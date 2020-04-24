До 24 выросло число смертей от коронавируса в Казахстане. Больных - 2334

11:47 24.04.2020

До 24 выросло количество летальных случаев от коронавируса в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Сoronavirus2020.kz.

Сообщается, что в Алматы умер пациент 1945 года рождения.



Всего в мегаполисе от коронавируса скончались восемь человек.

24 апреля стало известно также о трех летальных случаях от COVID-19 в стране. Один человек умер в Шымкенте.

Также жертвой болезни стала алматинка. По словам врачей, она лечилась дома и умерла до приезда скорой помощи.

А в Нур-Султане скончалась 64-летняя гражданка России.