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Как узбекский разведчик сорвал план Третьего фронта нацистской Германии. Ч. 1 и 2
13:14 24.04.2020

"Стальная рука": Как узбекский разведчик сорвал план Третьего фронта нацистской Германии. Часть -1

Пока "Стальная рука" работает на наших восточных границах, Третий фронт никогда не будет открыт", с такой уверенностью писал Доктор Ричард Зорге о деятельности Бахрома Ибрагимова.

Ричард Зорге (всемирно известный советский разведчик нелегальной резидентуры времен Второй мировой войны, резидент советской разведки в Японии. Герой Советского Союза) был хорошо осведомлен о планах Третьего фронта Гитлера

Бахром Ибрагимов - узбекский разведчик, который сорвал план Третьего фронта нацистской Германии в Центральной Азии.

"Во время войны было важно обеспечить надежную защиту узбекско-афганской границы.

Южные границы республики оставалась мирной (за исключением нападений и небольших перестрелок со стороны вооруженных диверсантов ) благодаря особым заслугам Махмудбека Ойкорли (Бахрома Ибрагимова) - узбекского разведчика, который успешно служил в резиденции нацистской Германии .

Именно этот человек,- легендарный Бахром Ибрагимов, систематически срывал гитлеровские планы открыть новый фронт на юге Узбекистана".

Бахром Ибрагимов родился 5 мая 1908 года в селе Усмат Бахмальского района Самаркандской (ныне Джизакской) области, в раннем возрасте осиротел и воспитывался дедом Отаджоном.
Учился в интернате в Самарканде.
Потом учится в педагогическом училище в Гяндже, Азербайджан. Он изучал османский турецкий и немецкий языки и вместе со своими друзьями начал издавать газету "Айдын".
После окончания учебы с отличием работал исполнительным секретарем самаркандской газеты "Аланга". Он пишет стихи под псевдонимом Йў?сил ( неимущий, бедный ). В возрасте 24 лет он начал работать узбекским нелегальным агентом.
Согласно архивным источникам, для него была придумана легенда. Прозвище ему дали "Иммигрант".

Он якобы был поэтом, писателем и переводчиком, преследовался как "враг" советской власти и был вынужден бежать за границу, чтобы спасти свою жизнь, опасаясь преследования со стороны ОГПУ.

Центр поручил ему завоевать доверие туркестанских мигрантов, работающих в Иране, Турции и Афганистане, и, если возможно, установить отношения с иммигрантскими организациями, проживающими в европейских странах, включая Францию, Германию и США.

Когда Бахром Ибрагимов в 1932 году был направлен в вышеуказанную страну в качестве разведчика, одним из важных задач, поставленных перед ним, было установление тесных отношений с муфтием Садриддином Ходжой и завоевание его доверия.

Наш разведчик отлично выполнил эту задачу и стал доверенным лицом Садриддина Ходжи, его правой рукой. В то время муфтий был в тесном контакте с Хамбером Ланцело Георгом, резидентом британской разведки в Мешхеде.

Благодаря прямой помощи муфтия Бахрому Ибрагимову удалось установить надежные отношения с британской разведкой.

Кроме того, под руководством Садриддина Ходжи Эшана он стал одним из основателей организации под названием "Шарк" (Туркестанское национальное союзное общество) наряду с другими иммигрантами того времени.

В результате наша разведка получила возможность изнутри контролировать деятельность общества и его лидеров, муфтия Садриддина Ходжи и других врагов нашей страны и своевременно информировать центр о полученной важной информации.

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"Стальная рука": Как узбекский разведчик сорвал план Третьего фронта нацистской Германии. Часть -2

Пока "Стальная рука" работает на наших восточных границах, Третий фронт никогда не будет открыт", с такой уверенностью писал Доктор Ричард Зорге о деятельности Бахрома Ибрагимова.

Ричард Зорге (всемирно известный советский разведчик нелегальной резидентуры времен Второй мировой войны, резидент советской разведки в Японии. Герой Советского Союза) был хорошо осведомлен о планах Третьего фронта Гитлера

Бахром Ибрагимов - узбекский разведчик, который сорвал план Третьего фронта нацистской Германии в Центральной Азии.

"Во время войны было важно обеспечить надежную защиту узбекско-афганской границы.

Продолжение

Бахром Ибрагимов настолько умело сыграл свою роль врага советской власти, - согласно сочиненной по легенде биографии - что даже глава немецкой резиденции штурмбаннфюрер Карл Расмус доверился ему и поручил контролировать все меры по освобождению родины центральноазиатских мигрантов от Советов.

Основная задача, порученная нашему разведчику Расмусом заключалась в выявлении антисоветских лиц в республиках Центральной Азии и с помощью немецких агентов, пересекающих границу, распространить дезинформацию о том, что якобы немцыоккупировали территории Кавказа, Узбекистана и Таджикистана.

Кроме того, Бахрому Ибрагимову было поручено собрать информацию о советских войсках в Туркестанском военном округе.

Однако Бахром Ибрагимов передавал центру донесения о многих диверсантах и агентах, направленных Германией для осуществления подрывной деятельности в Центральной Азии, и они своевременно были ликвидированы советскими спецслужбами.

Бахром Ибрагимов также передавал центру всю информацию о других действиях нацистов во время операции "Третий фронт". В том числе он своевременно проинформировал резидентуру СССР в Кабуле о плане нацистов, согласно которому армия из 12 000 хорошо вооруженных беженцев должна была переправиться через Амударью на лошадях, захватить мост в г. Чарджоу, разрушить шоссе Красноводск (ныне Туркменбаши) - Ташкент, взорвать склады горючего для отправки на фронт и используя засланных шпионов организовать восстание в Узбекистане.

Нацистской операцией "Третий фронт" руководил немецкий резидент в Афганистане штурмбаннфюрер Карл Расмус, которому помогал немецкий разведчик Витсель, работавший с туркменскими шпионами.

8 июля 1942 года руководство НКВД СССР (Народный комиссариат внутренних дел СССР) получает срочное сообщение о том, что ведется подготовка к открытию "Третьего фронта" на южных границах страны для ослабления сил советского командования на Западном фронте.

В сообщении говорится, что этим вооруженным силам приказано 13 октября находится в режиме полной боевой готовности в отдаленном районе, расположенном в 50 км от города Термез.

Короче говоря, план нацистской Германии открыть "Третий фронт" в Центральной Азии, включая Узбекистан, был сорван, и благодаря самоотверженности узбекского разведчика Бахрома Ибрагимова немецкая разведка, действовавшая в Афганистане, потерпела поражение.

Если бы нацисты вторглись на территории Узбекистана и Туркменистана, было бы трудно найти силы против вооруженного до зубов врага. Потому что основные военные силы Советского Союза были брошены на западный фронт, чтобы сражаться с фашистами.

Следует отметить, что, когда идея "Третьего фронта" провалилась, немецкий резидент, штурмбаннфюрер Карл Расмус был вынужден покончить жизнь самоубийством.

Продолжение следует.

Далее вы узнаете о невероятной силе духа этого человека, который молча выносил нечеловеческие пытки будучи брошенным в зиндан (тюрма) в Афганистане.

Об этом он написал в своей записной книжке такую строку: "Я понял, что не смогу вернуться живым"...

Источник - Туризм. Восточная сказка
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587723240
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