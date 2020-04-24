 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Елбасы собрал КазСовБез и провозгласил "перестройку"... Чего-то перепутал?
22:01 24.04.2020

Назарбаев сравнил Казахстан с эффективной корпорацией
Я уверен, мы победим и этот кризис - Елбасы.

В столице под председательством Нурсултана Назарбаева состоялось заседание Совета Безопасности. В ходе заседания, состоявшегося в режиме видеоконференцсвязи, были рассмотрены стратегические вопросы борьбы с эпидемией коронавируса, а также восстановления экономики и посткризисного развития страны, сообщает zakon.kz.
Елбасы указал на необходимость обеспечения эффективной работы на всех уровнях государственного управления для реализации антикризисных мер.

Настала пора посмотреть на Казахстан, как на эффективную корпорацию, которая должна управляться из единого центра по четкому плану, как стратегическому, так и операционному. Всем госуправленцам, от сельского акима до члена Правительства, нужно перестроить свою работу, добиваться конкретных результатов. Стране требуются решительные менеджеры, готовые принимать необходимые меры, чтобы обеспечить восстановление экономики, снижение безработицы, снабжение населения продовольствием и всем необходимым, - сказал Первый Президент Казахстана.

В завершении Председатель Совета Безопасности подчеркнул, что своевременное формирование нового видения развития страны после кризиса 2020 года позволит не только выжить, но и получить преимущества и выгоды для всего государства.

Я уверен, мы победим и этот кризис. Акимы, министры несут персональную ответственность. Правительство должно обеспечить контроль за эффективной реализацией всех госпрограмм и антикризисных мероприятий. Обращаюсь ко всему нашему народу – поддержать принимаемые меры, проявить единство, сплоченность и дисциплину. Все, что делается, делается во благо казахстанцев, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Источник - zakon.kz
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