Не до вируса: США и Иран оказались на пороге конфликта на море

16:51 24.04.2020 Трамп грозит уничтожать корабли ВМС Исламской Республики



Эльнар Байназаров

Кирилл Сенин



Напряженность в отношениях двух давних геополитических противников, США и Ирана, выходит на новый уровень. Президент Дональд Трамп пригрозил уничтожать любые корабли иранских ВМС, действия которых выглядят угрозой для американских военных моряков в Персидском заливе. Как разворачивается новый эпизод конфликта и какими могут быть его истинные причины - в материале "Известий".



Похоже, даже пандемия коронавируса не может остановить заклятых мировых противников - Иран и Соединенные Штаты - от шагов, которые только повышают градус атмосферы напряженности между двумя странами. Сразу несколько инцидентов, произошедших всего за несколько дней или недель, грозят новым обострением в отношениях Вашингтона и Тегерана, а потенциально - во всем регионе Персидского залива и даже на глобальном уровне.



С близкой дистанции



Наиболее резким моментом в новой эскалации напряженности стало, как часто бывало и раньше, заявление Дональда Трампа. В своем любимом Twitter американский президент пригрозил уничтожать любые иранские военные корабли в районе Персидского залива, которые будут угрожать американским силам на море. По словам Трампа, соответствующее указание он передал руководству ВМС.



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Позднее 22 апреля он заявил, что американские военные моряки должны стрелять по иранским кораблям и катерам, если те подходят слишком близко. "Мы не собираемся это терпеть. Если они будут делать что-то, что поставит наши корабли, экипажи и моряков под угрозу, я этого не допущу", - заявил Трамп на брифинге в Белом доме.



Какого-то конкретного инцидента, который привел бы к корректировке правил вступления в боестолкновение, президент не упомянул. Вероятно, поводом для его слов стал произошедший 15 апреля инцидент в Персидском заливе недалеко от побережья Кувейта. Там 11 кораблей иранских ВМС опасно маневрировали рядом с американскими военными кораблями. В базирующемся в Бахрейне командовании 5-го флота ВМС США позднее заявили, что один из иранских катеров прошел буквально в десятке метров от американского корабля.



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Пострадавших в результате этого инцидента не было, стрельбу ни одна из сторон не открывала. В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) позднее обвинили в инциденте США, заявив, что американские военные корабли сами вели себя провокационно и мешали военным учениям.



"Американцы находятся в регионе, который им не принадлежит. Военное присутствие США в регионе и создание беспокойства торговым судам в Персидском Заливе невыносимо. Страны региона Персидского Залива способны сами обеспечить стабильность и безопасность в регионе. На самом деле присутствие американцев в регионе является провокационным и создает напряженность.



Исламская Республика Иран, защищая свои морские права, непременно даст ответ и покажет адекватную реакцию перед любыми угрозами и незаконными агрессивными действиями в регионе Персидского Залива и Оманского моря", - сказал в беседе с "Известиями" Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали.



Застать врасплох



Беседуя уже после президентского твита с репортерами, заместитель главы Пентагона Дэвид Нортквист допустил, что речь не идет об изменении подхода, согласно которому американские военные могут вступить в вооруженное противостояние с противником с целью самозащиты. "Президент дал важное предупреждение иранцам; он обращал внимание на то, что все наши корабли сохраняют право на самооборону", - заявил замминистра.



При этом для самих американских военных идеи главнокомандующего, судя по всему, были полной неожиданностью. Во всяком случае, трое представителей Пентагона сообщили NBC, что пост президента застал их врасплох, поскольку ранее об изменении правил ведения боевых действий речи не шло. Один из собеседников телеканала даже сравнил твит Трампа с его же постами в 2017 году, когда глава государства объявлял о запрете на службу трансгендеров в вооруженных силах.



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Напомнили о вирусе



Реакция Тегерана на выступление Трампа не заставила себя ждать. Глава МИД Исламской республики Джавад Зариф в своем Twitter написал, что "в отличие от США, которые исподтишка лгут, обманывают и совершают убийства, Иран действует лишь в целях самозащиты", при этом страна "не начинает войны, а преподает урок тем, кто это делает".



