Тридцатилетнее президентство: как Назарбаев стал Лидером нации. Ч. 2, - Д.Ашимбаев

12:31 24.04.2020 Тридцатилетнее президентство: как Назарбаев стал Лидером нации. Часть вторая

Назарбаев быстро стал восприниматься в стране как политик союзного уровня.



Данияр Ашимбаев, 23 апреля 2020



В эти дни институт президентской власти отмечает свой 30-летний юбилей - 24 апреля 1990 года Верховный Совет КазССР принял закон об учреждении поста президента и внесении изменений и дополнений в Конституцию, а затем подавляющим большинством избрал на этот пост 49-летнего Нурсултана Назарбаева, менее года назад ставшего первым секретарем ЦК Компартии Казахстана.



Часть 2. Политическое лидерство: исторические развилки

Прагматик-реформатор Назарбаев, укрепившись в республике, быстро стал восприниматься в стране как политик союзного уровня. По должности он вошел в состав Совета Федерации СССР и Политбюро ЦК КПСС, при этом его кандидатура только в 1990 году рассматривалась на пост председателя Верховного Совета СССР, заместителя генерального секретаря ЦК КПСС, вице-президента СССР, затем - премьер-министра страны. Горбачев впоследствии вспоминал, что от выдвижения кандидатуры Назарбаева его сдерживало только то, что он не видел, кем его можно заменить в Казахстане.

К новым проблемам добавлялись и множились новые. Попробуем перечислить хотя бы часть. Экономика республики находилась в кризисе: к старым болезням (низкий уровень технологической оснащенности, неразвитость обрабатывающей промышленности) добавились разрыв хозяйственных связей, инфляция, спад производств, необходимость развития новых экономических методов, к которым ни предприятия, ни власти не были готовы.

Сказать, что сценариев реформирования не было, было бы неправильно. Их, как обычно, было с избытком. И различные теоретические модели, и международный опыт. Проблема была в том, что нужно было выбрать правильный, и не только выбрать, но и воплотить в жизнь, при этом синхронизируя их с другими республиками СССР в то время, когда переговорный процесс об обновлении советской федерации был в самом разгаре и особым консенсусом не отличался.

Второй острой проблемой был вопрос национальный. Во-первых, в Казахстане начались бурные процессы роста национального самосознания, которые, как показывал опыт соседей, легко перерождались в национализм и вступали в противоречие с ростом национального самосознания других этносов, что заканчивалось кровопролитием. А во-вторых, республика была одной из самых многонациональных в стране; в ее развитии принимал участие весь многонациональный народ Казахстана и никто не считал себя "диаспорами" - даже депортированные в республику народы считали ее своей новой родиной.

Назарбаев выбрал единственно верный сценарий: национал-демократическая повестка дня была частично интегрирована в состав общегосударственной идеологии, а радикалы были аккуратно вытеснены на обочину политической жизни и уже через несколько лет пропали из информационного пространства, раздираемые борьбой за власть в своих карликовых партиях и движениях. Но в 1990 году угроза межнационального конфликта в республике воспринималась очень остро. Быстро формировалась и политизировалась не только национальная, но и партийная палитра: возникали новые партии и движения, уверенно считавшие себя конкурентами терявшей влияние Компартии.

Горбачев пытался решить проблему наиболее хитрым способом: в Союзе должен был быть сильный президент, а республиканские первые секретари и председатели Верховных Советов должны были бороться со всеми проблемами на уровне регионов. Первыми раскусили замысел Горбачева главы Казахстана и Узбекистана.

Нурсултан Назарбаев, не дожидаясь выборов в Верховный Совет, 22 февраля был избран председателем Верховного Совета. На сессии он заявил: "В этот переходный период крайне важно не замешкаться, не упустить момент осуществления принципиально важных государственных решений. Сама жизнь сегодня не дает времени на раскачку. Завтра будет поздно сделать то, чего требует нынешняя ситуация. А процесс передачи власти Советам у нас несколько затянулся".

Своим первым замом он рекомендовал Сергея Терещенко. Буквально сразу же был инициирован вопрос о введении поста президента КазССР. Назарбаев отмечал: "Не секрет, что проблема дефицита исполнительной власти, остро ощущающегося в стране, не обошла стороной и нас. Мы тоже чувствуем необходимость укрепления властных функций, направленных на защиту перестройки, обеспечивающих неукоснительное проведение законов в жизнь (…) Создание института президентства в республике позволило бы укрепить республиканскую самостоятельность, установить в республике разумное соотношение законодательной и исполнительной власти".

Несколько позже он уточнил: "В пользу этого шага говорит и такой аргумент, как многонациональный состав населения Казахстана. Сейчас особенно важна консолидация общества. Этому прежде всего и должен способствовать обновленный механизм государственного руководства. Именно президент должен выступать гарантом соблюдения прав и свобод народов, проживающих на территории республики".

