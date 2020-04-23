Расистский вирус: почему жертв пандемии в США больше среди чернокожих

14:06 23.04.2020

Расовый разрыв в числе жертв коронавируса имеет социальные корни



Ксения Логинова



От коронавируса Америка потеряла больше народа, чем во времена Англо-американской войны, войны в Персидском заливе и ряде других военных конфликтов (не включая Первую и Вторую мировые войны). Такие данные приводит министерство по делам ветеранов США. Всего в Соединенных Штатах COVID-19 заразились почти 800 тыс. человек, по данным на 22 апреля, больше 45 тыс. человек погибли. При этом жертвами пандемии в стране чаще становятся афроамериканцы. Они же больше подвержены заражению. Чем объясняется такой расовый разрыв в числе жертв коронавируса, выясняли "Известия".



- Мы делаем все, что в наших силах, чтобы справиться с этой бедой, это огромная проблема. Это ужасно. Почему это [пандемия коронавируса] в три, четыре раза чаще происходит с чернокожими, чем с остальными? В этом нет логики. Мне это не нравится, - заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме.



В последние две недели в США проводят максимальное число анализов на выявление коронавируса. Результаты показали, что среди заболевших COVID-19 и умерших от вируса большинство - афроамериканцы.



Одним из первых о расовом разрыве в числе жертв коронавируса заявил главный санитарный врач США Джером Адамс во время выступления на телеканале CBS. Газета The Washington Post также провела масштабное исследование в округах с преимущественно чернокожим населением и выяснила, что уровень заболеваемости коронавирусом в них в три раза, а уровень смертности от COVID-19 в шесть раз выше, чем в других округах, где преобладает белое население.



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- Еще ни одна пандемия не выявляла так явно неравенство в нашем обществе, - отмечает издание.



"Чаще, чем белые"



В результате служба медицинского надзора также признала повышенный риск для афроамериканцев. Так, например, в Милуоки из тысячи заразившихся 81% приходится на афроамериканцев, хотя их в городе всего 26%. Похожие данные приводят и по другим городам и штатам. В Луизиане чернокожие составляют всего 32% от населения штата, при этом 70% от всех скончавшихся от пандемии в этом штате - афроамериканцы.



В Иллинойсе, согласно статистике, предоставленной департаментом здравоохранения, чернокожих - около 40% от всего числа погибших от коронавируса, при этом они составляют лишь 14,6% населения штата. В Мичигане на долю афроамериканцев приходится 40% всех зарегистрированных случаев смерти от вируса, а доля темнокожих в населении штата составляет всего 14%.



В Чикаго афроамериканцы умирают от коронавируса в шесть раз чаще, чем белые. Так, в городе 72% погибших от COVID-19 - чернокожие, хотя они составляют всего 30% населения.



По словам мэра Чикаго афроамериканки Лори Лайтфут, эти данные "дают новое представление о распространении COVID-19 и являются серьезным напоминанием о глубоко укоренившихся в стране проблемах".



По словам Джерома Адамса, врачи пришли к выводу, что "чернокожие американцы находятся в большей группе риска". Вместе с главой Американской медицинской ассоциации Патрис Харрис он порекомендовал "уделять особое внимание расовой и этнической принадлежности".



Этого же добиваются и многие демократы во главе с сенаторами Элизабет Уоррен, Кори Букером и Камалой Харрис. Изначально центры по контролю и профилактике заболеваний сообщали лишь возраст и половую принадлежность пациентов. Вместе с сотнями врачей политики потребовали, чтобы федеральное правительство опубликовало данные анализов на коронавирус с учетом расовой и этнической принадлежности пациентов, а также сообщили о том, как протекает их болезнь.



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По словам демократов, эта информация необходима для того, чтобы убедиться, что "афроамериканцы... получают равный доступ к тестам на выявление коронавируса и лечению". "А если нет, то благодаря информации о расовой принадлежности можно будет создать такую систему общественного здравоохранения, которая сможет защитить самых уязвимых", - отмечает The Washington Post.



Неравенство, бедность и другие проблемы



По словам губернатора Луизианы Дона Бел Эдвардса, афроамериканцы находятся в большей группе риска из-за того, что они чаще страдают сахарным диабетом, у них серьезные сердечные и легочные заболевания.



Комиссар по здравоохранению Чикаго Эллисон Арвади отмечает, что продолжительность жизни темнокожих горожан в среднем почти на девять лет меньше, чем у белых. У каждого пятого афроамериканца в США повышенное артериальное давление.



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- Условия жизни чернокожего сообщества, дыры в системе соцзащиты, неравный доступ к образованию и возможности продвижения по карьерной лестнице и, наконец, системный и институциональный расизм, в течение многих лет ведущий к неравенству, - все это отражается на ситуации с COVID-19, - уверена Арвади.



Она считает, что хронические заболевания стали "следствием бедности, обусловленной десятилетиями расовой дискриминации". Для многих афроамериканцев осложнен доступ к здравоохранению: далеко не у всех есть медицинская страховка, а те, которые имеются, покрывают не все расходы, поэтому многие заболевания не вылечиваются.



Уровень врачей в "черных" районах обычно не такой высокий, как в "белых", да и больницы закрываются чаще. Из-за этого у многих чернокожих поблизости может не оказаться медицинского учреждения. Как отмечает BBC, помимо этого, "американские врачи зачастую не столь внимательно относятся к жалобам чернокожих пациентов".



Афроамериканцы живут в не самых экологически чистых районах, что провоцирует заболевания дыхательных путей и делает их более уязвимыми к коронавирусу. Из-за низкого уровня доходов темнокожие не могут жить отдельно, оставаясь в небольших квартирах или домах с большими семьями, из-за этого вирус быстро распространяется.



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Как отмечает NBC News, афроамериканцы привыкли не доверять врачам и представителям власти.



- Так происходит из-за того, что в прошлом в отношении них осуществлялась политика расизма, - полагает Стивен Томас, руководитель Центра справедливого доступа к здравоохранению при Университете Мэриленда.



Помимо этого, у афроамериканцев больше шансов заразиться COVID-19, потому что многие из них просто не могут позволить себе находиться в самоизоляции. Как отмечает старший экономист в Институте экономической политики Хайди Ширхольц, если латиноамериканцы зачастую заняты в строительстве, то чернокожие американцы - в сфере услуг: в магазинах, кафе, общественном транспорте. Учитывая ухудшающуюся экономическую ситуацию в мире, вызванную пандемией коронавируса, в первую очередь в США могут пострадать те сферы, в которых работают темнокожие.



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По мнению научного сотрудника Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Александры Борисовой, уязвимость американцев перед COVID-19 объясняется еще и географическим фактором.



- Чернокожие населяют в основном города с большей плотностью населения. Афроамериканцев больше на юге, а губернаторы южных штатов пока не так серьезно относятся к проблемам коронавируса. Туда пандемия позже пришла, принимаются довольно расслабленные меры. На днях Джорджия собирается снять режим самоизоляции. Помимо этого, афроамериканцы с недоверием относятся к системе здравоохранения, учитывая ее стоимость. Следствием этого стало то, что люди реже ходят к врачу. Некоторые темнокожие, живущие в городах, жалуются, что из-за того, что их обязывают носить маски, они подвергаются дискриминации. Проблема в том, что камеры, режимы распознавания лиц принимают обычных граждан, просто закрывших лицо, за преступников. До сих пор существует стереотип, что афроамериканец с закрытым лицом представляет опасность, - рассказала американист "Известиям".