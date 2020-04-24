|Сегодня начинается Рамазан
07:58 24.04.2020
Нигматулин поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан
Амир Жанузаков
Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил мусульман нашей страны с началом священного месяца Рамазан.
"Это время духовного очищения, благих деяний, солидарности и взаимной поддержки.
Исключительное нравственное и социальное значение Рамазана, уходящего своими корнями в далекое прошлое, способствует укреплению и развитию истинных духовных ценностей в современном обществе.
Такие важные качества, как забота о ближнем, социальная ответственность, самосовершенствование, близки и понятны каждому казахстанцу в нашем многоконфессиональном государстве. Проявляя их всегда и особенно сегодня, в это непростое не только для нашей страны, но и всего мира время, казахстанцы демонстрируют силу духа и стремление к единству и милосердию.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!" -
отметил Нурлан Нигматулин.