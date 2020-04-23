Анатолий Вассерман: Жду воссоединения СССР в течение года

14:09 23.04.2020 Вассерман: Жду воссоединения СССР в течение года, на недовольных - плевать

Анатолий Вассерман рассказал о мире после коронавируса



Дмитрий Кокко



Материал комментируют:

Анатолий Вассерман



Известнейший советский, российский, украинский политолог и публицист Анатолий Вассерман разобрался для СП в сути главных новостей этой недели, а также рассказал, каким он видит мир после пандемии коронавируса. Для выхода из кризиса глобализма СССР придется восстановить, по крайней мере, территориально.



"СП": - Расскажите о рынке нефти: цена на нефть сначала снизилась до нуля, а потом вообще ушла в минус. Почему это происходит, и чем это может грозить мировой экономике.



- Это происходит прежде всего потому, что на нынешнем рынке биржевые игроки настолько плотно перемешаны, что уже начинают действовать негативно. Грубо говоря изначально биржи были придуманы для того, чтобы состыковать покупателей со всеми продавцами. Чтобы совместными усилиями, они быстренько разобрались, кто может продать, кто хочет купить, и по какой цене. Но постепенно в этот механизм встроилось множество посредников. Изначально они брали на себя часть рисков и в обмен на это, как и любые страховщики, получали, в среднем, какую-то прибыль от своих сделок на бирже. Таких посредников в сотни, а то и в 1000 раз больше, чем реальных продавцов и покупателей. Получается, что в погоне за прибылью эти посредники уже раскачивают рынок, а не стабилизируют его.



Сейчас львиная доля биржевых контрактов на куплю-продажу нефти делаются людьми, не имеющими ни малейшего желания, ни малейшей возможности покупать или продавать нефть. Они рассчитывают в нужный момент перепродать сами эти контракты, надеясь выгадать. Сейчас в связи с падением реального потребления нефти, просто из-за того что карантинные меры резко сократили и энергетические потребности, и транспортные потоки, так вот сейчас нефть реально упала в цене. И те у кого фьючерсные контракты, от слова futurum - будущее, то есть на покупку нефти в будущем, обнаружили, что нет смысла ее покупать при сложившихся обстоятельствах. Те, у кого контракты на продажу нефти в будущем, поняли, что потребителей реально способных купить эту нефть слишком мало И все они кинулись избавляться от этих контрактов. Но поскольку цена вот этих фьючерсов - контрактов на будущее, влияет и на сцену текущих сделок, то цены текущих сделок тоже стали падать.



В конце концов, те, у кого были вот эти фьючерсные контракты на особо не удачное время, когда понятно, что вот в этот момент столько нефти никому не нужно, стали избавляться от контрактов себе в убыток, стали буквально доплачивать тем, кто у них эти контракту заберет, просто потому что даже это получалось для них дешевле, чем имеет дело с реальной нефтью, когда спрос на нее упал.



А поскольку объем вот этих фьючерсных контрактов примерно в 100 раз больше, чем контрактов на реальную нефть, то это привело к тому, что люди, избавляющие от фьючерсных контрактов, действительно стали доплачивать, лишь бы у них эти контракты забрали. Это имеет очень мало отношения к реальной нефти. Да, она тоже подешевела, но, конечно же, не настолько. Поэтому вот такой вот бешеный спад продержался фактически всего день. Сейчас, насколько я знаю, цена нефти, ну, не то, что нормализовалась, поскольку все равно реальный спрос сократился, но по крайней мере, нет уже такой паники. Нефть американская приближается по цене по-моему к 15 долларам, нефть Старого света - примерно к 25. Надо сказать, что долгое время американская нефть на рынке ценилась выше, чем нефть из большей части месторождений Старого света. Но вовремя нефтяного кризиса 1973 года, порожденного очередной арабо-израильской войной, правительство Соединенных государств Америки запретило продавать американскую нефти за рубеж. Естественно, это привело к тому, что ее цена довольно быстро и довольно заметно упала, и до сих пор нефть американская ценится ниже, чем большая часть сортов, добываемых в Старом свете.



