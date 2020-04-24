Айнур Курманов: Демонтаж памятника Коневу в Праге является результатом многолетней антикоммунистической истерии

11:17 24.04.2020

Снос памятника прославленному маршалу Ивану Коневу в Праге 3 апреля является символичным событием и усиливает в Восточной Европе кампанию праволиберальных и ультраправых сил по пересмотру истории и итогов Второй мировой войны. В данном случае инициатором сноса явились власти района Прага-6, которые приняли решение о демонтаже еще 12 сентября 2019 года, но сам момент выбранный для акта вандализма не случайно совпал с периодом карантина.

Староста района чешской столицы Ондржей Коларж всерьез опасался, что после окончания чрезвычайных мер, введенных в результате пандемии коронавриуса, осуществить без особого сопротивления этот снос будет не невозможно. Буквально месяц назад один из гражданских активистов уже приковывал себя цепями к монументу в знак протеста против планируемой акции. Множество общественных организаций и движений в Чехии также выступили открыто против демонтажа памятника освободителю Праги и заявили о своей готовности организовать выступления в случае реализации принятого решения.

Только после того, как операция, проводившаяся в секрете и под охраной полиции, прошла Ондржей Коларж провел брифинг, на котором победно заявил, что якобы наконец-то справедливость восторжествовала и теперь монумент маршалу Коневу оказался в некой компании, специализирующейся на хранении таких демонтированных объектов. Правда, не все в стране разделили со старостой его восторг, а многие посчитали это подлостью и ударом по демократии.

Так даже руководитель пресс-службы чешского президента Йиржи Овчачек написал гневный комментарий по поводу действий местных властей в своем Twitter: "У чешских политических экстремистов сегодня большой день, они празднуют. В тяжелое время высокомерные и ненавидящие решили покрыть позором нашу страну. Устраняют памятник маршалу Коневу, освободителю Освенцима и Чехословакии от немецких нацистов. Они забывают, опоенные чувством победы над памятником, что тот, кто распространяет зло, сам от него падет и окажется в бесконечной темноте".

На данное действие отреагировало и посольство России в Чехии, которое направило ноту протеста МИДу и охарактеризовало этот демонтаж как недружественную акцию, противоречащую договору о дружественных отношениях между Россией и Чехией от 1993 года. Отреагировали на снос памятника Ивану Коневу и за пределами Чехии. Так в музее на поклонной горе в Москве открылась выставка, посвященная маршалу, а также целый ряд левых партий и движений в бывших республиках СССР выступили с обращениями, осуждающими этот акт вандализма. В частности, объединение Инициатива "9 мая" выпустило специальное заявление по этому поводу.

Высказался об этом и сопредседатель Социалистического Движения Казахстана Айнур Курманов, который также входит в состав оргкомитета Инициативы "9 мая", ответив на ряд вопросов "Эха Казахстана"

- Э.К. Как Вы оцениваете этот снос памятника советскому маршалу в Праге? Какие силы стоят за этим?

- А.К. Это, конечно, показывает сущность правых и неолиберальных сил Чехии, которые действуют в векторе, который задали их коллеги из Польши и Прибалтики. Ведь процесс декоммунизации начался не сейчас, но особенно он усилился после принятия Европарламентом в прошлом году резолюции, приравнивающей нацистскую Германию и Советский Союз. Именно эта резолюция создала правовые основы для узаконения демонтажа памятников и мемориалов воинам освободителям, и даже для морального оправдания актов вандализма в местах захоронений.

Кроме этого резолюция дала импульс для таких же действий в республиках бывшего СССР. Уверен, что эта акция в Праге 3 апреля, ставшая как раз продолжением прежней кампании, имела целью вновь подтолкнуть националистические движения и партии, а также их либеральных союзников в Украине, Молдове, республиках Прибалтики, Грузии и даже в Казахстане и Кыргызстане к активным действиям по пересмотру единого исторического наследия, по запрету коммунистической идеологии.

Не надо забывать, что сам снос Ивана Конева произошел как раз в канун 75-летия великой Победы советского народа над нацистской Германией и освобождения самой Праги и является своеобразной идеологической диверсией, организованной политиками, жаждущими исторического реванша. Не трудно понять, что за ними стоит коллективный Запад, рассчитывающий пересмотреть итоги Второй мировой войны, извратить ее цели и сменить акценты, представив освободителей от фашизма новыми оккупантами, а СССР тоталитарным режимом, не отличающимся от гитлеровского.

- Э.К. Поэтому наверное различные националистические партии и правительства, а также западные фонды и, в частности фонд Сороса, так заинтересованы в реабилитации коллаборационистов на постсоветском пространстве и в странах бывшего соцлагеря?

- А.К. Несомненно! Даже в истории со сносом памятника Ивану Коневу одним из аргументов представителей мэрии было утверждение о том, что в освобождении Праги приняли участие вовсе не части Красной Армии, а подразделения предателя генерала Андрея Власова, созданного как раз Третьим Рейхом для борьбы с СССР. То есть, освободителями представляются отщепенцы, служившие у нацистов.

Но реальная история говорит, как раз о том, что Чехию и ее столицу освобождала именно Красная Армия. Примечательно, что в протекторате Богемии и Моравии вплоть до вступления советских войск не было ни одного восстания, а вся промышленность до конца апреля 1945 года исправно выпускала продукцию для вермахта. Я не удивлюсь, если нынешние власти Праги и Чехии заявят, что при немцах им жилось лучше, чем после освобождения.

Такие же метаморфозы имеются и в Украине, где давно героизируются бойцы УПА, якобы воевавшие на два фронта и даже солдаты дивизии СС "Галичина". В Прибалтике легионеры СС уже давно признаны национальными героями. К сожалению, такие же процессы мы наблюдаем в Казахстане и соседнем Кыргызстане.

- Э.К. Можно поподробнее? Неужели процессы реабилитации нацистских пособников дошли и до нас?

- А.К. Да, так как в 2017 году власти открыли в Кызыл-Орде памятник идейному вдохновителю и организатору Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС Мустафе Шокаю. Его именем названы улицы, торговые центры, библиотеки, снимаются фильмы. В прессе появляется все больше публикаций, показывающих легионеров, служивших у Гитлера, в качестве борцов со сталинской диктатурой. В Кыргызстане недавно депутаты всех фракций парламента даже инициировали законопроект о полной реабилитации всех жертв советской власти в том числе и легионеров Туркестанского легиона и солдат мусульманских частей СС. Примечательно, что лоббистами этого законопроекта выступили "открытое правительство", созданное при участии USAID, и небезызвестный фонд "Сороса".

Параллельно идет и процесс тотальной декоммунизации, являющийся на самом деле прикрытием по насаждению русофобии. Местные националисты пытаются также по украинским лекалам продвинуть в СМИ идею о "голодоморе", призывая принять соответствующий закон, а также запретить коммунистическую идеологию.

Поэтому при утверждении националистической идеологии так важно уничтожить все советские монументы. Так, еще свежи впечатления от варварского разрушения в прошлом году двух памятников создателю Казахской ССР Михаилу Калинину. Все чаще мы видим акты вандализма и в отношении памятников воинам Красной Армии, которые должным образом не расследуются полицией. Поэтому у сноса памятника Ивану Коневу, уничтожения монументов и барельефов Константина Жукова на Украине и актов вандализма в других республиках бывшего СССР одни и те же заказчики и исполнители.