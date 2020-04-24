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Размотали траками. Россия испытала в Сирии новейший танк Т-14
16:47 24.04.2020

Танк "Армата" прошел испытания в Сирии. Танки были направлены в эту страну с целью выяснить и учесть все нюансы их применения в боевых условиях. Но что именно делали танки Т-14 в Сирии? Автор предполагает, что просто стояли и пылились.

The National Interest (США): огонь! Российский танк Т-14 уже прошел испытания в Сирии

Т-14 - самый современный российский танк. Теперь у него, возможно, имеется некоторый боевой опыт.

Калеб Ларсон (Caleb Larson)

Выступая в воскресенье на российском телеканале, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что новейший и, возможно, самый боеспособный российский танк прошел полевые испытания в Сирии. "Да, совершенно верно. Они [танки „Армата"] были в Сирии, - сказал он в эфире российского телеканала „Россия-1"". "В боевых условиях, в Сирии, как вы понимаете, именно такого рода испытания, поэтому мы учли все нюансы", - цитирует его информационное агентство ТАСС.

Это, пожалуй, первая обкатка боевой платформы, которая, несмотря на некоторые прежние проблемы, является, наверное, одним из наиболее боеспособных танков (во всяком случае, на бумаге), имеющихся у любой страны. Впервые он был представлен широкой публике девятого мая 2015 года во время ежегодного парада Победы на Красной площади, который проводится в ознаменование победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне.

Информационное агентство ТАСС также сообщило, что Т-14 окончательно поступит в серийное производство где-то в 2021 году. "Она [„Армата"] дорогая еще потому, что проходит цикл дополнительных испытаний, модернизации, потому что Министерство обороны заказало дополнительные технические решения прежде чем выйти на серийную поставку со следующего года в рамках того контракта, который был подписан", - сказал Мантуров.

С платформой Т-14 были задержки и раньше. Ранее российский производитель танка Т-14, "Уралвагонзавод", датой начала серийного производства Т-14 назвал 2020 год, и, похоже, что эту дату перенесли.

Хорошо, если все будет работать

Как я уже объяснял раньше, Т-14 отличается своей бронезащитой (как комплексом активной защиты, так и динамической защитой), а также своей ходовой частью. Если верить сообщениям, то Т-14 вполне может оказаться одним из самых быстрых танков в мире.

В тяжелых ситуациях танк может "форсировать" свой двигатель и развивать мощность от 1500 лошадиных сил до неслыханных 2000 лошадиных сил, хотя это создает свои проблемы. После "наддува" значительно снижается долговечность двигателя.

Импорт-экспорт

В ряде случаев продажа за рубеж технически совершенных платформ, таких как F-22 Raptor или танк M60A2, запрещена. Видимо, с танком Т-14 дело обстоит иначе.

Мантуров довольно неожиданно заявил, что несколько зарубежных покупателей выразили заинтересованность в приобретении платформы Т-14. "Со следующего года, после того, как начнут поставляться уже серийно машины министерству обороны при получении паспорта экспортного облика, мы начнем работать с иностранными заказчиками", - сказал он. Правда, в конце, говоря о заказах, он сделал довольно двусмысленное заявление: "Предварительно, с учетом того, что мы не можем предоставить всю документацию нашим иностранным заказчикам - предварительно есть".

Что ж, посмотрим.

Остаются некоторые вопросы о том, что же на самом деле делали танки Т-14 в Сирии. Вполне возможно, что Т-14 в Сирии не делали ничего, а только стояли и пылились - хотя точно сказать трудно. Возможно, в будущем появится больше информации, и все выяснится.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587736020
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