Французские пригороды снова в огне. Молодежь жжет машины и полицаев

19:29 23.04.2020

Французские пригороды заигрались с огнем

Карантин обострил противоречия в предместьях



В предместьях Тулузы, Страсбурга и Парижа происходят выступления молодежи, которая поджигает машины и забрасывает полицейских камнями. В четверг в телевизионном интервью министр внутренних дел Кристоф Кастанер заверил, что речь идет не о бунтах, а о "напряженности". Карантин сильнее всего ударил по бедным районам, там нарастает ропот и ситуация может обостриться, считает корреспондент "Ъ" во Франции Алексей Тарханов.



Телевизионные кадры напоминают Новый год: на ночных улицах взлетают фейерверки - разница в том, что этими петардами и бенгальскими огнями забрасывают полицию. Этой игрой уже несколько дней занята молодежь пригородов. Поводом для недовольства стал инцидент, происшедший поздно вечером в субботу в парижском пригороде Вильнев-ла-Гарен. Патруль попытался задержать там мотоциклиста, занимавшегося родео на пустынных улицах. По собственной оплошности, а может, и не без участия преследователей ездок врезался в открытую дверь полицейского автомобиля, упал и сломал ногу. Пострадал вовсе не подросток, по молодости и глупости рисковавший своей жизнью и жизнью окружающих. За рулем мотоцикла находился 30-летний мужчина, имевший за плечами 14 приговоров суда за насилие, вымогательство, хулиганство и хранение наркотиков.



В среду адвокаты мотоциклиста распространили через AFP запись из больницы, где он лежит со сломанной ногой. Привлекательный парень восточной внешности с усами и бородкой обратился ко всем, кто принял его историю слишком близко к сердцу. Настаивая на том, что "справедливость восторжествует", он сказал: "Я узнал, что вы громите машины. Я вас прошу вернуться домой, успокоиться". Видимо, это часть договоренности с властями: уличная война не нужна никому, а ведь именно с игр в кошки-мышки между молодыми парнями на мопедах и полицией начинались волнения во Франции в последние двадцать лет.



По некоторым сведениям, в начале карантина заместитель министра внутренних дел Лоран Нуньес уже рекомендовал своим подчиненным не особенно усердствовать в неспокойных кварталах.



Карантин ударил по проблемным предместьям куда сильнее, чем по благополучным районам. Привычная жизнь нарушена сразу по многим причинам. Учеба только дистанционная, мелкие предприятия остановились, молодежь оказалась запертой в тесных квартирах в условиях постоянного родительского контроля. Отцы и матери больше не ходят на работу, поколения грызутся между собой. Раздражение растет не только на улицах, но и в квартирах. Огромные деньги, которые республика вложила в предместья, помогали поддерживать равновесие, но сейчас закрыты не только школы, но и спортзалы, дискотеки, кебабные, кальянные - все, что помогает убить время тем, у кого его слишком много.



Париж смирился с продлением карантина до 11 мая

Значительная часть экономики предместий подпольная. Это не только труд без разрешения, "вчерную", занятые которым люди не могут претендовать ни на какие пособия по безработице. Это, например, воровство, которым сейчас не разживешься, потому что на улице постоянно присутствует полиция, а квартиры не остаются пустыми. Бюджетные многоэтажки не Париж, где сейчас можно обнести богатую квартиру, хозяева которой уехали на карантин в усадьбу. Падают доходы наркоторговцев: транспорт остановился, границы закрылись. В условиях карантина ввозить запрещенные вещества в страну стало трудно, распространять - еще труднее. В итоге отмечается не только рост цен на фрукты и овощи на 6–10%.

На 30–40% повысились цены на наркотики - кому же в предместьях это понравится!



Французы помнят мятежи предместий 2005 года и внимательно следят за тем, чтобы они не повторились. Пока об этом нет и речи, в рядах протестующих в основном второгодники, и то, что они попытались поджечь школу в Женвилье, говорит об их простых жизненных устремлениях. Однако 15 лет назад волнения усилили правые тенденции в политике. Во многом благодаря им в 2007 году выиграл президентские выборы Николя Саркози, который в качестве министра внутренних дел пообещал тогда "вычистить "Керхером"" ненавистную ему "сволочь из предместий".

Так и сейчас: на события в пригородах поспешили отреагировать правые, в том числе глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. Она потребовала "нейтрализации сволочей" и обвинила власти в том, что они потворствуют рецидивистам, в эпидемию коронавируса освобождая их из тюрем. Как бы отвечая ей, министр внутренних дел Кристоф Кастанер в четверг в интервью BFMTV объяснял рост напряженности сложной жизнью и бедностью многих предместий, пообещав, однако, что поблажек хулиганам все равно не будет.



от 23.04.2020,