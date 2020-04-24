У сжиженного газа не густо с экспортом. СПГ из США стал слишком дорогим для Европы и Азии, - "Къ"

08:40 24.04.2020

Покупатели из Европы и Азии на фоне падения цен на газ до исторических минимумов начинают массово отказываться от партий сжиженного газа из США с поставкой в июне. При этом цены на газ внутри страны растут на фоне ожиданий, что добыча сократится. Такая комбинация может привести к остановке значительной части мощностей по сжижению газа в США и ограничить приход этих объемов в Европу. Однако "Газпрому" будет сложно заместить их своим газом, поскольку дополнительный спрос в условиях карантина фактически отсутствует.



Американская Cheniere Energy, инвестирующая в строительство СПГ-терминалов Corpus Christi в Техасе и Sabine Pass в Луизиане, столкнулась с очередными сложностями со сбытом СПГ. Ранее европейские покупатели отменяли закупки СПГ-партий с поставкой в апреле. На этот раз покупатели из Азии и Европы, как сообщает Reuters со ссылкой на источники, отказались примерно от 20 партий с поставкой в июне. Как уточняет один из источников агентства, 10 различных компаний отменили в общей сложности 17 грузов с проектов Cheniere, и еще пять - с завода Freeport в Техасе. Cheniere Energy пояснила, что текущие контракты на СПГ допускают возможность не забирать грузы, но платить за сжижение. От своих грузов, как утверждает агентство, отказались Shell, Total, BP, Enel, Uniper, а также несколько азиатских компаний.



Ранее Cheniere на фоне крайне низких цен на газ допускала, что может перенести сроки ввода третьей очереди завода Corpus Christi (до 9,5 млн тонн) с лета 2021 года на более поздний период. Американские СПГ-проекты продают не СПГ, а услугу по его сжижению. Стоимость этой услуги варьируется в диапазоне $2,25–3 за MBTU ($85–105 за 1 тыс. кубометров), что на данный момент гораздо выше спотовых цен как в Европе, так и в Азии. При этом плата за сжижение вносится в любом случае, даже если покупатель не использует мощности завода. Соответственно, если цена, по которой компании могут продать СПГ на рынке, падает ниже платы за сжижение, то им становится невыгодно забирать груз и проще от него отказаться.



Вместе с тем, в противовес драматическому снижению цен на нефть, цены на газ на внутреннем рынке США достигли максимума за последние недели.



Майский фьючерс на Henry Hub торгуется на уровне $1,94 за MMBtu, что является самым высоким показателем с конца февраля.

Почему новые СПГ-проекты в США могут быть введены с задержками

Количество буровых установок на газовых активах снижается с начала 2019 года, за это время действующий фонд скважин снизился более чем в два раза, замечает Екатерина Колбикова из Vygon Consulting. Ситуация осложняется еще и тем, что добыча попутного нефтяного газа (ПНГ) также уменьшается на фоне низкой активности бурения нефтяных скважин и сокращения капзатрат нефтяными компаниями. При этом добыча товарного ПНГ, по ее данным, занимает существенную долю в производстве сланцевого газа - около 40%, или 15% от общей добычи газа в США. "Поэтому ожидание более существенного падения добычи нефти может вызывать рост внутренних цен на газ в США",- считает аналитик.

На ключевом в Европе нидерландском хабе TTF майские котировки, наоборот, упали до $1,95 за MMBtu. Индекс Platts JKM, отражающий спотовые цены на СПГ в Азии, для поставок во второй половине мая упал до очередного исторического минимума в $1,75 за MMBtu.

Такая разнонаправленная динамика цен внутри США и на экспортных рынках означает, что отбор грузов из США может надолго стать невыгодным для покупателей.

В таком случае это приведет к существенному сокращению производства или даже остановке американских СПГ-заводов. Так, по данным Bloomberg, отгрузки с СПГ-заводов в США за последние три недели упали на 28%, до 814 тыс. тонн, по сравнению с тремя неделями марта. Теоретически в Европе это дает дополнительную рыночную нишу для "Газпрома" (в 2019 году в Европу пришло 12,7 млн тонн СПГ из США, по данным Giignl). Однако, как отмечают собеседники "Ъ" в отрасли, пока действуют карантинные меры, отсутствие спроса в Европе не позволит увеличить туда поставки. Основной сектор потребления газа - генерация, а по оценкам ICIS, за три недели апреля потребление электроэнергии в Европе упало на 10% по сравнению с пятилетней средней, в марте падение в Италии, Франции и Великобритании достигало 20%.

Марк Менезес, замминистра энергетики США, 30 мая 2019 года



Увеличение экспортной мощности проекта Freeport LNG критически важно для распространения газа свободы во всем мире, тем самым предоставляя союзникам Америки доступный источник чистой энергии

Доля американского СПГ в первом квартале сохраняла стабильно высокий уровень - 15% от мировой торговли, в апреле она снизилась до 13%, замечает Екатерина Колбикова. Операционная эффективность производителей СПГ в США будет устойчивой, считает она, пока поддерживается высокий уровень загрузки заводов - около 94% за первый квартал 2020 года. Но госпожа Колбикова не ожидает, что текущая ситуация может существенно затормозить ввод новых мощностей по сжижению в США, если по ним уже приняты инвестрешения, а мощности по сжижению законтрактованы: покупатели будут платить по этим контрактам независимо от объемов отбора.

Татьяна Дятел

№75 от 24.04.2020, стр. 1