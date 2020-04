Космические ковбои Дональда Трампа. Для США космос превращается в новый Дикий Запад, - Валентин Уваров

00:54 25.04.2020 Указ президента США "О стимулировании международной поддержки добычи и использования космических ресурсов" от 6 апреля 2020 года (в прессе его уже окрестили "указом по захвату ресурсов в космосе") не стал чем-то новым ни по сути, ни с точки зрения непризнания Вашингтоном Соглашения по Луне. Фактически он дает зеленый свет коммерческому использованию космоса, а также подтолкнет частные компании заняться космическими ресурсами. По замыслу разработчиков стратегии, администрация Дональда Трампа должна продвигать политику, которая станет не столько эволюционным продолжением деятельности предыдущих администраций, сколько революционным скачком вперед в отношении позиции Америки по космосу. Любопытно, что, декларируя свои притязания на космос, американцы впрямую проводят параллели с тем, как в свое время осваивался Дикий Запад Североамериканского континента, что вписывается в их культурно-историческую традицию и отвечает лозунгу самого Трампа "Сделаем Америку снова великой! ".



На пути космического величия



Все эти подходы были отражены еще раньше в докладе "Космическая политика для администрации Трампа" Центра новой американской безопасности (A Space Policy for Trump Administration, Center for New American Security), опубликованном в октябре 2017 года накануне первого заседания реанимированного Трампом Национального совета по космосу.



"Как лучше всего мы можем описать роль правительства США в космосе таким образом, чтобы граждане США поняли и приняли ее?" – такой вопрос задали себе эксперты из Центра новой американской безопасности (ЦНАБ). По их мнению, прямое сравнение с хорошо известным большинству американцев историческим событием – заселением Запада в XIX веке могло бы служить подходящей аналогией для американской стратегии в космическом пространстве в XXI веке.



Что такое ЦНАБ (Center for a New American Security)? На сайте организации говорится, что это независимая, двухпартийная, некоммерческая организация, которая разрабатывает сильную, прагматичную и принципиальную политику национальной безопасности и обороны для продвижения интересов и стратегии США. Впечатляет список экспертов, ученых и практиков, членов совета директоров, среди которых большое количество лиц, занимающих или занимавших видные посты в правительстве США, в Минобороны и Госдепе, президентской администрации и ЦРУ, а также в Конгрессе и частном секторе.



Когда в 1803 году Наполеон продал территории Луизианы Соединенным Штатам, эта покупка фактически удвоила территориальные владения США, никто еще не знал, какие ресурсы лежат к западу от Миссисипи и как следует управлять территорией. В докладе ЦНАБ подчеркивается, что это в какой-то мере аналогично сегодняшнему пониманию американцами Солнечной системы и того, что может лежать за ее пределами. Тогда же, в начале ХIX века, президент США Томас Джефферсон решил направить экспедицию во главе с капитаном Мериуэзером Льюисом и лейтенантом Уильямом Кларком, чтобы исследовать новую территорию, найти маршрут к Тихому океану и застолбить право на ключевые географические объекты, опередив европейские державы. Американские историки отмечают, что на этом раннем этапе развития США не было никакого прямого и непосредственного экономического стимула для привлечения коммерческих структур к освоению Запада. Поэтому были направлены военные в виде армейских фортов, которые двинулись на запад для защиты важнейших транспортных узлов.



По мнению авторов доклада, эта аналогия уместна, чтобы показать роль правительства с учетом нынешнего стратегического положения США в космосе и новой эры космической деятельности, когда космос обещает стать центром получения прибыли и ресурсов.



Администрации Трампа рекомендуется развернуть космические системы в ключевых орбитальных точках, чтобы те могли "служить орбитальными "фортами", способными противодействовать в космосе другим державам, если они будут стремиться уничтожить Соединенные Штаты или нанести ущерб ее национальным интересам. Однако тут же отмечается, что одним размещением "космических фортов" не будет решена проблема транспортного сообщения и приводится другой "выдающийся пример американского гения и государственно-частного партнерства". Когда пришло время заселять и развивать Запад, эту задачу решили коммерческие железные дороги. Посредством ряда "железнодорожных актов" Конгресс США выделил землю, выпустил долгосрочные облигации и, обещая транспортировку армейских войск, гарантировал, что железные дороги будут иметь больше, чем просто шанс получить прибыль.



