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В Афгане схвачен кази (судья) и член ЦК Талибана Муниб, он же Абу Хилал
20:03 24.04.2020

В Афганистане спецслужба арестовала теневого судью ИГ

Силы безопасности Афганистане во время рейда арестовали пакистанского террориста, работавшего судьей "Исламского государства" (ИГ), передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).
В заявлении Дирекции по национальной безопасности (ДНБ) говорится, что агенты спецслужбы арестовали Муниба, жителя Пакистана, также известного как Абу Хилал. Он является судьей ИГИЛ и известен своими тесными связями с террористическими грппировками Лашкар-и-Тайба и сети Хаккани.
"Муниб является ключевым членом Центрального совета ИГИЛ Хорасан, который также отвечал за теневой суд, координацию и контакты с другими группировками, включая Лашкар-и-Тайба, Сеть Хаккани, Сепа-и-Сахаба, Джамиат-улема-и Ислам и Пешаварский совет талибов ", говорится в заявлении ДНБ.
Стоит отметить, что ранее в этом месяце террорист из Джайш-и-Мухаммеда, арестованный в Афганистане, показал, что планировал нанести крупные удары в Кашмире, а также нанести удар по индийским активам в Афганистане, пишет https://www.oneindia.com
Также выяснилось, что несколько пакистанских террористов прошли подготовку, а затем были отправлены в Афганистан для нападения на индийские активы. Расследование выявило, что их также обучают вести подрывную работу в Кашмире, пишет издание.

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Источник - aftag.info
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