Узбекистан займет под "Антикризисный фонд" $1,625 млрд. у МВФ, ВБ и АБР. Отдавать-то чем?

11:10 24.04.2020

В 2020 году Узбекистан займет $1,625 млрд. у международных финансовых институтов для поддержки Антикризисного фонда при Министерстве финансов для смягчения последствий пандемии коронавируса.

Об этом заявил на брифинге 23 апреля заместитель премьер-министра, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров.

По словам Кучкарова, МВФ согласился предоставить Узбекистану 375 млн долларов. Кроме того, ожидается получение $750 миллионов от Всемирного банка и $500 миллионов от Азиатского банка развития.

Как уточнил вице-премьер, деньги еще не дошли до Узбекистана. Ранее министр финансов Тимур Ишметов заявил, что кредиты будут получены в течении четырех месяцев.

Президент Шавкат Мирзиеев объявил на видеоселекторном совещании 19 марта, что будет создан Антикризисный фонд для борьбы с последствиями коронавируса. Сообщалось, что фонд получит 10 триллионов сумов ($985 млн) из государственного бюджета.

По данным Джамшида Кучкарова, на сегодняшний день Антикризисный фонд уже получил 3,5 триллиона сумов ($344,7 млн) из государственного бюджета, спонсорской помощи, кредитов и грантов международных финансовых институтов