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КазВирус - 2416. Умерло - 24
21:56 24.04.2020

Еще 40 казахстанцев заразились коронавирусом
Всего в стране подтверждено 2416 случаев.

На 23:00 часов 24 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано еще 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.
Новые случаи х в Нур-Султане - 8, в Шымкенте- 2, в Западно-Казахстанской области - 7, в Павлодарской области - 10, в Атырауской области - 4, в Кызылординской области - 3, в Восточно-Казахстанской области - 1, в Туркестанской области - 4, в Алматинской области - 1, - говорится в сообщении оперативного штаба Госкомиссии.
Всего в стране подтверждено 2416 случаев, из них:
в Алматы - 787,
в Нур-Султане - 446,
Кызылординской области - 164,
в Шымкенте- 141,
Карагандинской области - 108,
Жамбылской области - 101,
ЗКО - 100,
Акмолинской области - 88,
Атырауской области - 88,
Туркестанской области - 85,
Павлодарской области - 76,
Алматинской области - 73,
Актюбинской области - 55,
Костанайской области - 38,
СКО - 30,
Мангистауской области - 20,
ВКО - 16.

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Еще два человека скончались от коронавируса в Казахстане
В Нур-Султане и Алматы.

Фото : Depositphotos
24 апреля 2020, 14:11

Еще два летальных случая больных коронавирусом зарегистрировано в Казахстане, передает zakon.kz.

В Алматы - один летальный случай от КВИ пациент, 1945 года рождения, в Нур-Султане - 1954 года рождения, - сообщили в Минздраве РК.


Итого по Казахстану 24 летальных случая.

Источник - zakon.kz
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