Эталоном нефти Старого света является сорт Brent. Это сокращение, названное по нескольким месторождениям, находящимся на береговом шельфе около берегов Шотландии. Первые буквы в их названиях образуют это странное слово Brent. Все остальные сорта в торговле так или иначе к нему привязаны. Сейчас Brent стоит что-то порядка 25 долларов что в общем вполне разумно по нынешним временам. Главный урок, который можно из этого вынести, что все хорошее, доведенное до крайности, превращается в свою противоположность. Когда-то биржу придумали, чтобы обеспечить стабильность цен и понимание всеми участниками рынка, каковы эти цены, а сейчас биржа является инструментом раскачки. Инструментом полного разрушения рынка, когда биржевая цена имеет очень мало общего с реальностью.



"СП": - Все это может повлиять на мировую экономику или экономику отдельных стран?



- К сожалению, такие истории очень сильно влияют на реальную экономику. Дело в том, что большая часть серьезных сделок так или иначе ориентируется на биржевые цены.



Вот простейший пример, допустим, вам нужно срочно занять деньги для осуществления каких-то больших производственных планов, скорее всего, эти деньги вам дадут под залог ваших ценных бумаг, тех, которые вы выпускаете от имени своей фирмы. Что, в общем-то, логично. Ибо понятно, что этими ценными бумагами в можете при необходимости расплатиться. Вы можете их продать на той же бирже, вырученными деньгами расплатиться, но это чаще всего невыгодно. Выгодней оставить эти бумаги в залог, то есть, когда вы вернете деньги, вам не понадобится снова бежать на биржу, чтобы покупать те же самые бумаги, а вы их просто получите у банка. Все хорошо, все в порядке, но когда банк вам выдает деньги, он заранее оговаривает, что цена предоставленных вами бумаг может колебаться только вот в таких то и таких-то пределах. В этих пределах банк готов рисковать.



Но если цена бумага выйдет за эти пределы, банк может потребовать от вас немедленного досрочного возврата кредита или, в лучшем случае, потребуют дополнительные ценные бумаги, чтобы подкрепить, так сказать, свои позиции, чтобы подстраховаться. Обычно устанавливаются конкретные граница допустимых колебаний цены этих бумаг и, соответственно, когда бумаги выходят за границу, банк требует от вас срочных дополнительных мер, соответственно, называется весь этот процесс margin сall - дословно вызов на границе. Если у вас есть какой-то производственный план, вы уже вложились в этот план, что-то купили, что-то построили и так далее, а тут случилось колебания и банк предъявил margin сall. Это значит, что вы, по сути, полностью разорены, вы вынуждены либо отдать банку столько ваших бумаг, что уже не вы владеете делом и строите планы, а банк строит планы. Но поскольку банкиры редко занимается реальным производством, то, скорее всего, план предложенный банком будет далеко не так эффективен, как ваш. Либо вы просто вынуждены отдать банку деньги, а для этого распродать то, что вы уже начали, прекратить ведущиеся работы и так далее. Таким образом биржевое потрясение, вроде бы даже не связанное с вами напрямую, приводит к том, что ваши производственные планы, в лучшем случае, просто накрывается, ну а в худшем случае, вы оказываетесь полностью разорены.



Есть и другие примеры, но этого уже достаточно, чтобы понять, Насколько это все опасно. Именно поэтому, еще раз повторяю, современная биржа, инструмент не организации и стабилизации рынка, а наоборот, его расшатывания. Точно также, как, скажем, привязка ценности валюты к накопленным запасам других валют, изначально задуманное как средство стабилизации валют уже давно превратилась в средства раскачки валюты, нарушения стабильности.



