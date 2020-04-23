Вьетнам выходит сухим из COVID, - С.Строкань

21:58 23.04.2020

Страна-председатель АСЕАН избежала эпидемии



Власти Вьетнама в среду ослабили жесткий карантин, действовавший с 1 апреля в крупнейших городах и провинциях для предотвращения распространения коронавируса. Меры строгой социальной изоляции позволили 95-миллионному государству, граничащему с Китаем, избежать эпидемии: общее число зараженных составило менее 300 человек при нулевой смертности. Вьетнам, не располагающий средствами для массового тестирования, выбрал малобюджетную модель борьбы с COVID-19, делающую ставку на изоляцию очагов заражения и активную профилактику. И эта модель доказала свою эффективность.



Отмечавшееся 22 апреля во Вьетнаме 150-летие со дня рождения Владимира Ленина, в рамках которого руководители правящей Компартии и правительства возложили цветы к памятнику вождю мирового пролетариата в центре Ханоя, фактически стало для жителей страны двойным праздником.



В среду утром Национальный комитет по предотвращению и мониторингу COVID-19 сообщил: за последние шесть дней в стране не зафиксировано ни одного нового случая заболевания коронавирусом.



Общее число заболевших по состоянию на среду составило (во всяком случае, по официальным данным) 268 человек, при этом 222 уже выздоровели и ни один не умер.



В связи с позитивной тенденцией последней недели премьер-министр Нгуен Суан Фук еще в понедельник сообщил, что страна может начать постепенное ослабление жесткого карантина, действовавшего до 22 апреля в 12 крупнейших городах и регионах, включая Ханой, Хошимин и Дананг. Полный отказ от мер социального дистанцирования, предположительно, произойдет до 30 апреля.



Давая понять, что Вьетнам возвращается к нормальной жизни, на совещании правительства во вторник премьер Нгуен Суан Фук поручил до начала июня завершить подготовку к вводу в эксплуатацию в Ханое первой линии метрополитена.



В тот же день Нгуен Суан Фук провел телефонный разговор с российским премьером Михаилом Мишустиным, пригласив его посетить с официальным визитом Ханой "сразу после отмены ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией". В сообщении пресс-службы российского премьера говорится, что "главы правительств обсудили перспективы укрепления взаимодействия в области борьбы с новой коронавирусной инфекцией с акцентом на развитие контактов между медицинскими специалистами и учреждениями здравоохранения России и Вьетнама".



Как развивается и чем закончится пандемия



На фоне сообщений о стремительном распространении пандемии в Юго-Восточной Азии, где пальму первенства, по иронии, удерживают экономические лидеры региона - Сингапур и Индонезия, обладающий одним из самых низких доходов на душу населения Вьетнам сумел добиться одного из самых низких показателей по числу заболевших. Из десяти стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), председательство в которой в этом году принадлежит Вьетнаму, практически не затронутыми пандемией также остаются Мьянма и Лаос. На правах председателя АСЕАН на прошлой неделе Нгуен Суан Фук провел экстренный саммит лидеров десяти государств региона в режиме телеконференции, поделившись с ними вьетнамским опытом и договорившись об усилении взаимной поддержки в борьбе с пандемией.



Между тем вызывающая все больший интерес в регионе вьетнамская модель борьбы с пандемией, позволившая соседнему с Китаем государству выйти из войны с COVID-19, не потеряв ни одной человеческой жизни, остается уникальной. Ее принципиальное отличие от других азиатских историй успеха в борьбе с пандемией - корейского и тайваньского "коронавирусного чуда" - состоит в том, что пресечь распространение болезни во Вьетнаме удалось минимальными затратами: без массового тестирования и активного внедрения цифровых технологий для контроля за режимом самоизоляции.



Как Южная Корея остановила распространение коронавируса за 10 дней



После того как 23 января в стране были зафиксированы первые случаи заболевания (носителями вируса оказались прибывшие 13 января из Уханя и госпитализированные спустя полторы недели два гражданина КНР), главная ставка была сделана на активную профилактику с введением жестких, но селективных мер социальной изоляции. В рамках режима самоизоляции, введенного в стране с 1 апреля, гражданам было запрещено выходить из своих домов без жизненно важной необходимости, в крупнейших городах были закрыты торговые центры и туристические объекты, а также отменены все массовые мероприятия.



Вьетнамским ноу-хау стала разработка концепции "классификации рисков".



Концепция позволила Национальному комитету по предотвращению и мониторингу COVID-19 разбить 63 провинции страны на несколько регионов - с высоким, средним и низким уровнем коронавирусной угрозы. Соответственно, меры социального дистанцирования варьировались в зависимости от градации того или иного города или провинции. Классификация рисков учитывала несколько ключевых факторов: расположение региона, численность и плотность населения, наличие промышленных предприятий и инфраструктурных объектов, мест, где останавливаются иностранцы, а также возможности системы здравоохранения и потенциал реагирования на пандемию.



"Вьетнамские власти действовали выше всяких ожиданий, быстро закрыв границы и ограничив передвижение и контакты в тех районах, где находились кластеры COVID-19",- признает эксперт Eurasia Group Питер Мамфорд.



Наконец, сами вьетнамцы еще одним немаловажным фактором успеха называют "руководящую и направляющую роль" Компартии, призвавшей народ сплотиться и воспринимать борьбу с пандемией как противостояние с внешним врагом, в котором нужно вновь, как это не раз уже бывало в истории, во что бы то ни стало победить. Призвав нацию сохранять бдительность, премьер Нгуен Суан Фук предупредил: "Не должно быть никакой ошибки, чтобы болезнь вновь не вернулась в нашу страну".



Сергей Строкань