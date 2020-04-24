Удары плетьми как форму наказания отменили в Саудовской Аравии

00:38 25.04.2020

24 апреля 2020,



Власти Саудовской Аравии приняли решение исключить удары плетьми из списка возможных наказаний за совершенные противозаконные деяния. Об этом со ссылкой на материалы верховного суда королевства сообщает агентство Reuters в пятницу, 24 апреля.



По предварительным данным, теперь такое наказание будет заменяться штрафом или тюремным заключением. Также в документах суда говорится, что решение является продолжением реформ в сфере прав человека, которые проводятся в стране под руководством короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и наследного принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.

Строгость соблюдения религиозных норм в Саудовской Аравии была усилена в начале 1980-х годов на фоне резких исламистских настроений в регионе и в связи с необходимостью противостоять Ирану, который в 1979 году после прихода там к власти шиитов стал оспаривать лидерство Саудовской Аравии в мусульманском мире.

Начиная с 2015 года в королевстве проводятся реформы в сфере прав человека, а страна заявила, что стала постепенно освобождаться от влияния религиозных догм в общественной жизни. В конце декабря 2019 года власти Саудовской Аравии ввели запрет на ранние браки, в октябре 2019 года королевство впервые разрешило женщинам служить в армии.

Ранее женщинам разрешили водить автомобили, посещать спортзалы и футбольные стадионы, работать в ресторанах и открывать собственный бизнес, а также самостоятельно выбирать способ родов и давать согласие на операции.