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Шушкевич обвинил Горбачева во лжи о развале СССР
13:19 24.04.2020

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич обвинил во лжи первого президента СССР Михаила Горбачева, назвавшего ГКЧП виновниками срыва перестройки.

"Он врет несусветно. … В его возрасте лучше этого не делать", - сказал Шушкевич в эфире радиостанции НСН.

Бывший политик добавил, что теперь можно объявить виноватым кого угодно. По его словам, Горбачев сделал "много положительного", но в дальнейшем стал "тормозом". Шушкевич обвинил его в жажде власти.

"Поэтому когда договор он приносил 20 октября 1991 года, то там получалось, что снова над всеми будет президент Горбачев", - утверждает политик.

Кроме того, он обвинил экс-президента СССР в попытке заполучить власть "полуобманным" путем и нежелании ее делить с кем-либо. А потеряв достойных советников, Горбачев "начал делать много глупостей и много врать", заявил Шушкевич. Он добавил, что считает подобное поведение постыдным для пожилого человека, и призвал его раскаяться.

"Все мы причастны к тому, что построен "дикий капитализм". Мы хотели капитализма, думая, что это лучше, а получился "дикий". Не хватило ума", - сказал белорусский политик.

Шушкевич призвал Горбачева не делать из себя посмешище и напомнил, что тот является лауреатом Нобелевской премии, которую получил за содействие объединению Германии.

"Наверное, можно было бы сделать это более выгодным для Советского Союза образом, но я тогда думал, что он поступает правильно. Уже потом понял, что он продешевил в десять раз", - признался политик.

В ночь на 19 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ Горбачева и проектом нового Союзного договора, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР). Эта дата вошла в историю государства как августовский путч, когда состоялась попытка отстранить Горбачева от поста президента и поменять проводимый им курс.

Несколько десятков танков в те дни вплотную приблизились к Дому Верховного Совета и правительства РСФСР на Краснопресненской набережной (Белому дому). Сопротивление путчистам возглавили президент РСФСР Борис Ельцин и руководство России. Ельцин подписал указы, в которых создание ГКЧП было квалифицировано как попытка государственного переворота; союзные органы исполнительной власти, включая силовые структуры, были переподчинены президенту России.

Источник - РИА Новости
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