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Дочь Пескова (Псаки Путина) призналась, что "близка к исламу" и будет говеть в рамадан
21:55 23.04.2020

"Я ближе к исламу": дочь Пескова высказалась о религии
"Патриарх в роскоши с кортежем доверия не внушает"

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета на своей странице в Instagram призналась, что является глубоко верующим человеком и намерена соблюдать пост в священный для мусульман месяц Рамадан.

Сам пост девушка написала, чтобы поздравить православных россиян с Пасхой, к которым относится с уважением и восхищением, как и к представителям других конфессий.

В своей публикации Елизавета отметила, что в детстве родители не навязывали ей какую-либо религию, дав возможность сделать свой выбор относительно вероисповедания в зрелом возрасте.

По словам дочери официального представителя Кремля, она посещает храмы разных конфессий, тогда как в детстве ее сложно было "затащить" в православную церковь из-за боязни икон и церковного песнопения.

При этом студентка МГИМО подвергла сомнению то, что в России от истинного православия еще осталось что-то неискаженное.

"Патриарх в роскоши с кортежем доверия не внушает", - посетовала Пескова.

В связи с этим Елизавета также призвала молодежь разделять искреннюю веру и картинку современной "противоречивой" Русской православной церкви.

По словам будущего специалиста-международника, хотя она до сих пор не определилась с выбором религии, изучает разные, однако пока ее сердцу ближе ислам.

"Конечно, но я ближе к исламу", – написала Пескова, отвечая на вопрос одного из интернет-пользователей, изучала ли она буддизм.

Также у девушки поинтересовались, будет ли она держать пост в священный для мусульман месяц Рамадан. "Да", - ответила Пескова, отметив, что в прошлом году постилась на протяжении нескольких дней.

Артем Кошеленко

Источник - МК
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