Сегодня начинается Рамазан

07:58 24.04.2020

Нигматулин поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан



Амир Жанузаков

Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил мусульман нашей страны с началом священного месяца Рамазан.



"Это время духовного очищения, благих деяний, солидарности и взаимной поддержки.



Исключительное нравственное и социальное значение Рамазана, уходящего своими корнями в далекое прошлое, способствует укреплению и развитию истинных духовных ценностей в современном обществе.

Такие важные качества, как забота о ближнем, социальная ответственность, самосовершенствование, близки и понятны каждому казахстанцу в нашем многоконфессиональном государстве. Проявляя их всегда и особенно сегодня, в это непростое не только для нашей страны, но и всего мира время, казахстанцы демонстрируют силу духа и стремление к единству и милосердию.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!" -

отметил Нурлан Нигматулин.