Элита по-кыргызски или Размышление о культуре универсальности, - Султан Раев

21:03 24.04.2020

"Если вы увидите луну, вы увидите красоту Бога... Если вы увидите солнце, вы увидите силу Бога... Если вы посмотритесь в зеркало, вы увидите лучшее творение Бога". Читая книгу великого Чарли Чаплина, я нашел эти строки. Великий человек во всем велик. Оказывается, он не только был комиком в жизни, но и очень глубоким, мыслящим человеком, в какой-то мере он был и философом. Настолько у него глубокие, неординарные мысли, неожиданные, с изумительным подтекстом. А что греха таить, порой наше понятие о нем совсем не соответствовало портрету великого человека, все наше знание о нем замыкалось лишь на кадрах "великого немого", на фильмах с его участием, имеющих, конечно, и свою остроту, и сарказм, и гротеск, говорящих сами за себя… Мысль Чарли Чаплина о "лучшем творении Бога" дала нам "рирпроекцию" для размышления об элите, точнее, об элите по-кыргызски.

Слово "элита" в околополитических и экспертных кругах стало часто обсуждаемой темой. Слова "элита", "элитарность", "элитные персоны" стали повседневностью в нашем политическом словаре, впитались в наши мысли, в культуру поведения, в наш дресс-код, стали источником безответственных заявлений, плевков в адрес присутствующих и отсутствующих. Эти слова будто внедрились в наши гены, в наши мозги, со всеми последствиями во всех проявлениях. Но действительно ли они являются зеркалом сегодняшних реалий, дают ли они нам повод размышлять о представителях элиты, об элите отечественной как о "лучших творениях Бога"?



Слово "элита" не имеет лингвистической специфики, нет точного определения, "что такое элита", но, к нашему великому стыду или восхищению, кыргызская элита имеет свою национальную специфику, так называемую национальную "конфигурацию" высшей среды. Порой, ах, как хочется возвеличить отечественную элиту! Как совесть нации.



До недавнего времени мы ни разу так судорожно не обсуждали эту "гламурную прослойку", не говорили так о "сливках" нашего общества. Но уж нынче, порой, у нас часто случается: какие у тебя "кенты", такие и "понты". Недавно по нашему везению и по божьему велению, один из парламентариев открыто и демонстративно, громко заявил; "мы являемся элитой страны". И, к сожалению, недолго ему пришлось ждать "всеобщего одобрямса", а дальше, как говорится, пошло-поехало...



На бедного парламентария "кинулись" за эти слова со всех сторон. Возможно, он задел такую тему сознательно , а может быть ляпнул по старинке, по-парламентски, а слово то не воробей - улетело в массы. Не секрет, что в нашем обществе давно прижилось понятие "элиты" (не будем говорить о высшей элите). В обиход вошли понятия: " представитель элиты", элитные тусовки, клубы, элитные школы, элитные ученики, элитные дома, элитные вузы, дети элиты; не в этих ли понятиях кроется вся кыргызская аристократия и весь истеблишмент?



Но в нашем обществе, к сожалению, степень элитарности определяется уровнем дохода, то есть материальными благами, богатством, достатком, а человеческий капитал, образованность, духовность, интеллигентность ушли на задний план. Может быть, в этом кроется национальная специфика нашей элиты.



Деньги и Власть. Они соизмеримы в том, что эти элементы не смогут существовать друг без друга. Таков жестокий закон жизни и все смирились с этой схемой и мечтают вскарабкаться повыше по этой иерархии. Элита – насколько девальвировалось значение этого слова! Если раньше элита подразумевала честь и порядочность, благородство и неравнодушие, духовную чистоплотность, то нынче все это кануло в небытие, осталась лишь шкала элитарных персон. Мы пережили все ипостаси общественного строя, от "Человеку, человек друг, товарищ и брат" до пресловутого "я – тебе, ты – мне", и сейчас растоптана не только вся система моральных ценностей, но настал кризис чисто межличностных отношений.



В стране есть политический класс, но нет элиты, так как ее содержание не соответствует форме. В переходных обществах, каким, бесспорно, является наше общество, с большой натяжкой можно говорить лишь о существовании неких предпосылок для ее появления, исходный материал или "протоэлиты".



Сегодня эта протоэлита, находится на грани фола мы потеряли многие ценностные ориентиры. Но есть такие ценности, которые присущи человеческому роду от природы, идут от самых истоков. Без них человек не стал бы человеком, а человечество не стало бы человечеством, это те универсальные истины, в которых заключены безупречность, высокая культура, образованность, человечность, гуманность. На этих ценностях воспитывалась и четко проявлялась так называемая анатомия элиты.



Только общество заложившее в свой фундамент эти основополагающие понятия может воспитать или возродить элиту в лучшем смысле этого слова, истинную кыргызскую элиту.



На фоне тотальных суматох происходит дегуманизация личности, интеллектуализация идет на фоне "кривого зеркала", что порождает эффект Доплера. В чем отличие формирования основ фундамента элиты по-кыргызски? Убив дракона, мы сами стали драконами, не смогли убить дракона в себе, в наших душах. Сейчас в ясный полдень, с факелом Диогена, мы не сможем отделить агнцев от козлищ, определить, где есть просвещенная элита, а где мычащее быдло. ("В слове "элита" содержится какая-то гнида". Автора цитаты сейчас не помню. – С.Р.)



