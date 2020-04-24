У 840 матросов амер-авианосца Theodore Roosevelt подтвердился коронавирус. 1 - "груз 200"

08:28 24.04.2020

У 840 человек на авианосце Theodore Roosevelt подтвердился коронавирус



Количество инфицированных коронавирусом моряков на авианосце Theodore Roosevelt выросло до 840 в результате тестирования 100% экипажа, информируют ВМС США на своем сайте.



Как отмечается, 23 апреля 100% членов команды Theodore Roosevelt сдали анализы на коронавирус, выявлено 840 положительных и 4098 отрицательных результатов. На сайте ВМС говорится, что четверо инфицированных в настоящий момент получают медицинскую помощь в военно-морском госпитале, 88 человек выздоровели. Всего 4234 члена экипажа покинули судно.



Ранее один член экипажа скончался в отделении интенсивной терапии. Вспышка коронавируса была обнаружена на борту авианосца Theodore Roosevelt в конце марта.