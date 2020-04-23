США – КНР: к беспощадной конкуренции и лобовому противостоянию, - В.Пироженко

00:11 25.04.2020

COVID-19 заставит многие компании переосмыслить надежность опоры на глобальные рынки



Первая фаза реализации торгово-экономического соглашения между Китаем и США замедлила рост противоречий между США и КНР, но попытки администрации Трампа переложить на Китай вину за провалы американского здравоохранения и ошибки в борьбе с эпидемией вернули двусторонние отношения в русло ускоряющегося ухудшения.



Сейчас вопрос о будущем торговли между США и КНР встал по-новому; в частности, речь идет о перспективах сделки второго этапа и окончании торгового противостояния. Влияет на перспективы и чрезвычайная ситуация в экономике США, вызванная карантинными ограничениями. Одна из насущных задач, которую хочет решить Вашингтон, – вернуть американское промышленное производство из этой страны в США.



На днях к этой теме обратился сенатор Марк Рубио, по мнению которого распространение коронавируса "выявило пределы цифрового превосходства Америки...". Рубио выразил сожаление по поводу того, что США переместили многие отрасли промышленности в Китай. Тему поддержал Чарльз Фримен, старший вице-президент по Азии в Торговой палате США: "Перебои и дефицит, вызванные пандемией COVID-19, выдвинули на первый план проблему зависимости Америки от китайского производства..."



Симптоматично недавнее предложение экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу простимулировать американские компании уйти из Китая, оплатив им все операционные расходы на перемещение производства обратно в США. "Мы будем заниматься этим в течение определенного периода времени", – пообещал Кудлоу.



Возвращение американских компаний в США наряду с повышением тарифов на китайский импорт – давняя идея Трампа. Американскому президенту такой шаг видится способом выровнять торговый баланс с КНР. Особенно это важно сейчас, когда около 22 млн. человек в США обратились за пособиями по безработице.



Однако предложение Кудлоу сталкивается с рядом препятствий, на которые указывают китайские эксперты.



Во-первых, оплата расходов на возвращение производства в США не восполнит финансовые потери американских компаний, поскольку производственные затраты в Америке намного выше, чем в Китае или Юго-Восточной Азии.



Во-вторых, американские производители сейчас вряд ли найдут достаточное количество квалифицированных рабочих в США: длительное отсутствие отдельных производств привело к исчезновению как самих рабочих, так и системы их подготовки.



В-третьих, уход из Китая означает, что американские компании должны уступить массовый потребительский рынок КНР конкурентам; для многих это неприемлемо.



В Вашингтоне слишком упрощенно представляют себе взаимосвязи между производствами в мировых цепочках поставок. Большинство американских компаний, которые вкладываются в производство в Китае, не имеют своей собственной линии сборки. Например, Apple давно использует тайваньскую транснациональную компанию Foxconn с огромными производственными мощностями в КНР. Другие американские компании заключают контракт с китайскими фирмами для производства определенной продукции. Чтобы цепочка поставок переместилась обратно в США, во многих случаях потребуются дополнительные дорогостоящие производственные линии, даже новые заводы. Это означает огромные капитальные затраты.



И здесь не только проблема операционных расходов. По мнению заместителя директора Института исследований международных рынков при Министерстве торговли КНР Пай Мина, такое перемещение повысит общие расходы до уровня, который большинство американских компаний не смогут себе позволить. Китайская Global Times приводит расчеты Bank of America по изменению стоимости продукции Apple в зависимости от доли перемещаемого из Китая в США производства. Для Apple при перемещении 10% сборки iPhone обратно в США cредняя цена продажи iPhone возрастет на 9%. Если в США переместится 50% сборки, цены на iPhone увеличатся на 14%; в случае 100%-го возвращения производства в Америку цены вырастут на 20%.



"Единственное условие, которое могло бы заставить американские фирмы вернуться, состоит в том, что работа в США будет более прибыльной, чем в Китае, но это, очевидно, не так. Американские компании не захотят банкротиться лишь для того, чтобы получить плату за переезд", – заключает Ху Циму, старший научный сотрудник Института экономических исследований при крупной китайской корпорации Sinosteel.



Однако решимость администрации Трампа вернуть в США производства даже ценой разрыва сложившихся мировых цепочек поставок и с ущербом для себя не стоит недооценивать. В Вашингтоне складывается двухпартийное согласие по данному вопросу; отсюда и уверенность Чарльза Фримена в том, что "COVID-19 заставит многие компании переосмыслить надежность опоры на глобальные рынки", а потому "некоторое перемещение капиталоемкого и нетрудоемкого производства обратно в США" неизбежно. Такое перемещение начнется, скорее всего, с отраслей промышленности, важных для США в плане национальной безопасности, и коснется ряда фармацевтических компаний.



Фото: REUTERS/Jason LeeIllustration



Тема "возвращения промышленности" поднята в США перед началом переговоров по торговому соглашению второго этапа. Зная методы Трампа, можно предположить, что в обмен на согласие не торопиться с возвращением производства американских фирм в США, Вашингтон возобновит требования к Пекину относительно структурных изменений в экономике КНР, вплоть до смены экономической модели. Учитывая, что сторонники глобализма в КНР достаточно влиятельны, это чревато обострением в стране внутриполитической борьбы.



Напоследок приведем оценку эксперта Центра международной стратегии и безопасности Университета Цинхуа (КНР): "В каком-то смысле китайско-американские отношения уже прошли перекресток вариантов и теперь движутся к беспощадной конкуренции и лобовому противостоянию".



ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 23.04.2020 |