Как говорил известный сатирик Михаил Задорнов: "В падающем самолете нет атеистов", действительно в "падающем самолете", мы, прежде всего, вспомним о Боге. Как о спасителе наших душ. Вспомним о Нем, о Боге, которого внутри нас, который осветляет наши души. Мы забыли, что нравственность – это есть совесть. Аристократия духа начинается, прежде всего, с Совести, настоящая элита, является совестью нации и духовным предводителем идей.



Турбулентность нашего общества, наше духовное пространство приблизило нас к режиму морально "падающего лайнера". "Мотивации новой элиты ничем не отличаются от мотивов предыдущих элит, – писал когда-то немецкий философ Эрих Фромм. – Новая элита обязательно попытается восстановить некоторые элементы старого общества". Эти слова великого философа, бесспорно, имеют прямое отношение к нашей действительности. Мы, повторяя старое, ошибаемся вновь и вновь.



"Тюльпаны нового веянья" раскрываются, как новое лицо со старой маской, и эти "сливки общества", так называемые представители "новый элиты", продолжают крутить колесо жизни. Мы недоуменно говорим: "Как так? Кажется, их надо было давным-давно "бальзамировать", как элиту?" Но, увы, желание одно, а возможности – другие. Элита – это прослойка общества, которая формируется годами, и прежде всего на интеллектуальной платформе. Идти во власть или удариться в политику – требует огромного политического багажа и, безусловно, политической культуры.



Непонимание фундаментальной политики и политической культуры – это бич отечественной элиты, не имеющей стратегическое видения, считающее, что политика – банальное горлопанство. Мир политики – прежде всего, подход к осмыслению и познанию общества. Хочется сказать: если наши "слуги народа" не знают, не знакомы с базовыми трудами отцов политических наук К. Маркса, Адама Смита, Макиавелли, Т. Джефферсона, Жан-Батиста Сэя, Давида Рикардо, Томаса Мальтусе, Джона Стюарте Милля, если они не слышали такие имена как Алексис де Токвиль, М.Вебер, Т.Адорно, Э.Фромм, С. Верба, Р.Инглхарт, К. Вельцель, Р.Патнэми, Ф.Фукуяма, Г.Хофстед, С.Хантингтон, Ю.Харари и др., то как они считают себе политиком? Самое главное, если они еще не осознали идеи Айтматова, если они еще не пропитаны духом Манаса, кыргызской и мировой культуры, а тогда что они вообще делают в политике? Вопрос патетичен, но требует ответа, тем более полит капитал и духовность архиважное. Это и является показателем коэффициента интеллекта, иначе IQ, так называемого политика. Это, значит, что к народу надо идти в нужное время и в нужный час не с пакетом в руках, а с идеями в голове.



Особенность кыргызского истеблишмента, элиты в том, что ее представители берут нахрапом все и вся. Ценности и прагматика, фактор гражданской культуры явно здесь ни при чем. Интеллектуал для социума – это не "князь, вышедший из грязи". В идеале элита должна служить основой либеральной демократии.



В обществе в отношении самой "элиты" существуют полярные подходы: первый – это политический подход, он как бы, прежде всего, связан с власть имущими, второй – ценностный подход, он более четко характеризует исходной смысл и подразумевает то, что входящие в элиту индивидуумы, обладают более высоким интеллектом и культурой универсальности. Но насколько сегодня важна элита для народа, верит ли народ элите, это – основной критерий, по которому определяется, есть ли у нас элита или ее нет.



Действительно, в свое время Чингиз Айтматов был мерилом нравственности и интеллигентности, народ считал его духовным лидером нации. Время показало, что лучше иметь одного духовного лидера, чем сто лидеров различных партий. Политическое лидерство и "персонализация" современной политики ничего не дали по отношению к подходу к институциональным изменениям системы.



Культура и культурная универсальность – вот где базируются модельные ценности элиты. "Культура есть красота во всем ее творческом величии, – писал Николай Рерих. – Культура есть точное знание вне предрассудков и суеверий. Культура есть утверждение добра – во всей его действительности". В свое время Макс Вебер выделял традиционных, харизматических и легитимных лидеров, что они внесли свою лепту в смену общественного сознания и в трансформацию элит.



В последнее время часто звучат мысли о новой элите, о новой генерации. Неужели на полит сцене истеблишмента появится новое поколение – со своей харизмой, со своей креативностью идей? Кстати, как нам определить "новую элиту"? По принципу возрастного ценза или еще по какому-то другому принципу?



Признание простого человека интеллектуальной элитой – сложный процесс, но в любом случае "новая элита" не определяется по возрастному цензу, она, прежде всего, измеряется коэффициентом интеллекта, образованности, стратегического мышления, уровнем политической и лидерской культуры, а также культурой ответственности. Вот где ахиллесова пята, так называемой нашей старой элиты. Сейчас это стало как никогда ясно...



…В конце мы должны учесть мысли великого Конфуция: "Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик - кто падал и вставал!"



Так что в наших умах "конфликт света и тьмы" будет продолжаться до тех пор, пока жив Человек.



Султан РАЕВ

Народный писатель КР

20 апр. 2020