Руководство Института КазНацгвардии уволено после вскрытия крупных хищений

18:26 23.04.2020

В Военном институте Национальной гвардии Республики Казахстан сотрудница похитила 27,8 миллиона тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Данный факт действительно имел место в Военном институте Национальной гвардии Республики Казахстан. Вместе с тем считаем необходимым отметить, что противоправные действия незаконного хищения денежных средств, путем перечисления их на счета военнослужащих и гражданских лиц, сотрудником финансовой службы был выявлен руководством Военного института в мае 2019 года.

По данному факту проведено служебное расследование и дополнительно назначена проверка Департаментом государственного аудита Северо-Казахстанской области. В ходе которой, нарушения в незаконном хищении денежных средств военнослужащим финансового отдела Военного института были подтверждены", - сообщили в пресс-службе Национальной гвардии РК.



В результате Антикоррупционной службой Северо-Казахстанской области по факту хищения было возбуждено уголовное дело, по итогам которого материалы были направлены в суд для взыскания денежных средств с обвиняемой.



"​По результатам подтверждения незаконного хищения денежных средств Главным командованием Национальной гвардии проведено служебное расследование, по итогам которого начальник Военного института был освобожден от занимаемой должности, впоследствии уволен из рядов Национальной гвардии, начальник бюджетно-финансового управления войск и начальник финансового отдела Военного института уволены с воинской службы, ряд должностных лиц финансового отдела освобождены от занимаемых должностей и назначены на нижестоящие должности. В отношении других должностных лиц, причастных к данному правонарушению, меры будут приняты после принятия процессуального решения", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время подозреваемой возвращены в доход государства 23,8 миллиона тенге из похищенных 27,8 миллионов тенге.