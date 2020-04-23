Крестьянам Узбекистана раздадут землю, - В.Панфилова

00:07 24.04.2020

Президент Мирзиеев призвал бизнесменов в обмен на льготы обеспечить работой нуждающихся



В преодолении кризиса власти Узбекистана сделали ставку на фермеров. Фото с сайта www.agro.uz

В Узбекистане предпринимателям в обмен на льготы и преференции по налогам, лизингу, кредитам и доступу к необходимым ресурсам, предложено cоздавать новые рабочие места для людей, потерявших доход во время пандемии. Одним из основных направлений станет сельское хозяйство.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе совещания по вопросам обеспечения занятости и сохранению доходов населения отметил, что из-за пандемии значительно сократились объемы производства и оказания услуг на 196 тыс. предприятий. В результате карантина естественным образом выросло количество безработных. Снизились налоговые поступления на 30–40% в ряде областей, а в некоторых районах и городах – более чем на 50%. Для преодоления кризиса бизнесменам предложено создавать новые рабочие места, обеспечить людей работой на приусадебных участках, выделять земельные наделы и содействовать надомному труду, сообщила пресс-служба президента.



Президент поручил привлечь к сезонным работам 110 тыс. человек, а к общественным – 167 тыс. "Необходимо трудоустроить людей, которые были безработными и до карантина и зависели от ежедневного заработка", – указал Мирзиеев. По его расчетам, 14 тыс. рабочих мест можно создать, организовав сельскохозяйственные кооперативы и теплицы. Государство, в свою очередь, предоставит таким предпринимателям различные льготы и преференции по налогам, лизингу, кредитам, доступу к необходимым ресурсам. Таким образом, государство окажет населению поддержку через субъекты предпринимательства. Отмечалось, что в этом процессе важно добровольное участие крупных предприятий и их подразделений на местах, фермеров и кластеров.



"В Узбекистане более половины населения живет в сельской местности. Естественно, что основная часть безработицы – сельская. И если схема правительства сработает, то это очень поможет в преодолении кризиса. Сейчас во всех странах пытаются ослабить налоговое бремя на малый и средний бизнес, для того чтобы, во-первых, он уцелел. А во-вторых, чтобы сохранить, а то и увеличить количество рабочих мест. Инициатива узбекского президента не выбивается из общемировых трендов, того, что делают во многих странах", – сказала "НГ" заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Примакова РАН Елена Кузьмина.



Для реализации плана будет создан оперативный штаб Министерства экономического развития и сокращения бедности и Государственного налогового комитета по координации деятельности министерств и хокимиятов (администраций областей и городов), которому предстоит разработать механизм и список льгот, который по словам президента будет расширен.



Директор Центра исследовательских инициатив Бахтиер Эргашев считает, что поддержка малого и среднего бизнеса как основного сектора, который может и должен создавать новые рабочие места, в стране с сильнейшим демографическим прессингом и большим количеством безработных – это важнейшее экономическое и социальное направление политики. Не случайно Министерство экономики и промышленности Узбекистана было переименовано в Министерство экономического развития и сокращения бедности. Это показывает приоритеты правительства. "Мне, как гражданину Узбекистана, это предложение президента нравится. Есть страны, которые пошли по пути выдачи "вертолетных" денег, но это популизм, и он не работает на повышение доходов и бьет по резервам государства. Президент Мирзиеев честно сказал, что у Узбекистана нет денег, которые можно было бы раздать каждой семье. Все понимают, что в период жесткого карантина, когда останавливаются предприятия, люди остаются зачастую без источников существования – работы нет, отпуска чаще всего неоплачиваемые. Остается один путь – создание новых рабочих мест. И Узбекистан пошел по этому пути. Для бизнеса это новые возможности. Каждое новое созданное рабочее место будет стимулироваться – государством, теми или иными льготами, преференциями. Это правильное направление, но весь вопрос в том, насколько этот механизм заработает, как быстро и будет ли он эффективен", – сказал "НГ" Бахтиер Эргашев.

Эксперт отметил, что речь идет не только о сельском хозяйстве. Это может быть и сфера услуг, и промышленный сектор. Президент сделал особый упор на то, что в период кризиса будут серьезные проблемы, и они уже ощущаются, несмотря на то что Узбекистан аграрная страна, возникли определенные проблемы с обеспечением населения картофелем, сократился импорт муки, которая поступала из Казахстана.



Но при этом страна уже готовится к поэтапной отмене карантина. Специалисты говорят, что пик заболеваемости уже пройден. Всего было инфицировано 1716 человек, 495 – выздоровели, 7 человек умерли.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



23 апр. 2020