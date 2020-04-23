Тайна Нанкинского полка. Куда бесследно пропали 3 тысячи китайских солдат в 1939 году?

19:43 23.04.2020

Инцидент в Нанкине: 3000 солдат исчезли, и по сей день никто не знает, что с ними случилось



Таинственный инцидент произошел во время китайско-японской войны в декабре 1939 года на поле битвы прибыл новый полк китайских солдат. Ему поручили патрулировать трехкилометровый участок фронта на холмах недалеко от города Нанкин. Но полк таинственным образом исчез.

Даже командир полка Ли Фу С и его помощники не понимали куда исчез полк. Первая теория говорила, что, возможно, Японцы атаковали и забрали все тела, но никто не слышал ни одного выстрела, или иного шума борьбы. Кроме того, японцы так не нападали, как правило, они убивали всех вокруг и либо отступали, либо занимали позиции. Зачем им забирать тысячи людей, живых или мертвых, это загадка.

Быстро последовал допрос солдат в этом районе, которые не были непосредственно на фронте, но и были в тылу или на соседних позициях. Никто не слышал и не видел ничего говорящего о японском нападении. Вся команда была в полном замешательстве, потому что никто не знал, что случилось с подразделением и куда оно делось.

Другая теория гласила, что китайцы просто решили сдаться и перешли к врагу. Но единственный путь к японским позициям лежал через мост, который был защищен другим полком. Солдаты которого не видели ни одного дезертира, пересекающего мост. Следователи даже опросили жителей деревни по соседству, но они тоже не видели солдат.

Вся теория дезертирства также кажется бессмысленной. Отряд был на холме без растительности, его отъезд был бы замечен другими солдатами в окрестностях.



Кроме того, после войны, когда Китай и Союзники получили доступ к японским военным архивам, было обнаружено, что японские архивы не содержали сообщений о каких-либо массовых дезертирствах китайских войск в этом районе. Японцы даже не совершали здесь никаких нападений, поэтому они не могут быть причастны к исчезновению полка.

Загадка до сих пор не разгадана, и нет рационального объяснения этому исчезновению.