24 апреля новый Верховный Совет 12-го созыва учредил пост президента. Согласно новому закону, президент является главой республики, выступает гарантом соблюдения прав и свобод граждан на территории республики, Конституции и законов КазССР, принимает необходимые меры по охране суверенитета, безопасности, территориальной целостности республики; обеспечивает соблюдение союзного договора; представляет республику внутри страны и в международных отношениях; обеспечивает взаимодействие высших органов государственной власти и управления КазССР; представляет Верховному Совету кандидатуры на посты председателей Совета Министров, Комитета народного контроля, Верховного суда; ставит перед Верховным Советом вопрос об отставке Совета Министров; по согласованию с председателем Совета Министров освобождает от должности и назначает членов правительства; обращается к президенту СССР с ходатайством о приостановлении действия постановлений и распоряжений Совета Министров СССР, противоречащих интересам Казахской ССР; опротестовывает в Совет Министров СССР акты подведомственных ему органов управления, противоречащие интересам КазССР и приостанавливает действие опротестуемых актов на территории республики; присваивает почетные звания и награждает государственными наградами; решает вопросы принятия в гражданство КазССР, предоставления убежища; осуществляет помилование граждан, осужденных судами КазССР; в интересах обеспечения безопасности граждан КазССР вводит чрезвычайное положение с незамедлительным внесением принятого решения на утверждение Верховного Совета.

В тот же день Верховный Совет подавляющим большинством избрал Назарбаева первым президентом республики. Депутаты обсудили вопрос проведения всенародных выборов, но решили, что тянуть с введением института президентства не стоит.

Был создан Президентский совет, в который вошли Терещенко (заместитель президента и начальник его канцелярии), премьер Караманов, главы МВД и КГБ, депутаты Дрожжин, Жангуразов, Сартаев, экс-председатель Президиума Верховного Совета Сагдиев, а также Мырзатай Жолдасбеков и Даулет Сембаев (последние двое стали на тот момент главными идеологом и экономистом, соответственно). При президенте были созданы комиссии по вопросам гражданства и помилования.

В основу нового президентского аппарата лег не аппарат ЦК, как указывают некоторые историки, а аппарат прежнего Президиума Верховного Совета, откуда перешли отделы помилования и наград. В Канцелярии президента (позже переименованном в Аппарат президента) были созданы управление делами, отделы по связи с прессой и изучению общественного мнения, государственно-правовой, по вопросам гражданства и помилования, писем и приема граждан, наград.

Создание новой вертикали власти шло на фоне кампании по перевыборам партийных органов, прошедшей не менее бурно, чем состоявшиеся накануне парламентские выборы. Если в Верховный Совет не смогли избраться три члена правительства и глава столичной парторганизации, то на партийных конференциях потеряли свои посты четыре первых секретаря обкомов. Назарбаев вынужден был отправить своего заместителя Терещенко в Чимкент, для усиления регионального руководства.

На первой сессии Верховного Совета правительство лишилось министра торговли и чуть не лишилось министра иностранных дел. К лету ситуация еще больше обострилась: не дождавшись прогресса на переговорах с центром, в условиях вакуума власти, республики начали "парад суверенитетов".

К этому времени Назарбаев совершил важный внешнеполитический прорыв: в июле состоялся его визит в США, организованный Американским торговым консорциумом. Президент Казахстана провел переговоры с администрацией Белого дома, Сенатом, Конгрессом, а также с руководством корпорации "Шеврон", которая на тот момента вела переговоры с союзным правительством о создании СП "Совшевройл" на казахстанских нефтяных месторождениях Королевское и Тенгиз. Назарбаев сначала добился того, что республика стала стороной переговоров, а затем вытеснил союзный Миннефтегазпром с ведущих позиций.

Выступая на XVII съезде Компартии Казахстана (июль) Нурсултан Назарбаев откровенно обрисовал проблемы и задачи, стоящие перед республикой: "Сегодня бессмысленно искать универсальные формы идейно-воспитательной работы. Предпринимая любой шаг, следует исходить из реальных экономических и социальных условий, морально-психологического климата, других объективных факторов. Это особенно важно при организации идеологической деятельности в такой тонкой и деликатной сфере, как межнациональные отношения. Именно в национальной политике особенно должны присутствовать высокая культура, взвешенность и трезвость оценок…Выход из кризисной ситуации ЦК Компартии Казахстана видит в утверждении принципов экономического суверенитета республики. Но чтобы получить возможность заниматься новыми направлениями в экономике, необходимо реализовать комплекс политических и правовых норм. Среди них центральное место занимает законодательное закрепление статуса Казахстана как суверенного государства, строящего свои отношения с Союзом ССР и другими республиками на основе договоров. Мы стоим за федеративный союз, но считаем, что республике следует делегировать центру лишь часть своих прав, причем по собственному усмотрению. В этом – суть вопроса… В застойный период из книги в книгу, из статьи в статью кочевали броские слова о несказанных богатствах Казахстана. Но ни разу не было сделано попытки проанализировать, почему же, обладая поистине гигантским потенциалом, производя огромные ценности, республика оказалась на положении слаборазвитого государства. Из Казахстана ежегодно экспортируется различных видов сырья на 1,3–1,5 миллиарда долларов, поставляется в общесоюзный фонд 10–12 миллионов тонн зерна, более 300 тысяч тонн мяса, 270 тысяч тонн молока. Но по потреблению продуктов питания мы занимаем 9-е место в стране, по уровню обеспеченности жильем – 10-е. А как совместить с природой нашего строя наличие беднейших слоев! У нас более 2,5 миллиона человек, или почти каждый шестой житель, имеет месячный доход менее 75 рублей. В республиках Прибалтики, например, подобные нищенские доходы только у четырех процентов населения. Вот какое наследство нам досталось… Экономическая самостоятельность – это не какое-то модное поветрие, а настоятельная потребность общественного развития, составная часть подлинного государственного суверенитета. Мы тоже не хотим ходить "с протянутой рукой" по московским кабинетам, чтобы получить нами же заработанное с унизительным для казахстанцев клеймом дотации. Но это вовсе не означает стремления к изоляции и замкнутости. В экономической самостоятельности мы видим средство для налаживания разнообразных хозяйственных связей как внутри страны, так и за рубежом. В Казахстане имеются поистине колоссальные возможности для установления долговременных взаимовыгодных внешнеэкономических контактов, открытия совместных с инофирмами предприятий, создания свободных экономических зон. Все это жизненно необходимо, так как без привлечения иностранного капитала экономику республики быстро не поднять. Дело здесь не только в голом прагматизме. В пору открытости, расширения международных контактов можно и нужно заимствовать мировой опыт…