А что же в отношении космоса? Как сказано в докладе, "нужны организации, стремящиеся сократить разрыв между государственным новаторством и широкими коммерческими инвестициями, подобно тому, как это сделала железная дорога Юнион Пасифик в конце XIX века". "Новаторы", строящие "космические железные дороги", – это коммерческие компании, включая ULA, Orbital ATK, SpaceX, Blue Origin и другие.



Таким образом, проводится мысль о том, что в XXI веке эти новые космические компании продолжат дело строителей железной дороги, которые забили в 1869 году в шпалу последний "золотой костыль" в ознаменование завершения строительства трансконтинентальной железной дороги, что положило начало развитию Запада.



Космическое право не догма, а руководство к действию



Учитывая исторический приоритет и предпосылки того, что мы стоим на пороге новой эры в космосе, администрации Трампа целесообразно продвигать политику, которая должна быть не эволюционным продолжением предыдущих администраций, но скорее представлять революционный скачок вперед в отношении положения США в космосе, отмечают эксперты ЦНАБ и рекомендуют внести существенные изменения в национальное законодательство и практику применения международно-правовых норм.



В связи с этим рекомендуется также обратиться к опыту XIX века, но на этот раз в области международного права, когда Соединенные Штаты заключили ряд договоров с европейскими державами относительно внутренних районов Североамериканского континента. Как отмечается в докладе, эти юридические инструменты представляли интерес, до тех пор пока Соединенные Штаты не оказались в более сильном положении для защиты и продвижения своих интересов. Администрации Трампа дается рекомендация определиться, насколько ее подход к Договору по космосу 1967 года учитывает текущие технологические и экономические реалии, а также насколько это соответствует интересам США.



Авторы доклада иронизируют по поводу действенности положения статьи II Договора, согласно которой космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами. "Под этим запретом стоит по существу тот же уровень мудрости, что и за папской буллой папы Александра VI от 1496 года, разделившей неисследованный мир между Португалией и Испанией. Булла обладала всей полнотой юридической власти, пока Англия и Нидерланды не решили, что это не так, и не начали действовать вне ее рамок", – указывается в докладе.



Для реформирования положений международного космического права опять предлагается обратиться к истории и взять за основу на этот раз пример из истории мореплавания. Идеологи космической политики Трампа считают, что вопрос был в значительной степени решен в 1609 году, когда голландский философ-юрист Гуго Гроций выдвинул идею Mare Liberum – "свободного моря". По их мнению, не будет слишком большой натяжкой рассматривать развитие космического права как естественное продолжение нынешних принципов "морского права". В связи с этим стоит лишь напомнить, что Гуго Гроций, разрабатывая свою концепцию, пытался представить подходящее идеологическое оправдание для политики Голландии того времени.



Администрации Трампа рекомендуется также пересмотреть отношение к вооружениям в космосе в контексте Договора по космосу: "Соединенные Штаты нуждаются в том, чтобы этот вопрос решался с точки зрения национальной безопасности и предусматривал четкий план развития систем, которые одновременно обеспечивают ее доступ к космосу и реально лишают возможности доступа в этот жизненно важный регион противников". Мнение последователей Гуго Гроция в ХХI веке сводится к следующему: "Соединенные Штаты должны стремиться к принятию законов и вынесению судебных решений в отношении будущих законов о космическом пространстве, которые необходимы и соответствуют западной юридической традиции. Конечно, американские военные должны будут иметь возможность защищать такие правовые и экономические интересы на "последней границе". Старый морской трюизм "флаг следует за торговлей", несомненно, будет столь же применим в космосе, как это было в открытом море или на американских равнинах".



Указ об использовании космических ресурсов

Что касается "предопределенного лидерства" США в космосе, то и здесь есть пример из середины XIX века, когда в американском обществе стал популярным так называемый Манифест судьбы – вера в божественное предначертание того, что Америка должна простираться от океана до океана.



Современная версия "Манифеста судьбы" звучит так: "Соединенные Штаты – это инстинктивная исследовательская и расширяющаяся держава с постоянным внешним стремлением открывать и развивать ресурсы, распространяя при этом свои основные основополагающие принципы". По мнению авторов, именно администрация Трампа должна выполнить это предначертание, потому что – "это первая администрация XXI века, которая в своих стратегических подходах не поглощена полностью борьбой с терроризмом, первая, которая должна расширить свое видение за пределами угроз здесь и сейчас и понять, что Соединенные Штаты находятся в середине переходного периода, когда речь заходит о присутствии в космосе".



