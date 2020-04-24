В Австралии обвинили в пандемии Китай, - "НГ"

20:23 24.04.2020

В Австралии обвинили в пандемии Китай



Страна-континент предложила радикально реформировать Всемирную организацию здравоохранения



Данила Моисеев

24.04.2020



Все статьи по теме "Коронавирус COVID-19 - новая мировая проблема"

воз, критика, австралия, панедмия, коронавирус, китай Австралийский премьер Скотт Моррисон считает, что борьба с пандемией важнее интересов отдельных государств. Фото Reuters

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон настоятельно призвал мировых лидеров изменить принципы функционирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он требует провести расследование причин распространения коронавируса. За последнюю неделю политики самого маленького континента развернули большую критическую кампанию в отношении ВОЗ и официального Пекина.



Предложения своего правительства относительно реформирования Всемирной организации здравоохранения Моррисон огласил в разговорах с лидерами США, Франции, Германии и Новой Зеландии. Их суть сводится к тому, что мир должен иметь право открыто получать медицинскую информацию из любых мест планеты. Только это, считает Мориссон, позволит предотвратить повторение пандемии аналогичной нынешней. Поэтому специалистам-эпидемиологам необходимо обеспечить неограниченный доступ к любым медицинским объектам и базам данных любой страны по первому требованию. А в правилах ВОЗ с момента ее основания в 1948 году закреплено, что такой доступ может быть предоставлен, только если будет решение властей соответствующего государства.



В ABC News отмечают, что широкая поддержка предложения Австралии может вообще кончиться упразднением ВОЗ. Ведь сложно реформировать организацию, в которой каждый из 194 членов имеет право вето. Само правительство Моррисона не скрывает, что решением проблемы может стать создание новой структуры вместо ВОЗ. Дома предложения премьер-министра были встречены на ура. Идеи Моррисона нашли поддержку даже в оппозиции: теневой министр иностранных дел Пенни Вонг заявила, что укрепить международный порядок в деле здравоохранения – хорошая задумка. Но премьеру придется потратить много времени и сил на то, чтобы договориться не только с союзными Соединенными Штатами, но и другими, менее дружественными государствами, добавила она. Ситуацию с реформированием ВОЗ уже давно обсуждают в австралийском парламенте. Бывший дипломат и депутат от правящей Либеральной партии Австралии Дэйв Шарма еще 15 апреля заявил о том, что страна является важным донором организации и имеет право требовать изменений в ее работе. Коллега и однопартиец Шармы Эндрю Хасти вообще обвинил ВОЗ в полной некомпетентности и работе в интересах Коммунистической партии Китая. Он призвал отправить в отставку руководителей Всемирной организации здравоохранения.



Но предложения австралийского премьера без особого энтузиазма встретили в Париже. Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что сейчас не время заниматься реформами и расследованиями, поскольку миру в этот момент необходимо объединить усилия по непосредственной ликвидации последствий пандемии, передает Reuters. Не спешат поддерживать Австралию в Берлине и Лондоне. Тем не менее свои требования австралийцы готовы озвучить 17 мая на Ассамблее ВОЗ.



Однако какие-либо реформы и расследования в принципе неосуществимы без поддержки Китая, заявил профессор международного права Австралийского национального университета Дон Ротуэлл. ООН может создать комиссию по расследованию причин пандемии, однако в этом случае КНР имеет право наложить вето на это решение. Эксперт рассматривает в качестве альтернативы составление международных договоров, которые не имели бы под собой цели возложить на кого-либо ответственность за пандемию. В качестве подобного прецедента Ротуэлл рассматривает реакцию мира на аварию на Чернобыльской АЭС, когда через пять месяцев после катастрофы была составлена Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии.



В целом австралийские политики значительно преуспели в критике китайских властей, а те отвечают им взаимностью. Надо отдать должное честности австралийской политической системы. Ведь страна-континент от КНР более чем зависима. Китай – ее ключевой торговый партнер. 17 апреля министр внутренних дел Австралии Питер Деннет заявил, что КНР обязана отвечать на вопросы мирового сообщества и открыто предоставить миру информацию о распространении COVID-19. В ответ на это в диппредставительстве Китая в Канберре заявили, что Деннет якобы повторяет пропагандистские клише Соединенных Штатов, а критикующих Пекин австралийских политиков окрестили попугаями Дональда Трампа. Следует отметить, что США действительно относится к числу немногих стран, поддерживающих австралийскую инициативу реформирования ВОЗ. Так, министр сельского хозяйства Австралии Дэвид Литтлпрауд в четверг призвал лидеров G20 запретить "мокрые" рынки диких животных, которыми славится Китай, поскольку они представляют опасность для здоровья людей и т.п. Свою поддержку ему немедленно высказал госсекретарь США Майкл Помпео.