Дипломатическое ведомство (ранее на этой неделе там называли военное присутствие США в Персидском заливе незаконным и провокационным) также заявило официальный протест Вашингтону, а представитель иранской миссии при ООН Алиреза Мирусефи задался вопросом о том, "что делают американские военные в водах Персидского залива, за 7 тыс. миль от дома, в разгар глобальной пандемии коронавируса, когда правительства всех стран сконцентрированы на противостоянии этой угрозе".



Отношения США с Ираном после некоторого периода нормализации при президенте Бараке Обаме ушли в резко негативную зону два года назад, после объявления Трампа о выходе Вашингтона из "ядерной сделки" с Тегераном. С тех пор Соединенные Штаты ввели несколько пакетов дополнительных экономических санкций против Исламской Республики. Мощным катализатором дальнейшего ухудшения отношения стало убийство генерала Касема Сулеймани - он погиб в результате американского ракетного удара в районе Багдада в январе этого года. Тегеран ответил ракетным ударом по базе в западном Ираке, где находились американские военные. Обошлось без жертв.



На двусмысленность позиции Вашингтона обращает внимание и Посол Исламской Республики Иран в Москве Казем Джалали: "Правительство США в настоящий момент неспособно решить свои внутренние проблемы и для того, чтобы переложить ответственность на других и избежать ответственности перед своими гражданами намерено отвлечь общественное мнение в своей стране. В нынешних условиях распространения заболевания коронавирусом в регионе и мире американским государственным деятелям лучше вместо авантюризма и перекладывания ответственности использовать свой военный флот для оказания помощи, обуздания и управления этим развивающимся заболеванием, которое превратило эту страну в самое большое зараженное этим вирусом место в мире".



Угроза из космоса



Сейчас, помимо угроз Трампа в отношении иранских ВМС, у Вашингтона есть и еще один повод для беспокойства: 22 апреля КСИР сообщил о том, что Иран запустил свой первый военный спутник. По словам военных, при помощи ракеты Qased аппарат Noor был выведен на орбиту на высоте 425 км.



Аналогию между запуском спутника и инцидентом в Персидском заливе провел заместитель председателя объединенного Комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен. По его словам, которые приводит AP, выведение на орбиту военного аппарата "стало еще одним примером враждебного поведения Ирана". "Космический запуск имеет потенциально более масштабные последствия в плане конфликта с Ираном, - отмечает агентство. - Американские чиновники считают, что старт является очередным этапом развития иранской программы межконтинентальных баллистических ракет, которые могут угрожать США".



В самой Исламской Республике с мнением американцев категорически не согласны. "Ракетная деятельность Ирана ни в коей мере не противоречит Резолюции 2231. Как неоднократно подчеркивали специалисты, возможность космических ракет полностью отличается от баллистических ракет. С другой стороны, ракетная способность Ирана в военных аспектах носит абсолютно оборонительный характер. Выведение многоцелевого спутника Нур в космос также сделано с целью мониторинга и идентификации агрессоров в отношении Исламской Республики Иран и имеет оборонительное применение. Резолюция 2231 не предусматривает никаких ограничений для подобного рода деятельности", - пояснил "Известиям" Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали.



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Неизбежные обвинения



Госсекретарь США Майк Помпео, выступая на пресс-конференции 22 апреля, обвинил Иран в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН № 2231 от 2015 года, запрещающей запуск баллистических ракет, которые могут нести ядерный заряд. "Я думаю, каждая страна обязана пойти в Организацию Объединенных Наций и оценить, соответствовал ли этот запуск ракеты резолюции Совбеза. По-моему, даже отдаленно ничего похожего не было", - заявил Помпео и пообещал поднять этот вопрос в СБ ООН.



Однако, как пояснил "Известиям" аналитик Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев, обвинения США - не более чем попытка использовать политический дискурс, чтобы не дать Совбезу ООН снять с Ирана оружейное эмбарго. Согласно той самой резолюции № 2231, уже в октябре этого года с Исламской Республики должно быть снято эмбарго на поставку обычных вооружений, еще через три года - на сотрудничество с иранцами в сфере баллистических ракет.



