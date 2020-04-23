Китайские магнаты поглощают ослабшие индийские компании, - В.Скосырев

00:08 24.04.2020

Дели отгораживается финансовой стеной от Пекина



Индия защищает свои интернет-компании от китайской экспансии.

Индия ужесточила правила для прямых инвестиций из Китая. Хотя Поднебесная – главный торговый партнер Индии, ее правительство опасается, что китайские миллиардеры при поддержке государства станут скупать индийские фирмы, ослабленные пандемией. Поэтому Дели постановил, что китайским бизнесменам можно вкладывать деньги в Индии только с разрешения ее властей. В Пекине назвали эти меры дискриминационными и нарушающими регламенты ВТО.



Индия не стала пионером в возведении барьеров на пути китайских инвестиций. Как отмечает телеканал NDTV, подозрения по поводу планов Китая высказывают Германия, ряд других членов Евросоюза и Австралия. Все они боятся, что мощные китайские корпорации, связанные с Коммунистической партией, станут поглощать дешевые, пострадавшие от стресса активы.



Эти страны решили подвергать китайских инвесторов тщательной проверке. Но Индия ввела более суровые ограничения. В пресс-релизе Министерства коммерции Индии говорится, что организации или частные лица в странах, имеющих сухопутную границу с Индией, могут делать капиталовложения только по каналам правительства.

Закономерен вопрос: почему вся индийская пресса пишет, что новые уложения направлены против Китая? Ведь в документе Министерства коммерции Китай не упоминается, речь идет о странах, граничащих с Индией на суше. Это, например, Бангладеш, Пакистан, Непал. Но бизнес в этих бедных государствах, конечно, не в состоянии проглотить индийские фирмы. А у Индии с Китаем самая длинная граница, причем стороны в течение многих лет не могут договориться о ее демаркации.



Но главное – Китай превратился во вторую сверхдержаву, он продвигает свои экономические интересы по всему миру, не гнушаясь использовать денежный мешок в качестве орудия экспансии. Как отмечает журнал Diplomat, в результате реализации китайских инфраструктурных и других проектов многие страны с ограниченными ресурсами оказались у Пекина в долгу.



Между тем Китай – главный торговый партнер Индии. Ежегодный торговый оборот составляет около 90 млрд долл. Но торговля носит несимметричный характер. Более 80% приходится на импорт из Китая, прежде всего машин и оборудования. А реальный объем китайских инвестиций в Индии составляет, по оценке Gateway House, мозгового треста в Мумбаи, около 6,2 млрд долл. Дели жаждет заполучить инвестиции, утверждают западные комментаторы, и он открыл ворота вкладчикам всего мира. Но Китай тут представляет собой исключение. Возведение препон для внедрения китайского бизнеса отразится прежде всего на технологическом секторе. Ведь сотрудничество с Китаем способствовало стремительному росту индийского финансово-технологического гиганта Paytm. Его поддерживал китайский Alibaba. Корпорация Tencent вложила средства в индийские фирмы технологического обучения и платформу доставки продуктов заказчикам.

В беседе с "НГ" профессор МГИМО Сергей Лунев отметил, что Индия в отличие от России относится настороженно ко всем иностранным инвесторам, не только к китайским. Были случаи, когда она отказывалась от капиталовложений на очень большие суммы. "Например, Южная Корея предлагала вложить 12 млрд долл. в добычу железной руды и строительство металлургических заводов. Индия отказалась. России в 90-х годах Запад навязывал концепцию, что иностранные инвестиции – это благо в любом случае. А в Индии подошли к этой проблеме очень грамотно. Они просчитывали в каждом случае, приносят иностранные инвестиции пользу или нет".

Это, по словам эксперта, ощущает на себе и российский бизнес. "Одна из ведущих наших телекоммуникационных компаний заключила контракт с индийцами. А Верховный суд Индии его, по существу, зарубил, запретив вещать на 21 из 22 частот", – сказал он. "Что касается Китая, то его "льготные" инвестиционные предложения часто ничего не дают реципиенту. Пакистан отказался от строительства плотины высоко в горах стоимостью 14 млрд долл. Посчитали – вышло, выгоду получит только Китай", – пояснил Лунев. Есть подозрение, что из пандемии США выйдут ослабленными, а Китай усилится. Поэтому опасения индийцев растут, заключил эксперт.



Владимир Скосырев

23.04.2020