Dagens Nyheter: Не лейте слезы над участью России и Саудовской Аравии при нынешних ценах на нефть...

08:50 24.04.2020

Не лейте слезы над участью России и Саудовской Аравии при нынешних ценах на нефть, призывает шведская газета. Они-то как раз готовы к таким потрясениям, которые для них неприятны, но не смертельны. А вот американская экономика оказалась на краю пропасти. Поэтому сейчас важнее всего то, что произойдет в США.

Dagens Nyheter (Швеция): если загорелась бочка с нефтью, жди большого взрыва



Что происходит с ценами на нефть?

Важнее всего то, как падение цен скажется на американской добыче сланцевой нефти. Американская экономика сейчас очень хрупка



редакционная статья

В конце 2019 - начале 2020 года цена за баррель нефти равнялась примерно 60-70 долларам в зависимости от сорта. Всю весну она стремительно падала. 1 апреля нефть уже стоила около 25 долларов. В этот понедельник рухнула цена на американский сорт WTI. Внезапно эта нефть обесценилась до нуля. Покупатель мог даже получить пару долларов за беспокойство.



Одна из причин падения цен - конечно, covid-19. В феврале в Китае закрылись заводы. Потом тоже самое произошло в Европе и США. Автомобили больше не покидают стоянок, самолеты остаются на земле. Спрос на нефть сильно упал.

Конфликт между Саудовской Аравией и Россией тоже способствовал удешевлению нефти. Несмотря на падение спроса, они отказались сократить добычу. Это борьба с экономической и политической логикой.



В 1990-е годы баррель нефти в среднем стоил около 20 долларов. Все изменилось в новом тысячелетии, когда развитие Китая подтолкнуло мировую экономику: ему требовалось много энергии. В 2010 году цена перевалила за 100 долларов за баррель. Благодаря этому производство нефти, которое раньше было чересчур дорогим, внезапно стало рентабельным. Инвестиции в американскую сланцевую нефть превратили США в одного из крупнейших производителей.



В результате глобальное предложение нефти сильно увеличилось. Рынок не мог этого вынести. Чтобы поддерживать цену на высоком уровне, саудовцам, у которых больше всего нефти и чье производство самое дешевое, нужно было добывать меньше. Но они поступили наоборот, попытавшись вывести из игры конкурентов, у которых ниже рентабельность нефти. В 2014 году цена начала сильно падать.



Из-за коронавируса мы сейчас наблюдаем нечто подобное - но в этот раз шок обусловлен снижением спроса, а не ростом предложения. Чтобы поддерживать цену на стабильном уровне, нужно сокращать добычу.

Но и в этот раз саудовцы оказались не готовы в чем-то себе отказывать ради других. В Москве, чья нефть тоже довольно рентабельна, Владимир Путин увидел в происходящем шанс нанести удар по американской нефтяной промышленности, которая сильнее всех зависит от цен. И Россия, и Саудовская Аравия продолжили качать нефть.



Когда около недели назад они, наконец, пришли к соглашению под сильным давлением президента Трампа, оказалось, что уже слишком поздно. Цена уже упала более чем вдвое.



Впечатляющее падение американской нефти WTI в понедельник (а ее международная альтернатива Brent между тем по-прежнему стоит около 20 долларов), однако, скорее связано с логистикой, нежели с политикой и экономикой. На складах США постепенно кончается место, и в ближайшее время возможностей куда-то перевозить все, что добывается, не будет.



Снижение цены на нефть принято считать хорошей новостью. Потребителям-автомобилистам на руку дешевое топливо. Промышленность может обеспечить большую прибыль акционерам. Экономика получает толчок. Но в этот раз так будет едва ли. Вирус уничтожил весь спрос.

Странам, которые зависят от нефти, придется нелегко. Нет никаких причин лить слезы над участью Владимира Путина в Москве и Мухаммеда бен Салмана в Эр-Рияде. Но велик риск, что как раз они-то справятся с этой ситуацией лучше всех. Они хорошо подготовлены и могут в будущем надеяться на то, что цены повысятся, поскольку большая часть американского производства будет выведена из игры. Более уязвимы маленькие бедные страны в Африке, Азии и Латинской Америке.



Важнее всего то, что произойдет в США. Всю весну поступали сообщения, что многие предприятия, добывающие сланцевую нефть, оказались на краю пропасти. Рентабельность мала, долги велики.

Конечно, основательная рационализация не повредит. В долгосрочной перспективе меры, призванные затормозить климатические изменения, все равно сделают многие виды промышленности чересчур дорогими.



В то же время американская экономика сейчас очень хрупка. Нефтяная промышленность не изолирована от всего остального. Банкротство компаний повлияет на рынок труда, а также на банковский сектор и заводское производство.

Если загорелась бочка с нефтью, жди большого взрыва.



Dagens Nyheter, Швеция



Оригинал публикации: Antänds en tunna full med olja kan det ge en ordentlig smäll

Опубликовано 21/04/2020