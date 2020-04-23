Транскаспийский газопровод: обыграет ли США Россию на Каспии? - Д.Юрганов

00:03 24.04.2020

Денис Юрганов



Американский эксперт по Каспийскому региону Люк Коффи (директор Центра внешней политики Сары и Дугласа Эллисон, член Совета консультантов Каспийского политического центра – ведущего американского мозгового центра, занимающегося проблемами Каспийского региона) на сайте Фонда "Наследие" (Heritage Foundation) опубликовал статью, в которой анализирует ситуацию вокруг возможного строительства нефте и газопроводов из Центральной Азии в западном направлении.



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В своей статье Люк Коффи отмечает, что Каспийское море является важным регионом, как для США, так и для Европы. Большие энергетические ресурсы региона могут сыграть серьезную роль в ослаблении нефтегазовой зависимости Европы от России. Для Европы стратегически важно получить как можно больше нефти и газа из региона в обход России. Из Каспийского моря, Европа импортирует газ и нефть в основном из Азербайджана, но поставки из Центральной Азии ей также необходимы. С этой целью США и Европа должны поддержать инициативы по транспортировке нефти и газа, которые соединяют восточный берег Каспия с западным берегом, обходя РФ и Иран. Эксперта заботит тот факт, что Туркмения с 2019 года прекратил транспортировку нефти в Азербайджан для дальнейшей поставки на глобальный рынок по трубопроводу Баку-Тбилиси-Кара (БТД), и вместо этого начала отправлять свою нефть в российский порт Махачкала, а затем через порт Новороссийска на мировой рынок. Также через Новороссийск, нефть в Европу доставляет Казахстан по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Поскольку в настоящее время трубопровод БТД имеет свободные мощности и обходит Россию, использование этого трубопровода в дополнение к КТК, по мнению Люка Коффи, имеет смысл для Казахстана и должно стимулироваться США.



Особое внимание в своей публикации американский эксперт обратил на давнюю "проблему" - Транскаспийский газопровод. Идея строительства газопровода из Туркменистана через Азербайджан в Европу была озвучена еще в 90-х годах. Заинтересованные в его строительстве стороны были тогда весьма близки к реализации своих намерений. Однако когда президентом России оказался В. Путин, им стала формироваться принципиально новая стратегия в отношении Каспия, и вопрос был снят с повестки. С приходом в Вашингтон новой администрации каспийская "тема" подверглась реанимации. В течение своего президентского срока Д. Трамп не один раз выступал с прямым обращением в поддержку строительства трубопроводов из Каспийского региона. После подписания в 2018 году конвенции о правовом статусе Каспийского моря (конвенция предусматривает возможность прокладки трубопроводов по дну Каспийского моря), США и его деловые круги продолжили искать новые направления для укрепления сотрудничества с Туркменистаном. После того, как правовой статус Каспийского моря определен, Туркменистан сможет воспользоваться новыми возможностями экспорта газа на Запад, заявлял президент США.



Однако в то время, пока полноценного трубопровода доставляющего природный газ с восточного побережья Каспия на западный берег нет, американский эксперт предлагает Азербайджану и Туркмении сосредоточиться на строительстве меньшего масштаба, а именно соединительного звена между морским месторождением Азери-Чираг-Гюнешли в Азербайджане и оффшорным газовым месторождением газа Банка Ливанова в Туркменистане (вот хитрые амеры, потихонечку, издалека начинают). Строительство такого звена позволит решить ряд актуальных задач: "Это был бы осязаемый, быстрый и доступный способ продемонстрировать, что восточная сторона Каспия может быть соединена с западной стороной Каспия трубопроводом для доставки природного газа. Строительство соединительного звена между газовыми месторождениями Туркменистана и Азербайджана протяженностью около 42 морских миль может быть осуществлено за 500 миллионов долларов - по сравнению с примерно 1,5 миллиардами долларов для полноценного Транскаспийского трубопровода".



Автор статьи предлагает предпринять Вашингтону ряд мер:



- организовать политическую поддержку строительства Транскаспийского газопровода и Южного газового коридора. Поскольку Европа ищет альтернативы российскому газу, Южный газовый коридор и завершение Транскаспийского газопровода будут играть важную роль. Кроме того, строительство Транскаспийского газопровода поможет ослабить региональную напряженность между Азербайджаном и Туркменистаном;



- поощрять региональные страны, когда это возможно, использовать трубопроводы и инфраструктуру в обход России, чтобы доставлять нефть и газ на мировые рынки. Трубопровод БТД и Южный газовый коридор имеют пропускную способность, которую необходимо заполнить. Вместо того чтобы использовать российские трубопроводы для доставки нефти и газа на мировые рынки, США должны настоятельно рекомендовать Туркменистану и Казахстану искать другие варианты транспортировки нефти и газа. Использование трубопровода БТД и Южного газового коридора дают больше возможностей для интеграции региональной транспортной сети.



Каспийский регион остается территорией большой геополитики, а значит и конкуренции. США должны не дать России "разгуляться" в этой зоне, тем самым повысить энергетическую безопасность Европы, отметил в заключении Люк Коффи.