Донецку и Луганску возвращены старые наименования - Сталино и Ворошиловград

00:01 25.04.2020

В ДНР решили переименовать Донецк в Сталино



Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в пятницу, 24 апреля, подписал указ об использовании наименования "город Сталино" в отношении Донецка.



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"Установить в качестве символа города Донецка наименование "город Сталино", используемое наряду с наименованием "город Донецк" при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Донецкой Народной Республики и города Донецка, связанным с Великой Отечественной войной", - говорится в документе.

В качестве таких исторических дат Пушилин выделил 9 мая - День Победы, 22 июня - День памяти и скорби и 8 сентября - день освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

Название "Сталино" город получил в 1924 году в честь Владимира Ленина. "Исполком считает, что символом, характеризующим нашего великого вождя тов. Ленина, - будет "Сталь", и решил наименовать г. Юзовку - городом Сталиным", - сообщает портал "Новости Донбасса".



В октябре 1961 года указом Президиума Верховного Совета Украинской ССР город Сталино был переименован в Донецк.

На прошлой неделе глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонид Пасечкин подписал указ о применении в отношении Луганска названия "город Ворошиловград" тоже в дни праздничных мероприятий, связанных с Великой Отечественной войной.

В 2014 году Киев начал военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота в стране. В итоге появились самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Территориальные единицы считаются непризнанными государствами, так как на данный момент не получили признания со стороны хотя бы одной страны - члена ООН.