Потому что золотовалютные запасы накапливаются на основе очень небольшой, как правило, разницы между экспортом и импортом. Экспорт и импорт, в свою очередь, лишь очень небольшая часть всей хозяйственной деятельности страны. Получается, что ценность вашей валюты определяется не всеми товарами и услугами, которые можно за нее купить, а этой ничтожно малой разницей между экспортом и импортом. Это, свою очередь, ничтожно малая часть от всей вашей хозяйственной деятельности и получается, что средство, придуманное вроде бы для стабилизации валюты, приводит к ее расшатыванию. Вы оказываетесь вынуждены ориентироваться не на всю вашу хозяйственную деятельность, а вот на эту, по сути, ничтожно малую часть.



Любая идея будучи доведена до крайности неизбежно превращается в свою противоположность. Кстати, диалектику, где это подробно показано и объяснено, у нас много лет учили как часть марксистского спектра наук. Сейчас принято считать, что диалектика это вообще какая-то сплошная ошибка. На самом деле, это направление философской мысли появилось еще до нашей эры и насчитывает очень много успешных и полезных решений.



Мировой экономический обвал делает востребованным новый социалистический проект



"СП": - В США количество заболевших больше, чем в России. Совсем недавно Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения, в том, что они недостаточно информировали его об опасности. Как вы считаете, вирус повлияет на его политическую карьеру и результат осенних президентских выборов?



- Умение перекладывать со своей головы на здоровую вообще очень популярно в политике. А уж англосаксы владеют этим искусством с незапамятных времен. Поэтому для меня совершенно неудивительно, что Трамп обвиняет всех такого может хоть как-то дотянуться. Поможет ли это ему? Думаю, что поможет. По крайней мере, заявить, что он мол все бы делал правильно, если бы его не обманула ВОЗ. Да, многие американцы бы в это поверили.



Во-первых, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Во-вторых, Воз не располагает самостоятельными научно-исследовательскими ресурсами, а только обобщает информацию поступающую от исследовательских структур в разных странах. По мере того, как специалисты в Китае разбирались, что же собственно у них происходит, с чем они столкнулись, соответственно, и ВОЗ пересылал материалы, полученные из Китая, для всеобщего сведения.



Я знаю, что американцы одновременно пытаются и на Китай наехать. Мол поздно и неполно предупредили. Но опять же Китай действовал в пределах своих возможностей, он непрерывно вел исследования, и все материалы этих исследований опубликовал, насколько я могу судить, немедленно. Более того, когда речь идет о сведения необходимых для лечения врачам болезни, которой заразились уже сотни тысяч граждан, то просто технически невозможно что бы то ни было засекретить. Все эти сведения должны практически мгновенно поступать в распоряжение лечащих структур. Даже если бы кто-то что-то захотел в таких условиях скрыть, ему бы в лучшем случае оторвали то, что ему заменяет голову. Поэтому заявлять, что китайцы что-то скрыли или пытались скрыть, с медицинской точки зрения нельзя назвать бредом сивой кобылы, чтобы не оскорблять ни в чем не повинное животное.



"СП": - Как мир будет выглядеть после коронавируса? В одном из интервью вы выдвигали теорию, что даже территориально изменится наша страна?



- Изменится, в общем-то, весь мир и прежде всего в направлении сокращения глубины международного разделения труда. Надо сказать, что нынешний формат международного разделения труда опирается на идею узкой специализации целых стран. Это идея поначалу казалось многим очень привлекательной, но потом оказалось, что она заводит, в грубо говоря, тупик. Любая страна слишком велика и слишком разнообразна, чтобы можно было ее узко специализировать. Сейчас это ясно практически каждому. Всем очевидно, что это идея завела в тупик и привела ни к повышению, а к понижению производительности труда.



То есть в расчете на одного работающего производительность труда действительно немного растет, потому что узкая специализация полезна тем, что чем меньше рабочих мест, тем легче каждое из них оборудовать по последнему слову техники. Поэтому производительность расчете в расчете на одного работающего. Действительно, понемногу растет, но вот производительность труда в расчете на одного живущего катастрофически падает, буквально на глазах, просто потому, что все большая часть живущих оказывается неработающей, собственно, это одна из ключевых причин нынешней второй Великой депрессии.



