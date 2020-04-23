"Я люблю тебя жизнь". Финский полицейский Шродерус рвет чаты советским хитом

13:58 23.04.2020

Кто такой Петрус Шродерус и почему финский тенор-полицейский покорил интернет русской песней



Старший констебль в полиции Оулу оказался профессиональным музыкантом с интересной судьбой



АЛЕКСЕЙ ВАРЕНОВ



Многие читатели, посмотрев на нашем сайте мастерское исполнение финским полицейским советской песни "Я люблю тебя, жизнь", не поверили, что Петрус Шродерус действительно старший констебль в полиции Оулу, крупнейшего города на севере Финляндии. В комментариях появились подозрения, что певец в форме - "ряженый", актер, специально нанятый полицией для пропаганды социальной дистанции и самоизоляции на дому.



На самом деле 46-летний Шродерус - профессионал в обеих сферах. Музыкой он увлекается со школы. Провалившись в университет, пошел в полицию, но с хобби не расставался. Его профессиональная карьера певца началась в 2004-м году с победы в конкурсе вокалистов им. финского тенора Тимо Мустакаллио (1929-1984). Петрус был принят в финскую Национальную оперу и провел там 8 лет - 5 лет исполнял сольные партии и 3 года пел в хоре. Но и тогда Петрус совмещал выступления в опере с охраной правопорядка в городе-спутнике финской столицы Эспоо.



"У работы певца и полицейского, - считает тенор-старший констебль, - много общего: у обоих ненормированный рабочий день, приходится постоянно импровизировать, уповая на лучший результат". Летом 2012 года он оставил оперную карьеру и вернулся к работе полицейским в родном городе. Но c вокалом не расстался, давая по несколько десятков концертов в год. Однажды Шродерус выступал перед главой российского МИДа на дипломатическом приеме в Оулу - исполнял арию из оперы "Евгений Онегин" Чайковского. Для Петруса это не проблема - он пять лет изучал русский язык и неплохо на нем говорит.



Песню "Я люблю тебя, жизнь" он выбрал не случайно. По словам полицейского, она полна оптимизма, веры в будущее, которыми он хотел бы поделиться с горожанами. Есть и личные мотивы: песня морально поддерживает самого певца, который переживает недавний развод.



Шродерус поет в нерабочее время, но в форме. Руководство не против - это улучшает имидж полиции. Но проект целиком частный, налогоплательщики не потратили на запись клипа ни цента. В Youtube популярны его рождественская ария, записанная в Домском соборе Оулу и песня о Финляндии, посвященная столетию государства. Но "Я люблю тебя, жизнь" обошла их за два дня - число просмотров приближается к 700 тысячам.





