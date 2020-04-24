 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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До 24 выросло число смертей от коронавируса в Казахстане. Больных - 2334
11:47 24.04.2020

До 24 выросло количество летальных случаев от коронавируса в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Сoronavirus2020.kz.
Сообщается, что в Алматы умер пациент 1945 года рождения.

Всего в мегаполисе от коронавируса скончались восемь человек.
24 апреля стало известно также о трех летальных случаях от COVID-19 в стране. Один человек умер в Шымкенте.
Также жертвой болезни стала алматинка. По словам врачей, она лечилась дома и умерла до приезда скорой помощи.
А в Нур-Султане скончалась 64-летняя гражданка России.

Источник - Tengrinews.kz
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