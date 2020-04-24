Путин подписал закон о получении гражданства РФ по упрощенке, без отказа от иностранного

14:41 24.04.2020

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранцам получать гражданство РФ без отказа от иностранного. Документ опубликован на портале правовой информации.

Сейчас при подаче заявления на гражданство иностранцы должны подтвердить, что они обратились в уполномоченные органы в своей стране с заявлением об отказе от гражданства.

Некоторые категории граждан будут получать гражданство в упрощенном порядке. Закон освобождает от обязательного требования - пять лет проживать в России и иметь законный источник средств к существованию.

На упрощенную процедуру могут претендовать:

граждане Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины;

иностранцы хотя бы с одним родителем-россиянином, который проживает в России;

иностранцы с супругой или супругом с российским гражданством с общими детьми в браке;

проживающие в России и признанные носителем русского языка;

те, у кого было гражданство СССР, кто проживает на территориях стран, которые входили в состав СССР, и не получил гражданство этих стран.