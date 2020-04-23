Поднебесной готовят земные кары, - И.Преображенский

14:07 23.04.2020

Поднебесной готовят земные кары

Если другие страны уличат Китай во вранье про коронавирус, то с радостью сделают крайним, свалив на него всю ответственность за пандемию.



В сценарии, при котором в мировой экономике повсеместно расцветет политика протекционизма, "золотой миллиард" сильно не потеряет, в отличие от тех, кто победнее.



Иван Преображенский

Политолог, обозреватель

ИА "Росбалт"



Дональд Трамп нашел подходящую для себя версию происхождения вируса, вызывающего COVID-19 - что он мог быть разработан в лаборатории в Ухане, а не "самозародиться" на местном рынке, в результате поедания несознательным китайцем летучей мыши.



Уже есть и первые иски к КНР как государству. "Китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе COVID-19, заставило замолчать осведомителей и мало что сделало для того, чтобы остановить распространение болезни, - цитируют информационные агентства заявление генерального прокурора штата Миссури Эрика Шмитта. - Они должны нести ответственность за свои действия".



Ответить честно на вопрос о том, лгали ли китайские власти, требует и Германия. Даже в дружественной Китаю России в элитах растет раздражение соседом и ситуационным союзником. Миллиардер Олег Дерипаска, которого на Западе неоднократно обвиняли в его близости к Кремлю, называет происходящее "уханьским Чернобылем".



В общем, все ждут от Китая, как это ни смешно, честного ответа на заданные вопросы, а точнее, убедительной защиты от выдвинутых претензий. В противном случае, тот же Дональд Трамп грозит китайцам не только небесными карами, но и вполне земными санкциями.



Кроме того, европейская пресса пишет, что даже в Африке, где Китай был негласным покровителем многих стран, его больше не жалуют и под предлогом нынешнего кризиса ищут способ не возвращать кредиты, чтобы вылезти из долгового бремени.



Отменить карантин или заплатить людям?



Ходят даже слухи о том, что Запад, чьи экономики в ходе этого кризиса резко скукожились, вслед за китайской, намерен вообще отказаться от экспорта товаров из КНР уже к лету 2020 года. И неважно, грянут потом санкции или нет. Просто на резко усохших рынках, в условиях снижения потребительского спроса (едва ли не в разы по отдельным категориям товаров), китайские конкуренты с их дешевой продукцией никому больше не нужны.



Экономисты пугают - такое развитие событий помешает восстановиться мировой экономике, и до "довирусных" значений она будет расти еще десятилетия. Это значит нас ждет всемирная стагнация, причем похуже Великой депрессии.



Но так ли уж это страшно для так называемых "развитых" экономик? Как в известном старом анекдоте: после подорожания водки это не папа будет меньше пить, а его семья - меньше есть. Так может получиться и в мировой экономике, если повсеместно расцветет столь милая сердцу Дональда Трампа политика протекционизма.



Тогда все примутся решать свои национальные задачи, в первую очередь - спасать рабочие места. Ведь безработные не только меньше покупают в магазинах, но и голосуют против власти на выборах. Их мнением полностью пренебречь нельзя даже в авторитарных странах, вроде Белоруссии, не говоря уж про парламентские демократии. Так что развитые экономики могут начать замыкаться внутри самих себя, а оставшиеся за бортом этого клуба страны "третьего мира" провалятся еще глубже в голод и эпидемии.



Если исчезнут конкуренты с дешевой рабочей силой и государственными усилиями удастся поддерживать высокий внутренний спрос, выход из кризиса развитых национальных экономик может оказаться довольно быстрым. Но это касается только так называемых стран "золотого миллиарда", которые более или менее обеспечивают себя всем необходимым.



Китай же со своими попытками восстановить докризисный уровень производства в этом случае может остаться за бортом, потеряв статус универсальной мировой кузницы. При таком сценарии ему останется лишь узкий профиль сборочного цеха, выпускающего ноутбуки и смартфоны. Хотя и их производство со временем можно перенести в США и Европу, как этого давно хочет Дональд Трамп, поскольку кризис неизбежно приведет к росту безработицы и как следствие удешевлению местной рабочей силы.



Все это фантастика или антиутопия? Вполне возможно. Но разве это мешает отдельным политикам принимать решения исходя из подобных схем? Ничего же не помешало российским властям попытаться "завалить" американскую добычу сланцевой нефти путем развала сделки ОПЕК+. Результаты этого геополитического (но никак не экономического решения) налицо, и российский бюджет уже чувствует их на себе. И переломить ситуацию с падением цен на нефть пока никак не получается.



Значит, с Китаем тоже вполне может выйти похожая история. Когда популистам, которые сейчас находятся у власти во многих странах мира, приходится внезапно принимать непопулярные решения, им очень хочется найти "крайнего" и свалить всю ответственность на него. И, как часто бывает, крайним оказывается тот, кого все откровенно не любят или втайне побаиваются. В современном мире, нет никаких сомнений, для большинства государств это именно Китай.