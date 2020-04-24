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Вирус убил еще одного амер-негро-рэпера - 35-летнего Fred the Godsonа
00:13 25.04.2020

Американский рэп-исполнитель Fred the Godson умер в возрасте 35 лет, заразившись коронавирусом.

Незадолго до смерти музыкант опубликовал пост в соцсети из клиники, в которой находился. Он рассказал, что заразился COVID-19 и попросил поклонников молиться за него.

Отмечается, что после госпитализации рэперу даже стало лучше, но потом его состояние резко ухудшилось и он скончался.
Покойный музыкант был весьма известной фигурой в среде американских рэперов на протяжении последнего десятилетия. За свою музыкальную карьеру он успел поработать с такими музыкантами, как Diddy, Meek Mill и Pusha-T. Среди самых известных хитов хип-хоп-исполнителя - Extra Clips, BX Freestyle, American Gangsta, Firewater.
США лидируют по числу заболевших коронавирусом в мире. Согласно последним данным, в стране зафиксировали более 856 тыс. случаев заражения, более 49 тыс. пациентов умерли.
Накануне совладелец одного из похоронных бюро Нью-Йорка Дмитрий Лисовецкий рассказал, что из-за огромного количества смертей ритуальные компании в Нью-Йорке работают круглосуточно и без выходных.
Из-за пандемии в США, более 22 миллионов местных жителей оказались на грани голода.
По материалам: Complex.

Источник - ntv.ru
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