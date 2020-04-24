Мастер по "переобуванию". Как на министра труда Нурымбетова ополчились казахстанцы

08:58 24.04.2020 Ромина МАКАРИМОВА, 23 апреля 2020



История с выплатой 42 500 тенге для казахстанцев станет, пожалуй, притчей во языцех. Давно в стране ничто не подвергалось всеобщему осмеянию и осуждению как реализация этой затеи. Перечислять можно долго: то с критериями не могли разобраться, то порядком и правилами выплат, то с банковскими счетами, а венцом этой неразберихи стала уголовная ответственность, которой министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов решил запугать людей. Но через несколько дней государственный муж вдруг сменил гнев на милость и передумал наказывать народ. При этом, на минуточку, "карательными" функциями Минтруда никто не наделял.

Компетентность Биржана Нурымбетова в интервью корреспонденту Azattyq Rýhy оценили эксперты.

Чтобы быть точными, давайте восстановим всю хронологию событий за последний месяц.



23 марта Президент Касым-Жомарт Токаев поручил начать выплачивать деньги тем, кто лишился доходов из-за карантина. Ближайшую неделю все было спокойно. Затем 31 марта глава государства заявил о расширении круга получателей нового пособия. Самозанятые, проще говоря, работающие неофициально, вошли в список счастливчиков. Разумеется, решение Президента казахстанцы встретили с воодушевлением.



Именно с этого момента, по мнению наших респондентов, и начался каламбур, устроенный министром труда и соцзащиты населения Биржаном Нурымбетовым.

Опрошенные нами эксперты привели лишь несколько примеров, подтверждающих, что у Нурымбетова семь пятниц на неделе.



Изначально он заявил, что отправлять заявки могут только работодатели. От них чиновник требовал приложить к заявке копию приказа об отпуске своих работников без сохранения зарплаты и другие документы, подтверждающие, что он не может платить им зарплату. После возмущения как работодателей, так и работников Нурымбетов решил, что это слишком бюрократично и работодателям будет тяжело прикреплять в системе eGov многочисленные документы, и велел убрать это требование, а также разрешил работникам самим отправлять за себя заявки.



Затем появились правила для самозанятых. Если человек никогда не платил налоги и отчисления, то для получения выплаты он должен заплатить единый совокупный платеж, чтобы утвердить свой статус. Для жителей областей ставка – 1 325 тенге, городским – 2 651 тенге. И здесь произошел первый провал информационной кампании Нурымбетова. По всей стране толпы людей ринулись штурмовать здания Казпочты, пытаясь оформить в них пособия, а затем пошли к стенам банков, чтобы получить деньги. Доходило даже до драк. Но есть в этом и положительный момент. Не для Нурымбетова, конечно. То, чего министры труда (в том числе Нурымбетов) мучительно не могли сделать годами, коронавирус провернул всего за пару дней. И мы здесь не утрируем. Всего несколько дней понадобилось для того, чтобы выяснить, сколько же на самом деле в Казахстане неофициально работающих людей.



"У нас существует такая забавная категория, она официальная, но придуманная – это самозанятые. Если заглянуть в самую свежую официальную отчетность Минтруда, это 2 миллиона 99 тысяч человек самозанятых. Хотя на самом деле обнаруживается, что их больше. Просто поразительное количество – их в два раза больше, чем указано в официальной статистике. Это фактическое раскрытие правды о реальной занятости в стране", – утверждает экономист Петр Своик.



Далее – второй провал. На Нурымбетова посыпалась куча жалоб на действия банков, которые присваивают 42 500 в счет погашения кредита, штрафов и пени. Тут министру снова пришлось придумывать новые правила игры, но уже для банков. Как так получилось, что ни один работник Министерства труда не задумался об этом моменте? Стратегического и аналитического мышления, предполагают спикеры, по всей видимости, нет ни у Нурымбетова, ни у его подчиненных.



На ходу, к слову, пополнялся и список получателей выплат. Лишь после обращения декретниц, студентов и работающих пенсионеров Нурымбетов решил включить и их.

"На тройку с минусом он отработал выплату пособий. Изначально не была готова база: какие категории, как будет перечисление идти и так далее. Потом были сбои. По ходу возникали корректировки кто имеет/не имеет права на выплату. И до сих пор с этим вопросом четкого понимания нет. Министру следовало к этому изначально более тщательно подготовиться и начинать прием заявок не сразу, а когда все будет готово. Не самая быстрая готовность. Хотя изначально от него можно было не ждать оперативных шагов", – делится мнением политолог Данияр Ашимбаев.

Непродуманные и нечеткие процедуры – это еще полбеды. После этих кругов ада, которые свалились людям на голову, Нурымбетов решил добить их окончательно, добавив еще одну головную боль и подорвав доверие к ведомству третьим провалом.



16 апреля пресс-служба Минтруда опубликовала сообщение с предупреждением об уголовной ответственности за незаконное получение 42 500 тенге и потребовала вернуть деньги в бюджет. Иначе придется отправиться за решетку. Нурымбетов таким образом дал понять, что он воистину министр труда и социальной ЗАЩИТЫ населения.

"Вид ответственности лиц, незаконно получивших социальную выплату, будет зависеть от совершенных ими противоправных деяний. Неправомерные действия получателей социальной выплаты можно рассматривать в рамках Уголовного кодекса РК (ст. 190, ст. 195)", – подчеркнула пресс-служба Нурымбетова и даже указала реквизиты, по которым можно вернуть деньги.