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"Сейчас это открытая политика США, они об этом сами заявили - им необходимо приложить все усилия для того, чтобы это эмбарго не было снято. Поэтому они будут обвинять Иран, даже когда страна ничего не нарушила", - подчеркнул эксперт. При этом он отметил: напрямую говорить о том, осуществлен ли запуск в рамках мирной космической программы, которая тоже использует баллистические ракеты, или военной, могут только технические специалисты - выявить эту грань сложно.



Подозрения США в том, что Ирану помогали создавать ракету третьи страны - а именно Северная Корея, Пакистан - вполне имеют под собой почву, признал эксперт. Есть целая сеть государств, которые обмениваются ракетными технологиями на черном рынке, полностью аутентичных технологий в этой сфере мало, поэтому иранцы используют наработки других держав, пояснил Маргоев.



"Золотая рыбка в мутной воде"



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Насколько велика дистанция между ставшим уже почти обыденными угрозами Трампа и реальным силовым противостоянием двух стран, сказать пока сложно. Впрочем, эксперты допускают возможность такого конфликта.



"Соединенные Штаты вполне под шумок могут пойти в том числе на военное столкновение с Ираном, - отметил в беседе с "Известиями" американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. - Они просто понимают, что в той ситуации, которая сложилась, вряд ли кто-то сейчас будет поддерживать Иран. То есть по большому счету у них прогноз такой: в мутной воде всегда можно поймать золотую рыбку". От конфронтации с Ираном "можно получить хорошие дивиденды" и сейчас "Трамп просто прощупывает почву, смотрит, как реагируют иранские политики, и исходя из этого уже будет делать выводы: перейти к провокациям или пока заморозить конфликт", полагает политолог.



Попытка американского лидера проверить Тегеран на прочность выглядит довольно странной с учетом того, что США, как и весь остальной мир, сейчас поглощен ответом на глобальный и, пожалуй, самый серьезный вызов современности - пандемию коронавируса COVID-19. Успехи Белого дома в противостоянии инфекции пока трудно назвать масштабными - по числу зараженных и умерших Соединенные Штаты остаются мировыми лидерами.



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На этом фоне понятно желание Трампа, который на предстоящих в ноябре выборах намерен добиться второго срока в президентском кресле, переключить внимание населения на какие-то другие темы, где он выглядел бы более выигрышно. "Трамп нуждается в таких конфликтных ситуациях, в провоцировании Ирана, чтобы за счет перенесения интересов из Америки в другую часть мира можно было в том числе набрать предвыборные очки", - полагает Судаков, допуская, что "в этом может быть и очень большой просчет" команды действующего президента.



С предстоящими выборами связывает ситуацию и эксперт клуба "Валдай" Андрей Кортунов. По его словам, в администрации США, возможно, укрепилось "ощущение, что Иран сейчас слабее, чем он был год или два назад". Это подпитывает надежды Вашингтона на то, что в Иране все же удастся "осуществить смену режима, если продолжать давление - экономическое, политическое, а может быть, и военное". "Это особенно важно для Трампа в плане избирательной кампании, - уверен Кортунов. - Если бы сейчас удалось иранский режим свергнуть или как-то запустить процесс последующей смены режима, то это большая победа очень кстати к выборам, поскольку на внешнеполитическом фронте Трампу похвастаться особо нечем".



По мнению директора Центра изучения современного Ирана Раджаба Сафарова, заявление президента США во многом обусловлено желанием главы Белого дома начать эскалацию в Ормузском проливе, через который проходит до 60% всех нефтяных перевозок в мире. "Даже если США не предпримут никаких серьезных атак, сам факт появления в этом регионе усиленной флотилии, само ожидание конфликта приведет к временному увеличению стоимости нефти. Либо Трамп пытается отвлечь общество от коронавируса и доказать, что и с внешней политикой все в порядке, все структуры действуют", - пояснил эксперт.



Он, однако, отметил, что несмотря на воинственную риторику, Вашингтон сейчас не заинтересован в реальном конфликте с Ираном. По оценке ираниста, Соединенным Штатам сейчас нужна именно демонстрация силы. Источник - Известия

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