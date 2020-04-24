Подставляй тюбетейку. Первая леди Узба раздала $500 тыс. по 5 тыс. нуждающимся женщин

09:50 24.04.2020

5 тыс. женщин получили помощь от фонда супруги президента Узбекистана



Фонд, возглавляемый супругой президента Узбекистана Зироат Мирзиеевой, начал свою работу с оказания материальной помощи 5 тысячам женщин, передает Centralasia.media.



Благотворительные средства фонда "Zamin" в размере пять миллиардов сумов (более $500 тыс) распределены среди нуждающихся женщин во всех регионах Узбекистана.

"Пусть эта безопасная и своевременная помощь даст надежду тем, кто оказался в отчаянии в нелегкое время, подарит тепло, радость и улыбку их семьям и близким в дни празднования Рамазана - священного месяца добра и милосердия", - сказала Зироат Мирзиеева.

Международный общественный фонд "Zamin" основан в Узбекистане в качестве негосударственной некоммерческой организации. Цель Фонда - содействовать устойчивому развитию страны и повышать уровень жизни населения.