Такое поведение политолог Расул Жумалы связывает с излишней любовью и трепетным отношением чиновника к народным деньгам.



"До сих пор у многих чиновников есть комплекс, стереотип. Они государственный бюджет рассматривают как свою собственность, с которой они делятся с трудом. Не хотят давать. Но надо понимать, что это деньги народа. А они с ними расстаются с трудом. Хотя логика вещей говорит, что именно сейчас надо деньги раздавать", – считает Расул Жумалы.



18 апреля уже сам Нурымбетов объявил, что проверит законность получения пособия. Но ревизия коснется только официальных сотрудников, которые работали во время карантина и получали зарплату.

"У Минтруда кроме работодателей и работников к другим получателям нет никаких претензий. Никого, кроме наемных работников и работодателей, проверять не будем", – заявил тогда министр труда и социальной защиты населения.

Но спустя два дня, 20 апреля, Нурымбетов опроверг свои же слова. Якобы тюрьмой они никого не пугали и вообще никого они проверять не будут.



"Ни один человек за то, что получил 42 500 тенге, за допущенные ошибки в уголовном порядке наказываться не будет. И давайте на этом поставим точку. Нет основания привлекать к такой ответственности. Мы не будем никого проверять, делать обход по домам. Не волнуйтесь, если вам начислили, берите и используйте", – обнадежил он.

Однако и эта музыка играла недолго. Тут же он сообщил, что если вы сохранили работу и зарплату, то вернуть пособие вроде как придется. Он уточнил, что вопросы об этом в будущем возникнут у Фонда социального медицинского страхования. Такие противоречивые высказывания министра раскритиковал политолог Максим Казначеев.



"Не совсем понятны его попытки угрожать преследованием за незаконное получение такой незначительной суммы. Даже если мы просто арифметически посчитаем количество работающих и умножим на 42 500, примерно 8,5 миллиона трудоспособного населения. Выйдет примерно сумма, сопоставимая с 800 миллионами долларов. Можно напомнить, что Президент обещал общий трансферт в бюджет экономики на уровне 10 миллиардов. То есть сумма, о которой идет речь, она меньше 10%. Поэтому его заявления в отношении ответственности граждан были неадекватны", – пояснил эксперт.

Его поддержал и коллега Расул Жумалы. По его словам, эта ситуация показала полную некомпетентность Биржана Нурымбетова на посту министра.



"Когда министр меняет свои же заявления несколько раз: сначала говорит, что будет привлекать к ответственности, потом не будет привлекать, потому что это вызвало сильный общественный резонанс, – это говорит о неуверенности министра и непоследовательности его шагов. Чтобы избежать этой суеты, ведь предлагались гораздо более простые критерии, по которым граждане могли бы сидеть дома и не тратить нервы, отправляя заявки через виртуальные ЦОНы", – размышляет о провалах чиновника Расул Жумалы.



Впрочем, фиаско Нурымбетов терпел и до коронавируса. Его предшественники оставили ему богатое на проблемы наследие, которое он решить не в состоянии, считает политолог Данияр Ашимбаев.

"Вот эти противоречия по поводу забираем деньги/не забираем напоминают ситуацию с начислением адресной социальной помощи. Сначала ее давали всем, потом у людей начали эти деньги изымать. И все это происходило на фоне других "косяков", например, те же самые 5% дополнительного пенсионного сбора – вводить или не вводить, потом другое – АСП положено или не положено. Некоторые, которые получили АСП, возвращали деньги. Нурымбетов – третий министр за последние несколько лет, и до сих пор эта каша в социальной сфере, ничего принципиально не меняется. Такое ощущение, что у него нет четкой концепции социальной политики", – предположил Данияр Ашимбаев.



По мнению специалиста, Нурымбетов занимается только пособиями и выплатами, пока за бортом его работы остается огромный пласт безработных.

"Работа с трудоустройством вся выпала. Большинство создаваемых рабочих мест – временные, сезонные. По большому счету фактом социальной стабильности считается создание большого количества устойчивых рабочих мест, где люди работали бы годами. Это бы и сняло проблемы дохода у людей, и исчезла бы необходимость постоянно кому-либо что-то выплачивать. Но у нас такого нет. Похвастаться нечем. Нурымбетов – обычный чиновник Минтруда. Политического веса, политического влияния у него не наблюдается", – подытожил Данияр Ашимбаев.

И в завершение приведем несколько интересных моментов. На одном из брифингов Нурымбетов интересно оговорился (или проговорился?), вместо "отказа" ляпнув слово "откат".

"Мы это указываем в SMS, которое приходит вместе с откатом, ой, отказом", – сказал Нурымбетов на брифинге по разъяснению правил получения пособия.

Любопытно, что именно по подозрению в получении отката недавно был задержан брат министра – Тимуржан Нурымбетов.



Начальника Управления координации занятости и соцпрограмм Жамбылской области Антикоррупционная служба задержала 11 апреля. Его подозревают в получении взятки размером в 9 миллионов тенге. Следователи полагают, что указанная сумма является "благодарностью" за выигранный общественной организацией госзаказ.

И последнее. В конце января 2020 года внештатный советник Президента Олжас Худайбергенов прямо потребовал отставки Нурымбетова за провал работы по реформированию пенсионной системы. Тогда Худайбергенов говорил, что позиция главного трудовика страны позволит изымать часть пенсии на покупку жилья только 1% людей, которые даже не нуждаются в этом. Но демарш советника не принес никаких результатов. Источник - rus.azattyq-ruhy.kz

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