"Точно так же, как администрация Линкольна поощряла строительство железных дорог на Западе США, администрация Трампа должна была разработать стратегии, стимулирующие коммерческую экспансию в космос. Там, где Линкольн использовал земельные гранты, администрация Трампа может использовать налоговые льготы или временные разрешения, такие, как те, которые были предоставлены британским и голландским ост-индским компаниям, ограниченные небесными телами, такими как астероиды, или координатами, такими как точки Лагранжа, поощрять инвестиции и инновации в космосе".



"В то время как значительная часть коммерческого сектора стремится принять участие в космической экономике, правительство по-прежнему должно развивать сотрудничество с коммерческими структурами в форме грантов, облигаций, субсидий и налоговых льгот для поддержки новых инвестиций и форм технологии в космосе. Существуют проблемы, связанные как с национальной безопасностью, так и с гражданским космосом, которые требуют от государства поддерживать разработку ракет средней или тяжелой грузоподъемности в режиме ожидания и готовую к запуску в течение 30 дней. Однако при незначительных финансовых стимулах ни одна коммерческая организация не сможет или не должна будет самостоятельно выполнять такие дорогостоящие требования".



Космическая кавалерия и новые космические пираты



"Когда нация двинулась на Запад, армия последовала за ней, основав форты, чьи названия усеивали карту Соединенных Штатов. Эти укрепления обеспечивали защиту местных поселенцев, преследующих коммерческие выгоды, и базу для оборонительных патрулей и операций. В космосе военные восполнят подобную потребность". Далее в докладе подчеркивается, что "ранняя идеалистическая эпоха освоения и использования космоса подошла к концу", а Минобороны рекомендуется "продолжать укреплять свои средства обеспечения доступа к космосу как в мирных, так и в условиях конфликтных ситуаций".



В XIX веке "идеалистическая" эпоха индейских войн закончилась бойней на ручье Вундед-ни, когда 7-й кавалерийский полк окружил и уничтожил лагерь индейцев.



Для решения оборонных задач предлагается в полной мере задействовать возможности коммерческого сектора, чтобы "создать необходимую космическую промышленную базу, которая дает промышленности и государственным структурам возможность производить необходимые мощности эффективно и по устойчивой цене". При этом подчеркивается, что правительство должно использовать НАСА только для тех видов деятельности, для которых оно лучше всего подходит.



"Во многом так же, как Конгресс использовал каперские грамоты (Каперское свидетельство – во времена парусного флота правительственный документ, разрешающий частному судну атаковать и захватывать суда, принадлежащие неприятельской державе. – В.У.), чтобы позволить частным морским судам действовать в качестве военных инструментов государства с обещанием оплаты и прибыли за их усилия. Успешная космическая политика понимает, что динамика государственного и коммерческого секторов – это скорее "и", чем "или".



"Инвестиции в политику, позволяющую более активно эксплуатировать космическое пространство и обеспечивать его безопасность, должны начинаться с агрессивного предъявления коммерческих требований к владельцу ресурсов, полученных в космосе, а затем защиты этих требований в национальных и международных правовых системах. Со временем такой подход может привести к созданию прецедентов, которые будут определять будущие толкования судебной практики. Соединенные Штаты также должны занять позицию защиты таких претензий с помощью вооруженных сил, как это было в прошлом в открытом море".



Директивное право



Указ Трампа по космическим ресурсам является вполне ожидаемым событием, также как и предыдущие четыре космические директивы. Стратегия США в космосе предполагает необходимость внесения существенных изменений в подходы к законодательству на национальном уровне и правоприменению международно-правовых норм, расширение дополнительного использования потенциала коммерческого космического сектора, а также укрепление инфраструктуры в космосе как для проведения операций в космическом пространстве, так и для поддержки текущих военных операций на Земле.



Доклад "Космическая политика для администрации Трампа" ЦНАБ – это своего рода основы государственной политики США в области космической деятельности. Такое сравнение возникает, если внимательно прочитать Директивы по космической политике (Space Policy Directive – SPD): SPD-1 – "Президентский меморандум об активизации американской программы исследования космического пространства человеком"; SPD-2 – о радикальном обновлении и упрощении правовых механизмов, регулирующих деятельность частных компаний в космос; SPD-3 – о национальной политике по управлению космическим движением; SPD-4 – о создании Космических сил США.