Что касается перехода к рыночным отношениям, то актуальность этого радикального экономического акта доказала сама жизнь… Очевидно, что за всю историю Советского государства не удалось найти стимулов воздействия на производство и сферу обращения, равнозначных конкуренции и предпринимательской инициативе, которые присущи рыночным отношениям… Существуют объективные закономерности развития экономики, неподвластные идеологии. Рынок с его товарно-денежными отношениями относится к их числу… Рано или поздно, но в любом случае мы вынуждены были бы сделать этот шаг. Текущий момент лишь обостряет ситуацию и требует от общества неотложного выбора. Главный закон рынка – закон спроса и предложения. Где есть спрос, туда и устремляются капитальные вложения, энергия предприимчивых людей, внимание руководителей. Командная экономика бессильна сделать такой поворот. У народа скопились громадные суммы свободных денег, а тяжелый, маломаневренный, обюрократившийся состав командной экономики никак не развернется навстречу неудовлетворенному спросу, способному при рыночных отношениях вызвать колоссальный бум в производстве и сфере обслуживания. Дальше так продолжаться не может. Поэтому либо мы решимся сейчас на рыночную систему, либо долгие годы будем мучительно идти к ней же. Страна оказалась у черты, когда от каждого требуется гражданское мужество пойти на временные издержки ради благополучия в недалеком будущем.

Перевод страны и республики на рельсы рыночной экономики сопряжен с большими не только социально-экономическими, но и идеологическими трудностями. Десятилетиями в наше сознание насаждалась мысль о вредности товарно-денежных отношений, многоукладной экономики. Правда, мы пришли к пониманию необходимости плюрализма собственности, идеология казарменного социализма крепко держит нас за руки, тянет назад. Наверное, поэтому мы до сих пор под разными предлогами уходим от ответа на вопрос: а будет ли полнокровным рынок без хотя бы мелкой частной собственности – важнейшего его компонента? Фактически ее уже допустили в виде собственности индивидуальной, но назвать вещи своими именами боимся. К сожалению, такое "запоздалое зажигание" становится в стране хронической болезнью как идеологических, так и управленческих органов… Рыночная экономика должна заработать в полную силу, утвердив в обществе атмосферу всеобщей заинтересованности, создав стимулы для высокопроизводительного труда, инициативы и предприимчивости. В противном случае мы рискуем остаться за бортом развития цивилизации. Надо быть готовыми и к росту цен, и к связанному с ним временному снижению уровня жизни, и к безработице. Было бы преступно замалчивать возможность возникновения этих явлений. Но мы хотим подчеркнуть, что в период обновления экономики будет проведена серьезная работа по социальной защищенности людей, особенно малообеспеченных групп населения. В этих целях разработан комплекс широкомасштабных мер, которые помогут преодолеть негативное отношение к рынку. В их числе принятие ряда важных законов – антимонопольного, о предпринимательстве, о безработице, о компенсации населению роста цен. Наконец, мы должны получить согласие и поддержку народа, прежде чем решимся на этот радикальный шаг. В этой связи необходимо настойчиво разъяснять людям, что нет более эффективного пути к подъему экономики, чем развитие рыночных отношений".

С такой позицией руководство республики вело республику к провозглашению суверенитета. Осенью лидер республики подчеркнул: "Потерять сегодня стабильность – значит потерять все, а допустить этого мы не имеем права. Поэтому, несмотря на то, что в адрес партийных и советских органов раздаются упреки, что они не поддерживают требования тех или иных групп, наша позиция остается неизменной – в равной степени защищать интересы всех без исключения наций и народностей, населяющих Казахстан, давать отпор как националистическим, так и сепаратистским настроениям".



Продолжение следует. Источник - liter.kz

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