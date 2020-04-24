Умер солист культового казВИА "Дос-Мукасан" Камит Санбаев

07:34 24.04.2020

Ушел из жизни участник группы "Дос-Мукасан" Камит Санбаев, передает Tengrinews.kz. Информацию подтвердил арт-директор коллектива Данияр Кусаинов.

"После продолжительной болезни ушел из жизни светлой души человек, один из основателей ансамбля Камит Санбаев. Скорбим! Потеря невосполнимая! Про таких широких душой людей говорят: "Как много нашего ушло с тобой! Как много твоего осталось с нами"! Мы будем помнить Камита и будем молиться за него!", - сообщил он.



В связи с карантином в Казахстане поминки пройдут в узком кругу семьи.



Основателями ансамбля "Дос-Мукасан" и его первыми исполнителями были Досым Сулеев, Мурат Кусаинов, Камит Санбаев, Александр Литвинов (название ансамбля происходило от сокращения имен участников: "Дос" - лидер ансамбля Досым Сулеев, "Му" - Мурат Кусаинов, "Ка" - Камит Санбаев, "Сан" - Саня (Александр) Литвинов.



Официальная дата рождения ансамбля 1 августа 1967 года.