Преемственность рекомендациям ЦНАБ обнаруживается при анализе "апрельских тезисов" Трампа по космическим ресурсам, согласно которым "администрация Трампа должна выработать четкую стратегию действий США в области космической политики и утвердить более широкое толкование Договора по космосу 1967 года". Предлагается провести переговоры относительно безопасных и устойчивых операций по восстановлению и использованию космических ресурсов в государственном и частном секторах.



Как отмечается в докладе ЦНАБ, "поскольку разработка нового международного космического соглашения будет длительной и трудной задачей, наилучшей стратегией является предоставление разъясняющих руководящих указаний в отношении толкования нынешнего договора как для национальных, так и для международных космических субъектов". Указ Трампа от 6 апреля развивает идею о необходимости пересмотра существующей системы космического права в пользу двусторонних соглашений, в основу которых будет заложен следующий подход, указанный в "Пояснительной записке" к указу: "Американская промышленность и промышленности стран-единомышленников должны получить выгоду от установления стабильных международных практик, которые позволят частным лицам, компаниям и экономике воспользоваться возможностями расширения сферы экономической активности за пределами Земли".



Предполагаю, что через полгода, которые даны Государственному департаменту США на консультации с другими ведомствами, при обычном течении обстоятельств на свет появится пятая по счету космическая директива Трампа, в которой будет детально расписан порядок разработки и использования космических ресурсов на Луне и других космических телах американскими компаниями стран-единомышленников.



В погоне за лидером



Как было сказано, Трамп последователен в своей политике и желании отправить "космических ковбоев" на новые территории и забить "последний костыль" на Луне, а дальше на Марсе.



А чем отвечает наша страна? Вызывает сомнение целесообразность "оперативной" реакции МИД РФ, озвученной заместителем министра Сергеем Рябковым, который заявил РИА Новости, что Москва и Вашингтон договорились о создании рабочей группы по космосу, и российская сторона ждет от США в ближайшие недели ответа на предложения по повестке диалога. Таким образом, соглашаясь на "диалог", косвенно выражается согласие с обоснованностью тезиса о том, что в документе обозначено как "различия" между Договором о космосе 1967 года и Соглашением по Луне 1979 года. Далее остается лишь признать наличие "противоречий и упущений" в космическом праве и перейти к его реформированию на основе американских "лучших практик".



Если американцы навязывают миру свое право и, не стесняясь, говорят, что наработали "лучшие практики", то российский МИД подтверждает "готовность к предметному и открытому обсуждению данной проблематики с соблюдением применимых принципов и норм международного права, в том числе в рамках ООН и ее Комитета по использованию космического пространства в мирных целях, а также приверженность России самому широкому международному сотрудничеству – как в научных, так и в юридических аспектах исследования и использования космического пространства в мирных целях".



Представляется, что возможным инструментом по сдерживанию американской экспансии по юридическому закреплению SpaceAmericana может быть практическая реализация Руководящих принципов обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности, которые были приняты Комитетом по космосу ООН в июне 2019 года.



В Руководящих принципах отмечается, что сохранение возможности использовать космическое пространство для нынешнего и будущих поколений согласуется с соблюдением давно утвердившегося принципа, закрепленного в статье I Договора по космосу, согласно которому "исследование и использование космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, осуществляются на благо и в интересах всех стран независимо от степени их экономического или научного развития и являются достоянием всего человечества".



Активная включенность Российской Федерации в практическую реализацию Руководящих принципов и их имплементация во внутреннее законодательство и нормативно-правовые документы, включая нормы технического регулирования, могла бы способствовать росту авторитета России как космической державы и созданию благоприятных условий для нашей ракетно-космической промышленности.



Использование Руководящих принципов как инструмента по противодействию планам США по созданию обновленный системы космического права, основанной на "лучших американских практиках", предполагает не только демонстрацию готовности, но и практические шаги со стороны РФ по внесению изменений в существующую нормативно-правовую базу и иные меры в части обеспечения системного подхода к продвижению российской регуляторной повестки на международной арене.



На мой взгляд, в сегодняшней ситуации конструктивный диалог между Россией и США по проблематике космоса наладить сложно не только в силу различных исторических особенностей и мировоззренческих позиций наших стран, по и в силу того, что помимо демонстрации своих агрессивных устремлений США приучают свое население мыслить категориями геокосмополитики и космической экономики", а Россия остается в парадигме ракетно-космической отрасли.



Об авторе: Валентин Борисович Уваров – член Международного института космического права

