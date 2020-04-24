Казпевца Айдара задержала полиция. Нарушил карантин в прямом эфире

12:55 24.04.2020

Певца Ернара Айдара задержали в прямом эфире



Захар Мостовой

Казахстанский певец Ернар Айдар и его знакомые проводили розыгрыш и транслировали его в интернете.



Несмотря на карантин и режим ЧП, в одном помещении находились 12 человек, сообщает Polisia.kz. Во время прямого эфира в комнату вошли полицейские, которые задержали нарушителей. Вскоре участникам мероприятия пришлось извиняться на камеру.



– Задержание проводили сотрудники службы экономических расследований. Основное производство находится в этом ведомстве. Полиция же, согласно своей юрисдикции, в данном случае компетентна лишь принять меры в отношении задержанных за нарушение ими режима карантина. Составлены административные протоколы по ст.476 КРКобАП, – пояснил Болат Тотыбаев, начальник управления полиции Медеуского района Алматы.

Меру наказания для нарушителей режима ЧП изберет административный суд. Певцу и его товарищам грозит штраф в 10 МРП либо до 15 суток ареста.