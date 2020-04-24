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Донецку и Луганску возвращены старые наименования - Сталино и Ворошиловград
00:01 25.04.2020

В ДНР решили переименовать Донецк в Сталино

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в пятницу, 24 апреля, подписал указ об использовании наименования "город Сталино" в отношении Донецка.

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"Установить в качестве символа города Донецка наименование "город Сталино", используемое наряду с наименованием "город Донецк" при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Донецкой Народной Республики и города Донецка, связанным с Великой Отечественной войной", - говорится в документе.
В качестве таких исторических дат Пушилин выделил 9 мая - День Победы, 22 июня - День памяти и скорби и 8 сентября - день освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.
Название "Сталино" город получил в 1924 году в честь Владимира Ленина. "Исполком считает, что символом, характеризующим нашего великого вождя тов. Ленина, - будет "Сталь", и решил наименовать г. Юзовку - городом Сталиным", - сообщает портал "Новости Донбасса".

В октябре 1961 года указом Президиума Верховного Совета Украинской ССР город Сталино был переименован в Донецк.
На прошлой неделе глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонид Пасечкин подписал указ о применении в отношении Луганска названия "город Ворошиловград" тоже в дни праздничных мероприятий, связанных с Великой Отечественной войной.
В 2014 году Киев начал военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота в стране. В итоге появились самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Территориальные единицы считаются непризнанными государствами, так как на данный момент не получили признания со стороны хотя бы одной страны - члена ООН.

Источник - iz.ru
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