высажены, и за ними нужно ухаживать, поэтому такое исключение, хотя и "раздражает", понятно.



Тем не менее под действие визовой программы Н2 попадают не только сельскохозяйственные работники. Эта программа распространяется и на такие категории мигрантов, допуск которых в США не оправдываться интересами национальной безопасности. Так, в отличие от визы H-2A, которая выдается сельскохозяйственным рабочим, визу H-2B получают те иностранные рабочие, которые приезжают в США, чтобы заниматься ландшафтными работами, ухаживать за полями для гольфа, а также работать в лесном хозяйстве и гостиницах в качестве официанток и другого персонала. Если вполне уместно говорить о том, что иностранных рабочих приглашают в США выполнять такую работу, которую "американцы делать не будут". Хотя это и преувеличение. Но говорить о том, что миллионы безработных американцев не захотят заниматься ландшафтным дизайном или уборкой домов, - это просто смехотворно.



Более серьезная проблема, связанная с тем, что гастарбайтеров не включили в указ Трампа, заключается в том, что они смогут снова наводнить страну, как только откроются границы. Как только предприятия вернутся к работе и консульские учреждения снова начнут встречаться с кандидатами, поток гастарбайтеров возобновится так же, как миллионы американцев будут пытаться вернуть свою жизнь в нормальное русло. Чтобы заново включить миллионы американцев, выбитых из колеи вирусом, в рынок труда, который будет сильно отличаться от прежнего, уйдут годы, а не месяцы.



В связи с этим необходимо приостановить действие программ по привлечению иностранных работников в США. Без этого невозможно будет удовлетворить, несомненно, искреннее желание президента США, чтобы "первыми в очереди на работу оказались американцы".



Одним из примеров этому стала виза H-1B. Она выдается квалифицированным работникам, большинство из которых работает в сфере информационных технологий. Эти "лучшие и умнейшие" сотрудники, как их хотят представлять лоббисты от технических компаний, по большей части играют роль дешевой рабочей силы, выполняющей рутинную работу в сфере информационных технологий. По сути, с помощью этой визовой программы происходит широкомасштабное выдавливание американских IT-специалистов более дешевыми иностранными, как правило, индийскими рабочими.



При этом уволенные американские специалисты почти всегда обязаны обучать своих менее квалифицированных иностранных заменителей как условие увольнения. В 2015 году компания Disney привлекла к себе этим много нежелательного внимания, но с тех пор ничего не изменилось, потому что, несмотря на большую активность Конгресса, закон специально разрешает заменять американцев более дешевыми работниками, привлеченными в рамках виз H-1B.



Неспособность приостановить действие этой программы до прибытия новой группы иностранных рабочих станет насмешкой над заявлением президента о желании сохранить американские рабочие места прежде всего для американских рабочих.



Еще одним примером этому является программа Summer Work Travel. Суть этой программы, которую тоже нужно закрыть в ожидании оживления экономики, ясна из названия: дешевый труд в обмен на приобщение к культуре. Более 100 тыс. иностранных студентов, в основном из Европы, приезжают на работы в США и знакомятся со страной. Тем не менее в самой стране без работы могут остаться миллионы своих молодых людей, поэтому уместен вопрос, действительно ли оправданно импортировать "украинских" спасателей и "турецких" домработниц.



У президента США, заключает автор, еще есть время приостановить действие программ, созданных для привлечения иностранной рабочей силы. На одной из недавних пресс-конференций он указал на возможность второго исполнительного указа об иммиграции. С его помощью, отметил Трамп, будут решаться те вопросы, которые не были затронуты первым. Если Трамп действительно намерен "сначала позаботиться об американском работнике", последующие меры должны носить более широкий характер.