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Размотавший все, что смог в бюджете Киргизии Панкратов стал членом таможенной коллегии ЕЭК. Обмен опытом?
14:36 24.04.2020

24 апреля 2020, Бишкек - Анастасия МОКРЕНКО
Олег Панкратов стал членом Коллегии по таможенному сотрудничеству ЕЭК

Решением Высшего Евразийского экономического совета Олег Панкратов назначен на должность члена Коллегии (министра) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщил департамент протокола и организационного обеспечения ЕЭК.
Накануне его освободили от должности советника президента Кыргызстана, где он работал с июля 2019 года.
Олег Панкратов родился 1 января 1969-го. Окончил Педагогический институт по специальности "физика, информатика и вычислительная техника"; КГНУ - "юриспруденция".
1999-2006 - председатель ОО "Союз предпринимателей";
2010 - член Конституционного совещания КР;
2010-2013 - заместитель министра экономического регулирования КР;
2013-2015 - советник премьер-министра КР, эксперт по вопросам ТС и ЕАЭС;
2015-2017 - министр экономики, вице-премьер-министр КР;
2018-2019 - министр экономики;
2019-2020 - советник президента Кыргызской Республики.
Государственный советник государственной службы 3-го класса.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg,
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