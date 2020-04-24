КазВирус - 2416. Умерло - 24

21:56 24.04.2020

Еще 40 казахстанцев заразились коронавирусом

Всего в стране подтверждено 2416 случаев.



На 23:00 часов 24 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано еще 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Новые случаи х в Нур-Султане - 8, в Шымкенте- 2, в Западно-Казахстанской области - 7, в Павлодарской области - 10, в Атырауской области - 4, в Кызылординской области - 3, в Восточно-Казахстанской области - 1, в Туркестанской области - 4, в Алматинской области - 1, - говорится в сообщении оперативного штаба Госкомиссии.

Всего в стране подтверждено 2416 случаев, из них:

в Алматы - 787,

в Нур-Султане - 446,

Кызылординской области - 164,

в Шымкенте- 141,

Карагандинской области - 108,

Жамбылской области - 101,

ЗКО - 100,

Акмолинской области - 88,

Атырауской области - 88,

Туркестанской области - 85,

Павлодарской области - 76,

Алматинской области - 73,

Актюбинской области - 55,

Костанайской области - 38,

СКО - 30,

Мангистауской области - 20,

ВКО - 16.



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Еще два человека скончались от коронавируса в Казахстане

В Нур-Султане и Алматы.



Фото : Depositphotos

24 апреля 2020, 14:11



Еще два летальных случая больных коронавирусом зарегистрировано в Казахстане, передает zakon.kz.

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В Алматы - один летальный случай от КВИ пациент, 1945 года рождения, в Нур-Султане - 1954 года рождения, - сообщили в Минздраве РК.



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Итого по Казахстану 24 летальных случая.