Трампа выбрали президентом, по сути, как раз за то, что он пообещал демонтировать эту систему. Он пообещал вернуть рабочие места в Соединенные государства Америки. Тогда, это неизбежно, и весь остальной мир займется восстановлением рабочих мест. Сейчас важно еще и то, что карантин, вызванный эпидемией, очень наглядно показал, насколько опасна узкая специализация целых стран. Оказалось, что многие тысячи производств по всему миру остановились из-за того, что Китай остановил какие-то свои предприятия и, соответственно, их партнеры не получили вовремя комплектующие.



Не помню всех, но, скажем, российский Камаз тоже оказался вынужден остановить производство, потому что не поступили вовремя, комплектующие из Китая. Я совершенно уверен, что нынешняя пандемия ускорит процесс демонтажа узкой специализации стран, и если раньше я ожидал, что процесс займет оба президентских срока Трампа, то сейчас ощущение такое, что уже к середине второго срока его президентства этот процесс развиваться лавинообразно.



Что касается нашей страны. Опять же не буду вдаваться в технические подробности, отмечу главное для данного вопроса. А именно, что разрабатывать нечто новое, как говорится с нуля, целесообразно для достаточно многочисленного рынка. Конкретно на постсоветском пространстве целесообразно разрабатывать нечто новое для рынка с населением хотя бы 200 млн человек, а сейчас каждая из частей России, в том числе и Российская Федерация, заметно меньше этих самых 200 млн.



В то же время экспорт не может нам полностью заменить внутренний рынок, поскольку на очень многих направлениях хозяйственной деятельности требования зарубежные и отечественные весьма заметно различаются. Поэтому, чтобы восстановить возможность новых разработок, а без новых разработок производство рано или поздно заглохнет, так вот, чтобы восстановить возможность собственного производства, нам необходимо создать рынок достаточный, чтобы на нем покупались новые разработки. Это значит, что нам уже, как говорится вчера, нужно воссоздать единый рынок всей России в том объеме, который во времена моей молодости назывался Советский Союз. Без этого мы просто не сможем хозяйствовать.



Полагаю, что еще недавно казавшаяся несбыточной мечтой воссоединение России, теперь станет задачей для немедленного решения. Необходимость рано или поздно находит себе возможность. Так что постсоветское пространство воссоединиться, не ручаюсь, что за несколько месяцев, но за ближайшие годы уж точно. Ну понятно, что будет очень много сопротивляющихся. По-немецкой поговорке, из любого свинство можно выкроить кусочек ветчины, а уж такого свинства, как раздел России, столько, что американцы смогли чуть ли не на два десятилетия оттянуть для себя попадание во вторую Великую депрессию. Не сомневаюсь, что многие другие заинтересованные рожи, тоже найдутся, поэтому сопротивление будет большое. Общаться с сопротивляющимися надо по принципу, оглашенному в фильме Чапаев: "Все, что вы тут говорили, наплевать и забыть". Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587640140

Новости Казахстана

- В центре внимания Мажилиса законопроекты для стабильного развития страны

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 апреля 2020 года №216.

- Тридцатилетнее президентство: Как Назарбаев стал Лидером нации

- Кадровые перестановки

- "Ак жол": В стране мало специалистов, способных профессионально оценивать тенденции эпидемии – в Казахстане с 2007 года не готовят эпидемиологов

- Казахстан временно запретил ввоз отдельных видов цемента из третьих стран

- О текущей ситуации в АО "Tengri Bank"

- "Ак жол": Наряду с регулированием цен на стройматериалы необходимо добиваться удешевления строительства и жилья

- Рабочее совещание членов Совета ЕЭК

- Начался суд по иску Комитета по защите прав потребителей к авиакомпании "Бек Эйр"

